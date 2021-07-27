Bikini ve mayo izlerine kolayca veda edin

Tatilin en güzel anlarının ardından teninizde kalan bikini ve mayo izlerinden kurtulmak aslında mümkün. İşte istenmeyen izler için çözümler...

Yaz mevsimi boyunca kadınların başına dert olan sorunlardan biri bikini izidir.

Havuzda veya denizde giyilen bikiniler gün içinde güneş ışınlarının etkisiyle ize neden olurlar.

Açık bölgeler esmer hale gelirken bikininin altında bulunan yerler ise beyaz renkte kalır. Bu durum ise bazıları için oldukça rahatsız edici bir hal alabilir.

Özellikle yaz aylarında "Bikini ve mayo izi nasıl geçer?" sorusuna yanıt aranıyor..

Peki bikini ve mayo izlerinin geçmesi için ne yapabiliriz? İşte çözüm önerileri..

BRONZLAŞTIRICI ÜRÜNLER

İstenmeyen renk eşitsizlikleri için kozmetik bir ürün olarak bronzlaştırıcıları tercih edebilirsiniz. Vücudunuza eşit bir şekilde uyguladıktan sonra bikini ve mayo izleniriniz görünmeyecektir.

SOLARYUM

Solaryum uygulaması bikini izlerini yok etmek için tercih edilen yöntemdir.

PEELİNG

İzleri ortadan kaldırmak için uygulanan peeling yöntemi oldukça etkili bir uygulama türüdür. Cildin üzerinde yer alan ölü tabaka bu yöntem sayesinde giderilir. Peeling uygulamasından sonra cildi güneş ışınlarından korumak önemlidir. Güneşten korumak için her iki saate bir kaliteli bir güneş kremi kullanılmalıdır.

KARBONAT

Karbonat, hoşlanmadığınız bariz mayo izlerini geçirmeye yardımcı olabilir. Bunun için; bir bardak su ile karbonatı birleştirin ve macun kıvamına gelene kadar karıştırın. Akabinde, bu karışımı mayo izlerine sürün ve yaklaşık 15 dakika bekletin. Akabinde, durulayın. Bunu haftada birkaç defa yaparsanız, bronzluk çizgilerini matlaştıracak ve renginizi epeyce süratli bir halde açacaktır.

VÜCUDUNUZU KESELEYİN

Bronzlaşan cildinizin soyulma ve dehidrasyon olasılığına karşı nazik fazla bastırmadan kese kullanın.

Cildinizi kuruyup iltihaplanmasını istemiyorsanız çok nazik yumuşak dokunuşlar ile bu uygulamayı yapın. Ölü derilerin arınmasıyla birlikte renk eşitsizlikleri de kısa süre içinde geçecektir.