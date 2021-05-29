Bir ilişkinin bittiğini gösteren 10 işaret

İlişkinizde hiçbir şeyin eskisi gibi olmadığını düşünüyorsanız, aranızdaki bağın bitip bitmediğini öğrenmeye ne dersiniz?

Kötü bir ilişki sadece hayatınızı zorlaştırmakla kalmaz, aynı zamanda sürekli kavgalar da şiddetli depresyona yol açabilir. Bir ilişki için çaba gösteren tek kişi olmak, özellikle ikinizin nereye gittiğini bilmediğinizde yorucu olabilir. İlişkiniz bitiyormuş gibi geliyorsa, bunun kurtarılmaya değer olup olmadığını sakince düşünmek en iyisidir. İşte, ilişkinizi kaderine karar vermenize yardımcı olacak o işaretlerden bazıları;

1. PARTNERİNİZ SİZİNLE ZAMAN GEÇİRMEZ

Partneriniz sizin için hiçbir zaman yeterli zaman bulamıyorsa, ancak başkalarıyla zaman geçirmeye her zaman hazırsa, bu sizi artık ilginç bulmadığının bir işaretidir. Gerçekten biriyle birlikte olmak istediğinde, onun için zaman bulursun, başka yolu yoktur.

2. KENDİNİZİ FARKLI BİRİ GİBİ GÖRÜRSÜNÜZ

Birini gerçekten sevdiğinizde, onu olduğu gibi kabul edersiniz. Çıktığınız kişiyi veya alışkanlıklarını değiştirmeyi istemek sağlıklı bir işaret değildir. Hobilerinizden veya ilgi alanlarınızdan vazgeçmek zorunda kalmamalı veya partnerinizin sebepsiz yere onaylamadığı bir şeyi yapmaktan suçluluk duymamalısınız. Daha önce daha mutlu ve daha özgür olsaydınız ve ilişkinizde kendinizi çok kafeste hissediyorsanız, muhtemelen onu bırakmalısınız.

3. ARTIK BİRBİRİNİZİN GÖZDESİ DEĞİLSİNİZ

İletişim, kalıcı ilişkilerin anahtarıdır ve partnerinize açılmakta zorlanırsanız, sırlarınızı onlarla paylaşırsanız ve partnerinizden başka biriyle konuşmayı tercih ederseniz, bir şeyler yanlış olabilir.

4. KONUŞMALARIN ÇOĞU KAVGAYA DÖNÜŞÜYOR

Ve ne zaman konuşsan, sonunda bir şey üzerinde tartışırsan, bu da harika bir işaret değil. Bireysel düşüncelerinizi ifade etmek sağlıklıdır, ancak kendinizi küçük şeyler için savaşırken bulmak gerçekten sık sık değildir.

5. KALBİNİZ ARTIK ONUN İÇİN ÇARPMIYOR

Tabii ki ilişkiniz ilerledikçe ve balayı evresini atlattığınızda ilk heyecanınız kayboluyor. Ancak bu, tüm kıvılcımların da zamanla söneceği anlamına gelmez. Partnerinizi düşünmek artık yüzünüze bir gülümseme getirmiyorsa veya sizi herhangi bir şekilde mutlu etmiyorsa, muhtemelen gitmesine izin vermek en iyisidir.

6. PARTNERİNİZ SADECE ALIYOR, VERMİYOR

Bir ilişki, sorunsuz bir şekilde ilerlemek için her iki taraftan da eşit çaba gerektirir. İlişkinizi onarmak ve güçlendirmek için sürekli bir şeyler yapıyorsanız, ancak eşiniz kayıtsızsa, kendinize gerçekten değer veren birini bulun.

7. İLİŞKİNİZ SIKICI BİR HAL ALDI

Aşk hayatınızdaki her gün bir filmden fırlamış gibi olmayacak ama sıkıcı da olmak zorunda değil. Sadece birlikte yemek yapmaktan sahilde yürüyüşe çıkmaya kadar, çiftlerin neşe ve heyecan uyandırmak için yapabilecekleri yüzlerce küçük şey var. Tek gereken, işleri heyecanlı tutmak için çaba göstermeye istekli olmaktır.

8. İLİŞKİDE BÜYÜMÜYORSUNUZ

Büyüme, kişisel veya karşılıklı büyüme olsun, herhangi bir ilişkinin çok önemli bir yönüdür. Mutlu ilişkilerdeki insanlar birbirlerini yükseltir ve birlikte büyürler. Sizin için durum böyle değilse ve size ilham vermek yerine partneriniz sizi aşağı çekmeye inanıyorsa, muhtemelen ilişkiyi bitirmek en iyisidir.

9. PARTNERİNİZİN ÖNCELİK LİSTESİNDE DEĞİLSİNİZ

Partnerinizin her zaman birinci önceliği olmak gerçekçi değildir, ancak kesinlikle onların listesinde olmalısınız. Size en ihtiyaç duyduğu zamanda öncelik listesinde yer almıyor ve başkalarından yardım almayı tercih ediyorsa, muhtemelen ilişkinizde kopma başlamıştır.

10. SEVİLDİĞİNİ VE İSTENDİĞİNİ HİSSETMEMEK

Bir ilişkiyi ayakta tutan sevgi ve sıcaklıktır. Tek yaptığınız eşiniz yüzünden ağlamaksa, birlikteliğinizi genel anlamıyla sorgulamak isteyebilirsiniz. Kavgalar ve evlilik sorunları sağlığınızı düşündüğünüzden daha kötü etkiler. Mutlu olmayı hak ettiğinizi ve zihinsel sağlığınızın önemli olduğunu unutmayın.