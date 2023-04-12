Birbirine dolanan ve keçe gibi olan saç nasıl açılır? İşte dolaşık saçı açmanın en kolay yöntemi! Pek çok kadının zaman zaman yaşadığı sorunlar arasında yer alan saç dolanması sorunu, günlük hayatın en büyük sıkıntılarından biri. Özellikle tokayla yanlış bağlanma sonucu yaşanan saçın birbirine dolanması durumu, aslında oldukça pratik bir yöntemle çözülebiliyor. İşte birbirine dolanan ve keçe gibi olan saçı açmanın en kolay yolu...

Canlılık ve bakımına oldukça önem verilen saçlar zaman zaman birbirine dolanarak, kadınları çileden çıkarabiliyor. Öyle ki, pek çok yöntem denenmesine rağmen birbirine dolanan saçları açmak zor olabiliyor. Peki dolaşık olan ve keçe gibi görünüme sahip olan saç nasıl açılır?

Birbirine dolanan keçe gibi saçı açmanın en kolay yolu!

Birbirine dolanan saçlar çoğu kez tarak yardımıyla açılabilir. Ancak tarakla denemenize rağmen dolanan saçınız açılmadıysa özel ve doğal bir karışım hazırlamanız gerekebilir. Öncelikle bu yöntem için gerekli malzemeleri yanınızda bulundurmalısınız.

Malzemeler:

Elma veya üzüm sirkesi

Su

Yemek kaşığı

İnce ve geniş dişli farklı saç fırçaları

Yöntem nasıl uygulanır?

İlk olarak birkaç yemek kaşığı sirkeyi su dolu bir kabın içerisine ekleyin. Ardından karışımı karıştırın ve dolaşan saçınıza yavaş yavaş dökün. Karışımı dökerken dolanan kısma özellikle temas etmesine dikkat edin. O kısma elinizle yavaş yavaş sirkeli suyu yedirin. Sonrasında elinizdeki fırçaları sırasıyla kullanarak dolanan saçınızı açmayı deneyin.

Açmadan önce saçınızı taramayı deneyin. Eğer dolanan saç taramayla açılmıyorsa saçınıza zarar vermemeye çalışarak ve hafif hareketlerle birbirine giren tarafa kuvvet uygulayabilirsiniz. Sirkeli suyun etkisiyle saçınız yumuşayacağı ve kaygan hale geleceği için, birbirine dolanan saçı açmanız daha kolay hale gelecektir.

Zorlanmanız durumunda saçınıza döktüğünüz sirkeli suyu biraz daha saçınızda bekletmeniz işe yarayacaktır. Dolaşan saçınızı açtıktan sonra saçınızı şampuanla yıkamalısınız.