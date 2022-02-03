Boyalı saçlar için 5 bakım önerisi

Buklelerinizin şeklini ve sağlıklı dokusunu geri kazanmasına yardımcı olabilecek bir saç bakım rehberi hazırladık. Boyalı saçlarınıza daha iyi bakabilmenin sırlarını keşfetmeye ne dersiniz?

Saç boyama, bir zamanlar gri telleri kapatmanın, yaşımızı yüksek sesle ilan etmenin bir yolu olarak kabul edildi. Zaman çarkı döndü ve saçlarınızı her tonda boyamak çılgın bir trend haline geldi. O kadar ki renkli saç fanatikleri, renk kartelalarında bulunan her tonu denemeye ant içti.

Ancak, siyah saç bulutları, renk yüklü buklelerinizi düşündüğünüzden daha erken yıkar. İlk yıkamadan sonra onları zar zor baharatlı ve açık buluyor. Saç bakımı eksikliği, ısıyla şekillendirme ve çevreye verilen zarar, kendi saç öldürme komplolarını ortaya çıkarıyor. İşte, boyalı saçların uyması gereken bazı kurallar;

1. DAİMA SÜLFATSIZ ÜRÜNLER KULLANIN

Saç ürünlerinde bulunan sülfatlar, suyla karıştırıldığında köpürmekten sorumludur. Bu saç bakımı rutini, saçı doğal yağlardan, nemden ve nemden arındırır. Saçın kütiküllerinde bulunan serbest lipidleri giderir. Bu koruyucu bileşik yok olduğunda, su kolayca nüfuz edebilir ve bu da daha hızlı renk kaybına neden olur. Bu nedenle, renginin canlılığını uzatmak için sülfat içermeyen, renk açısından güvenli şampuanlara ve saç kremlerine geçmeniz önerilir.

2. BOYALI SAÇLARINIZI NEMLİ TUTUN

Saç renginin yan etkileri çoğunlukla nem kaybıdır. Gevşek saman gibi saçlar bunun kanıtıdır. Sadece şampuanlamak veya saç kremi kullanmak yeterli olmayacaktır. Derinlemesine bakım, saçın nemini korumasına yardımcı olarak yumuşak ve parlak olmasını sağlar.

Ayrıca boyamadan en az üç gün önce sıcak yağ uygulaması yaptırmak iyi bir fikirdir. Sıcak yağ uygulamaları sadece saçı beslemekle kalmaz, boyanın içindeki tüm kimyasallar sayesinde saçın kurumasını da engeller.

3. SAÇINIZI SICAK SUYLA YIKAMAKTAN KAÇININ

Sıcak su, tırnak etlerini açma eğilimindedir ve bu da saç renginin daha hızlı solmasına neden olabilir. Bu, saçtaki o solgun görünümün nedenlerinden biridir. Boyalı saçları sıcak suyla yıkamak, rengin normalden daha hızlı solmasına neden olabilir. Bu, saçı doğal yağlarından arındırır ve rengi muazzam bir şekilde soldurur. Bu nedenle saçınızı yıkarken su sıcaklığını ılık veya soğuk olarak ayarlamanız tavsiye edilir. Boyalı saçlarınız için yağ temizlemeyi de deneyebilirsiniz.

4. SAÇINIZI ISIDAN KORUYUN

Boyalı saçlar daha fazla hasara meyillidir ve ısıya karşı hassastır. Öyleyse, kırılan saç uçlarına biraz merhamet etmelisiniz. Bu yüzden, fön makinesi, düzleştirici ve saç maşasından ayrılın. Yapamıyorsanız, hasarı en aza indirmek için iyi bir ısı koruyucu sprey kullanın. İster boyalı ister boyasız olsun, yüksek ısı saçlar için iyi değildir.

5. PROTEİN İÇEREN SAÇ MASKESİ KULLANIN

Saç hasarını tersine çevirmek istiyorsanız, besleyici saç maskeleri kullanmak katı bir alışkanlık haline gelmelidir. Şampuanlamadan yaklaşık bir saat önce, saçınızı derinlemesine nemlendirmek için protein saç maskesi uygulamayı deneyin. Protein saç maskeleri harikadır, çünkü saçınız da bileşeni olarak proteinden oluşur. Saç maskesi, saç sağlığını önemli ölçüde iyileştirebilen yüksek güçlü bir saç kremi görevi görür.