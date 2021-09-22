Boyalı saçlar için besleyici avokado maskesi tarifi

Uzun süre kimyasallarla yıpranmış saçlarınızı onarmaya yardımcı olacak besleyici avokado maskesiyle güzelliğinize hacim katın!

Sık sık kendimizi görünüşümüzle deneyler yaparken buluruz ve saç rengi, güzelliğinizi geliştirmek, kendinizi ifade etmek ve görünüşünüz hakkında iyi hissetmek için zaman içinde test edilmiş bir yoldur. Saç bakımı ise saçınızı beslemenizi ve hasara karşı korumanızı gerektiren, zaman alan bir uğraştır. Saç hasarı, saç sağlığınız, estetiğiniz ve benlik saygınız üzerinde olumsuz bir etkiye sahip olabilir. Kimyasal bazlı saç ürünleri saçın zarar görmesiyle bağlantılı olduğundan, saç rengini kullanmak bu noktada bir endişe kaynağı olabilir. İşte, saçınızın eski gücünü kazanmasını sağlayacak saç maskemiz;

YIPRANMIŞ SAÇLAR İÇİN: AVOKADO MASKESİ

Saçınızı beslemek için doğal malzemelerden yapılmış bir saç maskesi işinizi görebilir. Bunun nedeni, kimyasalların neden olduğu hasarı riske atmadan gereksinimlerinize göre özelleştirebilmenizdir. Kurtarıcınız ise, kuru ve hasar görmüş saçlardan kurtulmanıza yardımcı olabilecek iki bileşen, avokado ve yumurtadır.

Yumurtalar, temel vitamin ve minerallerin yanı sıra selenyum, kalsiyum, magnezyum, potasyum, lesitin ve fosfor ile doludur. Bu güçlü besin kombinasyonu, saç büyümesini desteklemeye ve buklelerinizi ipeksi ve pürüzsüz hale getirmeye yardımcı olur. Yumurtalar saç köklerini ve köklerini güçlendirmeye yardımcı olur, böylece onlara verilen hasarlarla savaşır.

Avokado, potasyum, protein, oleik asit ve folat ile birlikte E, K ve C vitamini ile yüklenir. Bu besinler saç dökülmesini önlemeye yardımcı olur ve doğal bir nemlendirici görevi görür. Bu meyveyi kullanmak saçınızın pürüzsüz, parlak, güçlü ve esnek olmasına yardımcı olabilir.

Saçınızı beslemeye ve hasardan korumaya hazır mısınız? İşte, avokado ve yumurta saç maskesi yapmak için gerekenler;

Malzemeler

-½ avokado

-1 yumurta

-1 yemek kaşığı zeytinyağı

Yapılışı

Yumurtayı ve avokadoyu mutfak robotunuza ekleyip, pürüzsüz bir kıvam elde edinceye kadar çekin. Ardından küçük bir kaseye aktarın ve üzerine zeytinyağı ekleyin. Malzemeleri karıştırın ve pürüzsüz bir kıvamın korunmasını sağlayın. Saç maskeniz kullanıma hazır.

Macunu saçınıza köklerden saç derisine kadar uygulayın. Macunu kullanarak saçınıza 10-15 dakika nazikçe masaj yapın. Saç maskesini 2-3 saat açık tutun ve ardından soğuk suyla duruladıktan sonra şampuanla yıkayın.