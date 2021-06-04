Boyun bölgenizi genç göstermenin 6 yolu

Yaşlanmayı belirtilerini önleyebilecek ve boynunuzun daha uzun süre genç kalmasını sağlayabilecek uygulamaları sizler için derledik…

Boyun genellikle yaşlanma belirtilerini ilk gösteren bölgedir. Bunun nedeni, buradaki cildin diğer vücut bölgelerine göre daha ince olması, daha az yağ bezine sahip olması ve bu nedenle elastikiyetini daha hızlı kaybetmesidir. Neyse ki, yaşa bağlı değişikliklerle etkili bir şekilde mücadele etmek hiçte zor değil. İşte, günde kısa kısa zaman ayırarak yapabileceğiniz egzersizleri ve rutininize dahil edebileceğiniz kolay yöntemlerden bazıları;

1. AŞIRI PARFÜM KULLANIMINDAN KAÇININ

Parfümler, cildinizi kurutan ve daha az elastik hale getiren alkol ve farklı aromatizatörler içerir. Parfümünüzü gün içerisinde tazelemeye alışmışsanız, sadece bileklere uygulamanız daha doğru olacaktır.

2. AĞIR TAKILAR TAKMAYIN

Ağır kolyeler ve kolyeler boyundaki nazik cildi gerer. Onları sadece özel günlerde giymek daha iyidir. Aynı sebepten dolayı, dar yakalı sentetik balıkçı yaka kazaklardan uzak durmak daha iyidir.

3. DURUŞUNUZA DİKKAT EDİN

Her şeyden önce, kötü bir duruş baş ağrısı ve boyun ağrısının nedeni olabilir. İkincisi, sürekli bükülme nedeniyle kırışıklıklar ortaya çıkabilir ve bunlardan kurtulmak kolay değildir. Güzel bir cildin ve iyi bir duruşun bir düşmanı daha var; cep telefonu. Pek çok insan bir şeyler okurken veya izlerken göz seviyesinden daha aşağıda tutar ve bu da kırışıklıkların ortaya çıkmasına neden olur.

4. CİLDİNİZİ DÜZENLİ OLARAK DİNLENDİRİN

Birçok kadın, tıpkı yüz gibi boynun da düzenli olarak nemlendirilmesi gerektiğini unutuyor. Özel bir losyona ihtiyacınız yok çünkü normal yüz kreminiz boynunuza da iyi gelecek. Boynunuza nasıl uyguladığınıza dikkat etmelisiniz çünkü parmaklarınızı hafifçe yukarı doğru hareket ettirmek önemlidir. Yüzümüze yapmaya alışık olduğumuz bazı güzellik işlemlerini de boyunlarımız için eklemekte fayda var. Örneğin, boynunuzdaki cildin tıpkı yüzünüz gibi nazik bir peeling işlemine ihtiyacı vardır. Hassas ilaçları kullanmak daha iyidir. Örneğin, uygun bir peeling yapmak için yoğurt ve yulaf ezmesini karıştırabilirsiniz. Boyundaki hassas cilde zarar vermeden ölü deri hücrelerinin atılmasına yardımcı olur.

5. C VİTAMİNİ İÇEREN BESİNLER TÜKETİN

C vitamini, cildi elastik yapan kolajen üretimini artırır. Bu nedenle diyetinize daha fazla narenciye, domates ve çilek dahil etmek daha iyidir. Ayrıca omega-3 ve omega-6 yağ asitleri açısından zengin olan daha fazla ürün yemek iyidir; zeytinyağı, yağlı balık, fındık ve avokado. Cildi içeriden beslemeye yardımcı olurlar ve sağlığınız için vazgeçilmezdirler.

6. BOYUN EGZERSİZLERİ YAPMAYI UNUTMAYIN

Boyun ve yüz kaslarınızı zinde tutmak için birçok farklı egzersiz vardır. İşte, o egzersizlerden bazıları;

- Alt çeneyi ileri geri hareket ettirin.

- Dudaklarınızı dışarı çıkarın (‘О’ harfi şeklinde) ve 5 saniye bu şekilde tutun. Bu egzersizi birkaç kez tekrarlayın. Ardından, dudaklarınızı geriye doğru gererek ‘E’ harfi çıkarıp 5 saniye daha bekleyin.

- Düz oturun, sağ elinizi alnınıza bastırın. Başınızı eğmeden elinizi kuvvetle bastırın. Bu pozisyonda 10 saniye kadar kalın.

- Düz oturun, ellerinizi başınızın arkasına koyun ve başınızı geriye yatırmadan başınızın arkasını onlara doğru bastırın. Bu pozisyonda 10 saniye kadar kalın.

- Başınızı geriye doğru eğin ve ağzınızı açın. Dişlerinizi birleştirmeden alt dudağınızla üst dudağınıza ulaşmaya çalışın. Egzersizi birkaç kez tekrarlayın.

Daha iyi sonuçlar elde etmek için bu egzersizleri günde 1-2 kez yapın. Bu arada, sıradan egzersizler de boynunuzun zinde kalmasına yardımcı olabilir çünkü düzenli fiziksel egzersiz kan akışını iyileştirir ve cildi oksijenle zenginleştirerek daha esnek hale getirir.