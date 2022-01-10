Boyun koyulaşmasına neden olan 7 etken

Yüzünüzdeki cilt böyle değilken boynunuzun neden bu kadar koyulaştığını merak ediyor musunuz? İşte, boyun koyulaşmasının en yaygın nedenleri…

Rengi atmış, koyu renkli veya siyah boynunuzun arkasında ne olduğunu anlamakta zorlanıyor musunuz? Eğer öyleyse, duruma neden olabilecek birçok faktör olabileceğini söyleyelim. Cildimizin çok hassas olduğunu bilmelisiniz, bu nedenle hava, diyet veya cilt bakım rutininde bir değişiklik olduğunda cilt buna göre tepki verir. Bu nedenle, boyun çevresindeki cildiniz koyulaşıyor veya siyahlaşıyorsa, bunun nedeni vücudunuzda değişiklikler olması olabilir.

Boyun çevresindeki koyu lekeler veya pigmentasyon, yalnızca kötü hijyen nedeni değildir ve her zaman ev ilaçları ile tedavi edilebilecek bir şey değildir. Aslında, bu durumdan kurtulmak için temel nedenine gitmeniz gerekir. İşte, koyu boyuna neden olan etkenlerden bazıları;

1. GENETİK

Boyun çevresindeki koyu cilt, Acanthosis Nigricans adı verilen bir hastalığa bağlı olabilir. Derinin koyu, kadifemsi hiperpigmentasyon alanı ile karakterize bir durumdur. Ve bu durum kalıtsal (ebeveynleri tarafından çocuğa aktarılan) veya genetik bir sendromun parçası olabilir.

2. OBEZİTE

Obezite ve endokrin bozukluk, çoğunlukla boyun ve koltukaltında cildin koyulaşmasının yaygın nedenleridir. Fazla kilonun cilt üzerindeki koyulaşmalara neden olduğu sıkça rastlanan bir durumdur ve tek çözümü ideal kiloyu korumaktır.

3. İNSÜLİN DİRENCİ

Koyu bir boyun, kanınızda çok fazla insülin bulunduğunun bir işaretidir. Herhangi bir semptom fark ederseniz, kan şekerinizi test etmeniz ve derhal bir diyabet uzmanının tavsiyesine başvurmanız önemlidir.

4. POLİKİSTİK OVER SENDROMU

Polikistik over sendromu olan kadınların kanlarında daha yüksek hormon, insülin seviyeleri vardır. Daha yüksek insülin seviyeleri bazen ensede, kolların altında ve kasık bölgesinde koyu cilt lekelerine neden olabilir.

5. DİYABET

Boynun arkasındaki derideki koyu lekeler genellikle prediyabet belirtisidir. Prediyabet, gizli şeker demektir ve sadece şeker yüklemesi yapılarak teşhis edilebilir. Boyun koyulaşmasından muzdaripseniz gizli şekerinizi kontrol ettirmekte fayda olabilir.

6. HİPOTİROİDİZM

Koyu lekelere neden olan Akantozis Nigrikans durumu, genellikle tiroid veya kilo alımı gibi sahip olduğunuz tıbbi durumlarla ilişkilidir. Ve bu koşullar cildinizin koyulaşmasına neden olabilir.

7. KOZMETİK ALERJİLER

Bazı kozmetik ürünlere alerjiniz olabilir, bu nedenle herhangi bir ürünü uygulamadan önce her zaman küçük bir alana veya bir test bandına yeni bir ürün uygulamalı ve cildinize alerjisi olmadığından emin olmak için en az 24 saat beklemelisiniz.

BOYUN KOYULAŞMASI İÇİN YÖNTEMLER

Koyu boyundan kurtulmak için uygulayabileceğiniz yöntemler;

1. Kilo verin veya sağlıklı bir kiloyu koruyun.

2. Vücut kitle indeksinizi 24’ün altında tutmaya çalışın. Kilonuza ve boyunuza göre fazla kilolu veya obez olmadığınızı gösteren sağlıklı bir aralıktır.

3. Boynu temiz tutun.

4. Aşırı peeling yapmayın.

5. Hormonlarınızı kontrol ettirin.

6. Altta yatan durumu tedavi edin.

7. Laktik asit bazlı kremler ya da losyonlar kullanın.

8. Cildinize parfüm püskürtmekten kaçının.

9. Cildi ovalamayın.

10. Güneş koruyucunuzu unutmayın.