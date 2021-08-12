Bu sezon çok moda! İşte en tarz bandana bağlama şekilleri

Bu sezon çok moda! İşte en tarz bandana bağlama şekilleri

Bu sezona damga vuran bandanalar, hoş ve zarif görüntüleri ile birçok kişinin günlük hayatta severek kullandığı aksesuarlardan biri. Peki bandana nasıl takılır? İşte en tarz bandana bağlama şekilleri.

Geçmişten günümüze popülerliğini hiçbir zaman kaybetmeyen bandanalar, hoş ve zarif görüntüleri ile pek çok kişinin günlük hayatta severek kullandığı aksesuarlar arasında yer alıyor.

Doğru seçilen bir bandana, stilinizi tamamlarken kombininizi bambaşka bir havaya sokabiliyor. Her türlü desen veya kumaşta bulunabilen bandanalar, yıllardır farklı kullanım şekilleriyle her döneme damgasını vuran bir aksesuar olarak öne çıkıyor.

Bu sezon da oldukça moda olan bandanaları siz de pek çok farklı teknikle bağlayabilirsiniz. Kendi stilinize uygun bağlama şekilleriyle tarzınızı havalı hale getirebilir ve daha iyi bir şekilde yansıtabilirsiniz.

Ayrıca bandana kullanımı sahil ve festivallerde sıcaktan mahvolmuş saçlarınızı kamufle etmek için de çok iyi bir yöntem! İşte sizler için derlediğimiz en tarz bandana bağlama şekilleri...

KLASİKTEN ŞAŞMAYANLAR İÇİN

Bandananın belki de en popüler kullanımı, tabi ki klasik bağlama biçimi olan saç bandanası!

Saçları salıp düşük bir topuz yapın. Kare olan bandanayı çapraz uçlarından birleştirip bir üçgen elde edin. Sivri ucu arkaya gelecek biçimde ensenin altından bağlayın.

BOYNUNUZ BOŞ KALMASIN

'Saçım bozulmasın, ben onu boynuma takayım' diyenlerdenseniz işte bu model size gelsin!

Bandanayı katlayıp üçgen şeklini verin ve yuvarlayın. Uzun bir hal alan bandanayı çenenizin altından sağa veya sola bakacak şekilde, kurdele yaparak bağlayın.

Bu bağlama şeklini, ceket veya tişörtünüzün üstüne kullanabilirsiniz ve daha birçok kombine de uyarlayabilirsiniz.

TOPUZLA BANDANANIN AHENGİ: AFRİKA TARZI

Bandana bağlamakta zorlananlardansanız Afrika tarzı olarak adlandırılan bu yöntem tam size göre!

Öncelikle bandanayı başınıza bağlamadan önce saçlarınızı topuz yapın. Saçlarınızı yukarıdan dolgun bir şekilde topladıktan sonra bandanayı topuzunuzdan başlayarak saçınıza dolayın.

Büyük bandanalar ile yapılan bu bağlama şekli, klasik topuz sayesinde basit ve şık bir görünüme kavuşmanızı sağlayacak!

EN KLASİK BAĞLAMA ŞEKLİ: GENİŞ BANT

Günlük hayatta kadınların en çok tercih ettiği geniş bant, pratik olmasının yanı sıra zarif görüntüyle de dikkatleri üzerinize çekmeyi sağlayacak!

Eşarp ya da fularla da yapılabilen bu bağlama şeklinde, bandanayı geniş bir bant haline getirin. Ardından ister kulaklarınızın üzerinden ister kulaklarınızı da alacak şekilde boynunuzun hizasında çapraz olarak saçınıza bağlayın.

Bu bağlama yönteminde tercih edeceğiniz renkli veya düz renkli bandanalar ile farklı ve alımlı bir görüntü yakalayabileceğiniz gibi kıyafetlerinizin havası da anında değişecek!

SAÇLARA TATLI BİR DOKUNUŞ: FİYONKLU BAĞLAMA

Saçlarınız açık ya da toplu fark etmez. Bu bağlama şekliyle sevimli ve hoş bir görünüm elde edeceksiniz!

Öncelikle saçınızı nasıl bağlamak istiyorsanız o şekle getirin. Ardından bandanayı kulaklarınızdan geçirerek alnınızın ortasında birleştirin. İki ucu öne ya da yana gelecek şekilde doladığınız bandananın uçlarından fiyonk yapın.

İşte bu kadar kolay!

SAÇ İLE İÇ İÇE: ÖRGÜLÜ SAÇA BANDANA

Örgülü saç ile kullanılan bandana, sizi çok daha zarif göstereceği gibi birçok kıyafetle de rahat bir şekilde kullanabileceğiniz bir tarz elde etmenizi sağlayacak!

Öncelikle saçınızı hangi modelde öreceğinize karar verin. Ardından başınıza geçirdiğiniz bandananın uçlarını, saçlarınıza dahil ederek örmeye başlayın.

Dilerseniz bandananızı başınızın üzerinden geçirmeden, yalnızca örgüye dahil ederek de değerlendirebilirsiniz.

BİLEKTE BANDANA

Bandanayı başka bir kullanma şekli de bileğe takmak!

Üçgen haline getirip yuvarladığınız bandananızı bileğinize sıkıca sarın. İsterseniz ucunu sarkıtabilir daha serbest bir görünüm elde edebilirsiniz. Hatta bileklik veya saatinizin yanına bağlayarak daha trend görünebilirsiniz.

ÇANTADA BANDANA

Bandanaları üzerinizde taşımak zorunda değilsiniz. Çantanıza aksesuar olarak da takabilirsiniz.

Sevdiğiniz bir çantanızın sapına, rengini ve desenini de göz önünde bulundurarak bağlayabilirsiniz. Bir kurdele şekli verebilir ya da gelişigüzel bağlayıp bırakabilirsiniz. Çantanızın havası bir anda değişecektir!