Burnunuzun üşümesini sağlayan 4 neden

Burunuzun soğuk havaların da dışında üşümesinin nedenlerini ve almanız gereken önlemleri sizler için hazırladık…

Özellikle soğuk havalarda üşüyen burunlarımızın, bunun dışında birçok sebepten buz kesebildiğini biliyor muydunuz? Sıcak ortamlarda bile burnunuzun soğuduğunu hissediyorsanız, vücudunuz hakkında daha çok şey bilmeye hakkınız olduğunu düşünüyor ve sizi, genellikle kan akışıyla ilgili bu problemin çözümüne götürüyoruz.

1. KAN DOLAŞIMINIZ YAVAŞLAMIŞSA

Sıcaklığı düşük bir odada uzun süre kaldığımızda vücudunuz kan akışını azaltarak ısıyı korumaya çalışır ve vücuttaki hayati organlara yönlendirir. Ayrıca bu vücut kısmında çok fazla yağ bulunmadığından burnumuzun üşütecek ilk şey olacağını da fark edebiliriz. Çay veya kahve gibi sıcak bir şey yudumlamak ısınmamıza yardımcı olabilir.

2. AŞIRI İŞ YÜKÜNE SAHİPSENİZ

Nottingham Üniversitesi'nde yapılan bir araştırma, vücut sıcaklığımız ile beynimizdeki stres miktarı arasındaki bağlantı keşfetti. Araştırma sırasında katılımcılar kendilerine verilen görevlere ne kadar odaklanırsa özellikle burun çevresindeki alanda yüzleri o kadar serinledi. Çalışırken de böyle hissediyorsanız, aktivitenize devam etmeden önce kısa bir ara vermek isteyebilirsiniz. Küçük molalar dikkatinizi daha iyi toplamanıza da faydalı olacaktır.

3. YOĞUN DUYGUSAL STRES ALTINDAYSANIZ

Duygusal stres, kan akışınızı yavaşlatarak vücudunuzun uç noktalarındaki kan damarlarının kısa bir süre için büyük ölçüde daralmasına neden olur. Bu, burun gibi belirli bir bölgede soğukluk ve uyuşukluğa neden olur ve birkaç dakikadan saatlere kadar sürebilir. Kan akışındaki yavaşlamalar kadınlarda ve soğuk iklimlerde yaşayanlarda daha yaygındır. Böyle durumlarda strese neden olan konuları çözmeye çalışarak dolaşımını düzenleyebilirsiniz.

4. HORMONLARINIZDA DENGESİZLİK VARSA

Yeterli tiroid hormonu üretmediğinizde, vücudunuzun metabolizması yavaşlayabilir. Yavaş bir metabolizmaya sahip olmak vücudunuzun ısı ve enerjiyi korumasını sağlar. Kan akışının yavaş olması burun, parmak uçları ve ayaklarınıza ısı iletimini azaltarak soğuk olmalarına neden olur. Böyle durumlarda elinizi ağızla burnunuzu kapatacak şekilde yüzünüze götürün ve nefes alıp vererek burnunuzun ısınmasını sağlayabilirsiniz.