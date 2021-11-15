Burun estetiği ile hayat kalitesini artırmak mümkün

Hem erkekler hem de kadınlar arasında yaygın bir prosedür haline gelen burun estetiği, zor nefes almaya bağlı gelişen rahatsızlıkları da ortadan kaldırıyor.

Karakteristik bir yüz özelliği olan burnun şeklinin ve boynun kişinin yüz görünümü için önemlidir. Rinoplastiye yaygın olarak burundan nefes almada zorluk yaşayan ve burun yapısı bozuk kişilerin başvurmaktadır. Burun tıkanıklığı birçok soruna yol açabilir. Egzersiz ya da sporda zorluk ortaya çıkar. Uyku düzeni bozulabilir. Ayrıca horlamaya ve uyku apnesi gibi önemli sorunlara yol açabilir. Özellikle günlük yaşamda aktif olarak çalışan ya da sürekli hareket halinde olan kişilerin aktivitelerini engelleyebilir.

Burnun şeklinden kaynaklanan sorunlar ve estetik görünümü iyileştirmek için rinoplasti önerilmektedir. Herhangi bir travma ya da darp sonucu burun kemiğinde meydana gelen sorunlar da rinoplasti ile çözülebiliyor.

BURUN ESTETİĞİ KARMAŞIK BİR ESTETİK OPERASYONDUR

Burun kamburluğunu azaltmak, burun ucunu inceltmek veya asimetrileri düzeltmek gibi işlemler için estetik rinoplastinin uygulanmaktadır. Burunda kozmetik değişiklikler fonksiyonel rinoplasti ile kombine edildiğinde iyi bir sonuç elde edilebiliyor.

Rinoplasti, bu alanda tecrübeli hekimlerin uygulayabileceği bir prosedürdür. Operasyon sırasında kritik adımlar var. Bu adımlar, aynı zamanda burunda doğal görünümü elde etmenin de anahtarıdır. Bu sebeple rinoplasti yaptıracak kişilerin, estetik cerrahı çok iyi seçmesi gerekir. Bu uygulama, sadece estetik kaygılarla yapılmıyor. Sağlıklı nefes almak ve burnun işlevini iyileştirmek için rinoplastiye ihtiyaç duyuluyor. Ayrıca, horlama gibi sorunların tedavisi için de rinoplasti uygulanmaktadır. Tüm bunlar kombine uygulamalardır.

EN HASSAS İŞLEM: RİNOPLASTİ

Rinoplasti, KBB veya plastik cerrahın yapması gereken en hassas işlemlerden biridir. Rinoplastiye duyulan ihtiyaç değişse de genellikle estetik bir sorunu, solunum bozukluğunu veya her ikisini de düzeltmek için uygulanabilir. Uzman rinoplasti cerrahları, bu hayati bölgede solunum bütünlüğünü koruyabilmeli veya geliştirebilmelidir. Yüz uyumunu iyileştirmek için de burun yapısını değiştirme konusunda uzman olmalıdır.

Rinoplasti, burun kemiğinin şekillendirilmesi ve burun kıkırdağının değiştirilmesi gibi prosedürler içerebilir. Burun ucu estetiğinde, burun ucunun burun sırtı ve diğer bölümleri ile orantılı olmasını sağlanır. Böylece burunda, yüz ile uyumlu bir estetik ve denge elde edilir.

Burun estetiğini sadece kadınların yaptırdığına dair genel bir algı vardır. Bu doğru değildir. Rinoplasti, hem erkekler hem kadınlar arasında yaygın bir prosedür haline geldi. Burnunun yapısından rahatsız olan kişiler, güzel bir burun görünümü elde edebiliyor, özgüven kazanabiliyor. Ayrıca, nefes alma, horlama ve uyku apnesi gibi sorunlara da kesin çözüm olabiliyor. Yani burun estetiği ile hayat kalitenizi artırabilirsiniz.