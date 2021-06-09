Burun estetiğinde güzelleşmeyi hedefleyin

Kulak Burun Boğaz Uzmanı Op. Dr. Hasan Karataş, burun ameliyatlarının her kişinin yüz yapısına göre değişiklik gösterdiğini, asıl hedefin güzel bir görüntü elde etmek olduğunu söyledi.

Burun estetiği, estetik ameliyatları arasında en çok tercih edilenlerin başında geliyor. Kulak Burun Boğaz Uzmanı Op. Dr. Hasan Karataş, burun estetiği (rinoplasti) ameliyatına karar vermeden önce kişinin neden ameliyat olmak istediğini ve bu ameliyattan ne beklediğini kendisine sorarak hekimiyle bunları detaylı şekilde konuşmasını önerdi. Op. Dr. Hasan Karataş, burun bölgesinde, estetik olmayan bir görüntü söz konusu olduğunda fiziksel sorunların da ortaya çıkabildiğini aktardı. Burnun hem vücutta oldukça önemli fonksiyonlara sahip bir yapı hem de insanın dış dünyayla kurduğu yüz yüze ilişkilerde bir oran noktası olduğunu vurgulayan Op. Dr. Karataş, burun estetiği konusunda bilgilendirmede bulundu.

ALTIN ORANIN SIRRI

Burunda ideal ölçülerin aslında doğadaki bütün canlılarda mevcut olan altın orana işaret ettiğini belirten Op. Dr. Hasan Karataş, “Burunda altın oran, aslında sağlıklı nitelikte fonksiyonlarını gerçekleştirebilen bir burun ve dolayısıyla estetik bir görünüm anlamına gelmektedir. Burun bölgesinde, rinoplasti adı verilen burun ameliyatları yoluyla, oran ve simetri temeline dayalı nitelikte hem fiziksel olarak sağlıklı hem de estetik olarak ideal bir burun oluşturulabilmektedir." şeklinde konuştu.

Op. Dr. Hasan Karataş, ameliyat kararı alınırken göz önünde bulundurulması gerekenler hakkında ise şu bilgileri paylaştı: “Estetik burun ameliyatı dış görünüşünüzü güzelleştirebilir ve kendinize güveninizi artırabilir. Ancak bu, ameliyatın görüntünüzü mutlaka sizin hayal ettiğiniz yüz görünümüne uyacak şekilde değiştireceği ve diğer insanların ameliyattan sonra size farklı davranacağı anlamına gelmez. Ameliyata karar vermeden önce, neden ameliyat olmak istediğinizi ve bu ameliyattan ne beklediğinizi kendinize sorun, dikkatle düşünün ve bunları cerrahınızla tartışın. Estetik burun ameliyatı için en uygun hastalar mükemmellik arayanlar değil, dış görünümlerinde güzelleşme ve daha iyiye doğru bir gelişme bekleyenlerdir."

Birçok cerrahın buluğ çağındaki gençlerin gelişimlerini tamamlayana kadar ameliyatı ertelemeyi tercih ettiğini kaydeden Op. Dr. Hasan Karataş, bu bekleme süresinin genç kızlar için 14 -15 yaş civarı erkekler için ise biraz daha geç olduğunu ifade etti. Op. Dr. Karataş, ameliyat kararının aile tarafından değil, bizzat kendisinin hayata geçirmek istediği bir karar olduğundan emin olmak için, gençlerin sosyal ve ruhsal uyumunu dikkate almanın önemine vurgu yaptı.