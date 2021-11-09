Çalıştığınız yerde mutlu olabilmenin 5 kolay yolu

Gününüzün büyük bir kısmını iş yerinde ya da evinizde çalışarak geçiriyorken, bu süreçte daha verimli ve mutlu olmanın yollarını keşfetmeye ne dersiniz?

İş tatmini hayatımızın son derece önemli bir parçasıdır. Bizi başarıya bir adım daha yaklaştırıyor, hedeflerimizi gerçekleştirmemizi ve finansal istikrar sağlıyor. Ancak hepsinden önemlisi, iş tatmini zihinsel sağlığımızı da iyileştirebilir. Profesyonel olarak yaptığınız şeyden memnun değilseniz, zihinsel sağlığınız acı çeker.

İlk olarak, kendinize bir şeylerin değişeceğini söylemelisiniz. Ancak, daha da önemli olan ikinci adımdır. İşinizin ruh sağlığınızı etkilemesine izin vermek yerine, şu anda yaptığınız işte huzur ve tatmin bulmanız için yapmanız gerekenler;

1. İŞ YERİNDE ARKADAŞ EDİNİN

Birbirinize destek vermek ve gününüzü paylaşmak için birkaç arkadaşınızın olması, olaylara nasıl baktığınız üzerinde önemli bir etkiye sahip olabilir. Bir bağ geliştirmek aynı zamanda iş yeri mutluluğunuzu da artırır.

Aynı türden hedefleri paylaşan ve iş zorluklarını anlayan bazı olumlu insanlar bulun. Bu daha olumlu bir ortam yaratacak ve doğal olarak işinizden daha memnun hissetmenizi sağlayacaktır.

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2. YENİ BİR HOBİ BULMAYI DENEYİN

Sizi mutlu edebilecek hobilerin ne olduğunu anlamaya çalışın. İşinizden ayrı bir şey bulmak, iş doyum düzeylerini artırabilir. Bir hobi, genel mutluluğunuza ve amacınıza fayda sağlayabilir. İşinizde mutluluğu bulamıyorsanız, her zaman yapmak istediğiniz bir aktivitede tatmin bulmaya çalışın. Bu, genel yaşam kalitenizin ve sağlığınızın iyileştirilmesine yardımcı olacaktır.

Ayrıca işinizin en çok hangi yönünü sevdiğinizi bulmaya çalışabilir ve verimlilikten ödün vermeden kendinizi mutlu etmek için ona odaklanabilirsiniz.

3. ÖĞLE YEMEĞİNİ ATLAMAYIN

Ne yediğiniz, nasıl hissettiğinizi etkiler. Her gün doğru ve sağlıklı yemek yemek sizi sağlıklı, aktif ve işyerinde daha üretken tutabilir ve bu da memnuniyet hissini artıracaktır. Bazen iş yoğunluğuna gömülüp kalabilir, kendinize küçük molalar vererek vücudunuzun ihtiyaçlarını karşılayacak zamanı ayırmayabilirsiniz. Bu durum, sizin belki 5 dakikada bitireceğiniz bir işi yarım saate kadar uzatabilir. Öğlen vereceğiniz yemek molası ise tamamen şarj olmanıza olanak sağlar.

4. ERTELEME ALIŞKANLIĞININ ÜSTESİNDEN GELİN

Erteleme, düşüşünün sonu olmayan aşağı doğru bir sarmaldır. İçeri girdikten sonra üretkenliğiniz ve motivasyonunuz yokuş aşağı gidiyor. Bu da iş tatmininizi olumsuz etkiler. İşlerinizi zamanından önce bitirerek psikolojik olarak kendinizi rahatlatmanın yolunu keşfedin. Böylelikle çalışırken daha iyi planlama yapabilir ve arada kendinize zaman ayırabileceğiniz küçük molalar yapabilirsiniz.

5. HER GÜN KÜÇÜK HEDEFLER BELİRLEYİN

Her gün küçük hedefler belirleyin ve bunları günlük olarak karşılamaya çalışın. Bu size ertesi gün işinizi dört gözle beklemek için bir his ve amaç verecektir. Ayrıca özgüveninizin artmasına da katkı sağlayacaktır.

Belirlediğiniz küçük hedefler zamanla başarınızı artırırken gelebilecek maaş artışlarına ve yükselmenize olanak sağlayabilir. Tabii ki, adaletli bir iş yerinde çalışıyorsanız.