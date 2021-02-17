Çamaşır makinesi kullanırken yapılan 7 hata

Temiz kıyafetlere ulaşmamızı sağlayan çamaşır makinenizi yıllar boyu verimli bir şekilde kullanmanızı sağlayacak, yapılmaması gereken hataları sizler için hazırladık…

Çamaşır makinesi en gerekli ev aletlerinden biridir. Ancak, gerektiği bakımı ve kullanma talimatlarına uyulmadığı takdirde işler hiçte istediğiniz gibi gitmeyebilir. Emin olun uygulayacağınız birkaç yöntem sayesinde yeni bir makine alma yükünden kurtulacak ve komşularınızdan makine sesiyle ilgili şikayetler almayacaksınız. İşte, çamaşır makinenizin ömrünü kısaltan bazı hatalar;

1. ÇOK FAZLA DETERJAN KULLANMAK

Pek çok insan, ne kadar çok deterjan kullanırlarsa, yıkama sonucunun o kadar iyi olacağını düşünüyor. Ancak bu doğru değil ve hatta üreticiler bile bunu söylüyor. Çok fazla deterjan kullanmak, tahliyeyi engelleyebilecek aşırı köpük gibi yalnızca büyük sorunlara yol açabilir. Ayrıca aşırı deterjan kullanarak, deterjan çekmenizin tıkanmasına ve dolayısıyla dejertajının kıyafetlerinize ulaşmasına engel olabilirsiniz.

2. KÜÇÜK ÇAMAŞIRLARI KILIFSIZ YIKAMAK

İstatistiklere göre, çamaşır makinesiyle ilgili sorunların çoğu tamburla ilgili. Bir yıkama torbası, yıkadıktan sonra, oraya koyduğunuzla aynı sayıda çorap alacağınızı garanti edebilir. Ve küçük nesnelerin filtreye girip kırılmasına neden olmaz. Ayrıca, tambura küçük parçalar sıkışmayacağı için giysileriniz güvende olacaktır.

3. DÜZENLİ FİLTRE TEMİZLİĞİ YAPMAMAK

Çamaşır makinelerindeki filtreler gerçekten önemlidir. Madeni para, saç lastiği ve diğer şeyler gibi aslında makinenizde olmaması gereken tüm küçük şeyleri topluyorlar. Böylece makinenizin bozulmasını engelliyorlar. Yılda en az 4 kez filtre temizliği yapmadığınızda ise orada biriken parçacıklar zamanla kötü kokulara sebep olabiliriler.

4. GEREĞİNDEN FAZLA ÇAMAŞIR YÜKLEMEK

Çok fazla kirli çamaşırınız olsa bile, makinenizi aşırı doldurmak iyi bir fikir değildir. İlk olarak, giysiler çok temiz olmayacak; ikinci olarak, makinenin aşırı yüklenmesi parçalarının ömrünü kısaltacaktır. Tabii ki, sadece birkaç küçük şeyi yıkamak da çok pahalı olduğu için kötü bir fikirdir. Makineniz için ideal doluluk oranları;

- Pamuk ve keten için, makinenin 3/4'ünü yükleyin.

- Sentetikler için makinenin 1/2'sini yükleyin.

- Yün için makinenin 1/3'ünü yükleyin.

5. MAKİNEYİ YANLIŞ KURMAK

Bazen çamaşır makinelerini bozan alışkanlıklarımız değil, makinenin kurulum biçimidir. Yıkamanın son aşamasında, tambur inanılmaz derecede hızlı döndüğünden makine sallanabilir. Çamaşır makinesinin sallanmasının en olası nedenleri şunlardır:

- Zemin tamamen düz değil

- Nakliye cıvataları hala makinenin üzerindedir

- Kırık yataklar veya amortisörler olabilir

- Çamaşır makinelerine uygun olmayan temizlik maddeleri kullanıyor olabilirsiniz

6. ÇAMAŞIR MAKİNESİNİ TEMİZLEMEMEK

Çoğu zaman makineniz kötü kokmaya başladığında, onu görmezden gelir, içine daha fazla deterjan koyar ve çamaşırları tamburda bırakmamaya çalışırız. Ancak kazanın içindeki kötü koku, cihaza iyi bakmadığımızın bir işaretidir. Filtreyi temizlemenin yanı sıra, tambur yıkama modunu da açmalıyız. Böyle bir modunuz yoksa, normal yıkamayı yüksek sıcaklıkta ancak içinde çamaşır olmadan açabilirsiniz. Biraz sirke de eklemeyi unutmayın.

Ayrıca nemli ve sıcak ortamlar küf için harikadır. Bu nedenle, kullanılmadığı zamanlarda çamaşır makinesinin kapısını açık tutmak daha iyidir. Ayrıca deterjan çekmecesini kurutmaya çalışın.

7. KİREÇLİ SU İÇİN ÖNLEM ALMAMAK

Hepimiz musluk suyunun sağlığımız için pek iyi olmadığını biliyoruz. Bu yüzden su filtresi alıyoruz veya şişelenmiş su içiyoruz. Sağlığımıza iyi bakmamız harika ama çamaşır makinenize kim bakacak? Sert su, yıkama kalitesini kötüleştirir ve kireç oluşumuna neden olur. Suyunuzun ne kadar sert olduğunu kontrol etmek için küçük bir test yapın.

Sıvı sabun, su ve şeffaf bir şişeye ihtiyacınız var. Şişenin 1/3'ünü musluk suyu ile doldurun. Birkaç damla sıvı sabun ekleyin, kapağı kapatın ve şişeyi sallayın. Suyu görmek zorlaşırsa veya süt rengi bir renge sahipse, muhtemelen sert suyunuz vardır. Ve tam tersi, eğer yüzeyde köpük varsa ve su şeffaf kalırsa, yumuşak suyunuz olur. Sert suyunuz varsa daha fazla deterjan ve kireç önleyici tabletler kullanmanız gerekir.