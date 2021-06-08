Çamaşırlarınıza sirke kullanmak için 6 neden

Her evin mutfağında bulunan ve yüzeylerde hijyen sağlamasıyla bilinen sirkenin, çamaşırlarınız üzerinde bilinmeyen etkilerini öğrenmeye ne dersiniz?

Ev işleri söz konusu olduğunda, herkesin hem ucuz hem de pratik yolları vardır. Ancak, kokuları gidermekten lekeleri çıkarmaya kadar, çamaşır yıkama söz konusu olduğunda sirkenin pratikte mucize bir işçi olduğunu herkes bilmiyor. Ve işin en havalı yanı, tek yapmanız gereken sirke ve su karışımını doğrudan çamaşır makinenize dökmek. İşte, hayatınızı kolaylaştıracak sirke hakkında bilmedikleriniz…

1. BEYAZLARI AYDINLATABİLİR

Beyaz giysilerdeki lekeleri aydınlatmak için basit bir numara var: Yüzde 50 sirke ve yüzde 50 sudan oluşan bir karışım yapmak ve lekeye uygulamak. Kıyafetinizi bir süre beklettikten sonra, çamaşır sabunu ve suyla yıkayın. Lekenin kısa süre içerisinde kolayca çıktığını gördüğünüzde şaşıracaksınız.

2. KOKUDAN KURTULMAYA YARDIMCI OLUR

Kokan giysileri temizlemenin ve üzerlerindeki bakterileri öldürmenin kolay bir yolu, onları suda bire bir oranında seyreltilmiş sirkede 30 dakika bekletmektir. Bu kıyafetleri çıkardıktan hemen sonra yaparsanız en etkilisinin olduğunu unutmamalısınız. Suya biraz kabartma tozu veya hatta limon suyu da ekleyebilirsiniz, ancak deterjanınız ağartıcı maddeler içeriyorsa bunu yapmamayı unutmayın.

3. RENKLERİN DAHA AZ SOLMASINI SAĞLAR

Bazı çamaşır deterjanları kumaşların liflerine bağlanır. Zamanla, deterjan kumaşlarda birikir ve liflerdeki çok fazla kalıntı solmaya neden olur. Ve beyaz sirke içindeki asit, kumaşları bu birikintiden temizleyerek daha parlak görünmelerini sağlar. Böylece sirke renklerin solmasını engellemez, kumaşın gerçek görünümünü engelleyen deterjan kalıntılarını giderir.

Solmayı önlemek için her yıkamaya yarım bardak sirke ekleyin. Sirke, deterjanlardaki alkaliler tarafından donuklaşan renkleri eski haline getirebilir, bu yüzden birçok insan solmayı önlediğini düşünür. Ancak, sirke içinde asetik asit olmasına rağmen suni ipek, asetat, ipek veya triasetattan yapılmış kumaşları soldurabilir.

4. EVCİL HAYVAN TÜYLERİNİN AZALMASINI SAĞLAR

Evcil hayvan kılı aynı zamanda beyaz sirkenin savaşmanıza yardımcı olabileceği bir şeydir; statik yapışmayı azaltır ve bu nedenle evcil hayvan kılı kumaşa çok iyi yapışmaz. Ayrıca, başka bir ipucu daha var; evcil hayvanlarınızın onlara dokunma olasılığını önlemek için kıyafetlerinizi asın ve hemen dolaba koyun.

Kurutma makinesine beyaz sirke ekleyin; sadece temiz bir bez parçasına veya herhangi bir giysiye sirke püskürtün. Ardından kıyafetleri kurutucuya koyun. Bu, statikliği minimumda tutacaktır.

5. YUMUŞATICI İÇİN DOĞAL BİR ALTERNATİF OLABİLİR

Daha yumuşak çamaşırlar istiyorsanız, 1 bardak beyaz sirke kullanın; sadece çamaşır makinesine ekleyin. Ancak işlemin başında değil, çamaşırlar son durulama döngüsüne ulaştığında eklenmelidir. Çok basit ama etkili bir doğal yumuşatıcıdır. Yine de çamaşır makinenizin türüyle sirke kullanabildiğinizden emin olun.

6. ÇAMAŞIR MAKİNESİNİN TEMİZLİĞİNİ KOLAYLAŞTIRABİLİR

Çamaşır makinelerinin de temizlenmesi gerektiğini hepimiz biliyoruz. Sabunlu artıklar orada birikebilir ve sonunda kıyafetlerinize bulaşabilir. Ayrıca çamaşır makinelerinde kireç ve küf olabilir. Sirke, makinenizin içini ferahlatmak açısından büyük bir yardımcı olabilir. Normal deterjan yerine bir bardak sıvı dökün ve normal bir yıkama döngüsü başlatın, ancak giysi olmadan.