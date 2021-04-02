Çatlaklarınızı daha az görünür hale getirmenin 6 yolu

Eskiden kalan beyazlaşmış ya da yeni oluşmaya başlayan çatlak görüntüsünü azaltmanızı sağlayacak bazı yöntemler…

Çatlaklar zararsızdır ancak birçok insanın görünüşleri üzerinde stres ve endişe hissetmesine neden olabilirler. Çatlaklar genellikle kırmızı veya mor olarak başlar ve yavaş yavaş renk değiştirerek beyaz rengine dönerler. Taze izler daha kırmızı görünür çünkü kan damarları hala büyüme aşamasındadır ve tedaviye başlamak için ideal zamandır. Uzun zamandır vücudunuzda var olan beyaz çatlakların tedavisi daha zor olsa da, doğal yollarla solmalarına yardımcı olabilirsiniz.

1. RETİNOİD KREMLER KULLANIN

Retinoidin, kırmızı çatlakların tedavisinde etkili olduğunu kanıtlamıştır. Birkaç aydan daha eski çatlakların görünümünü bile bu kremlerle iyileştirmek mümkün. Retinoid, kolajeni yeniden oluşturmaya yardımcı olur ve çatlakların normal cildinize daha çok benzemesini sağlar.

2. KREMLE BRONZLAŞIN

Güneşsiz bronzlaşmanıza yardımcı kremler, çatlakların kızarıklığını kapatmaya yardımcı olarak daha az görünür hale getirebilir. Çatlaklarınız varsa güneşte bronzlaşma tavsiye edilmez. Gerilmiş cildi koyulaştırabilir ve izleri daha belirgin hale getirebilir.

3. DOĞRU YİYECEKLERİ TÜKETİN

Kırmızı çatlakları yok edebilecek sihirli yiyecekler yoktur, ancak bazı ürünler cilt sağlığını geliştirmeye ve çatlakların görünümünü azaltmaya yardımcı olur. Tıp uzmanları, cildinizi yumuşak tuttuğu ve çatlak oluşma ihtimalini azalttığı için bol su içmenizi önerir. Fındık veya balık gibi çinko içeriği yüksek yiyecekler de sağlıklı ve parlak bir cilde katkıda bulunur.

4. DÜZENLİ OLARAK PEELİNG YAPIN

Çatlak olan bölgeye düzenli olarak peeling uygulamak ölü deriyi aşındırır ve yeni deri oluşumunu destekler. Çatlaklarınızdan ölü deriyi çıkarmak, diğer tedavilerin daha hızlı çalışmasını sağladığından, uyguladığınız başka tedavi yöntemleriyle birlikte daha iyi çalışır.

5. KİLO ALMAKTAN KAÇININ

Aktif kalmak ve sağlıklı bir kiloda kalmak cildin gerilmesini önlemeye yardımcı olabilir. Cildiniz önemli kilo alımı veya kilo kaybı gibi yeni bir strese maruz kalmıyorsa, eski çatlakları yok etmek daha kolaydır.

6. MİKRO İĞNELEMEYİ DENEYİN

Mikro iğneleme yöntemiyle, cildin üst tabakasında küçük delikler oluşturmak için küçük iğneler kullanılır. Çatlakların oluştuğu deri tabakası hedef alınır. Cildi travmatize eden bu işlem, vücudun yaraları iyileştirmek için daha fazla kolajen oluşturma doğal tepkisini tetikler.