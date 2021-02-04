Çatlamış dudaklarınızı iyileştirecek pratik maske tarifi

Evde kolaylıkla hazırlayabileceğiniz bu maske tarifiyle, kış aylarında kuru çatlamış dudaklarınızı sağlıklı görüntüsüne kavuşturabilirsiniz.

Soğuk havanın kuru etkisiyle nemini kaybeden dudaklarınızı, evdeki malzemeleri kullanarak hazırlayacağınız basit bir maskeyle eski haline çevirebilirsiniz. Yoğurdun ölü deriyi temizleme özelliği ile peeling görevi görecek bu maske, ilk seferde gözle görünür bir etki bırakacak. İstediğiniz esansiyel yağı kullanarak zenginleştirebileceğiniz bu tarifi haftada sadece bir kez uygulayarak yumuşacık dudaklara sahip olmak çok kolay. Pembemsi dudaklar için işte tarifimiz;

3 MALZEMELİ DUDAK MASKESİ

Malzemeler

1/4 çay kaşığı yoğurt

1/4 çay kaşığı kil veya karbonat

2-3 damla lavanta veya gül yağı

Yapılışı

1. Yoğurt ve kili bir macun haline getirin. Ardından lavanta ya da gül yağını ekleyerek karıştırın.

2. Hazırladığınız maskeyi kuru dudaklarınıza bolca uygulayın ve 10 ila 15 dakika kadar bekletin. Dudağınızda kuruyan maskeyi peeling yaparak çıkarın ve ılık su ile durulayın.

3. İsteğe bağlı olarak, maskeyi uyguladıktan sonra üstüne dudaklarınıza tekrar lavanta veya gül yağı sürebilirsiniz. Böylelikle dudaklarınız, besinleri daha iyi hapsedecektir.