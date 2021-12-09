Çatlayan dudaklar için; doğal sadeyağ balsamı

Dolgun ve pürüzsüz dudaklara sahip olmanın yanı sıra kışın kuruluk etkilerini yok etmeye yarayan ev yapımı doğal sadeyağ balsamıyla tanışmaya ne dersiniz?

Mutfaklarımız, sadece yemeklerimizi lezzetli ve sağlıklı kılmakla kalmayıp, aynı zamanda bütünsel sağlığımız için harikalar yaratabilecek bir malzeme deposudur. Güzellik ve cilt bakımı, mutfağın sihir yapabileceği bir yönüdür.

Sadeyağ, düzenli olarak makul miktarlarda tüketildiğinde sağlığa çeşitli yararları ile bilinir. Ayrıca topikal olarak uygulandığında muazzam güzellik faydaları vardır. Güzellik rejimimizde kullanmanın bir yolu, çatlamış dudaklarınıza sadeyağ uygulamaktır. Sadeyağ, pul pul olan cildi anında nemlendirir ve besler ve dudaklarımızı normal formuna geri döndürür. İşte, sadeyağın çatlamış ve kuru dudaklarınıza yapabileceği harikalar:

1. ÇATLAMIŞ DUDAKLARI TEDAVİ EDER

Sadeyağ, doğal olarak en güçlü taşıyıcı yağdır. Dudaklara uygulanan bir damla cildin daha uzun süre yağlı ve nemli kalmasına yardımcı olarak pürüzsüz kalmasını sağlar.

2. KOYU DUDAKLARI AYDINLATIR

Sadeyağ, antioksidanlarla yüklüdür, bu da onu pigmentli dudaklar için mükemmel bir dudak yağı yapar. Dudaklarınıza her gece sadeyağ ile masaj yapmak, dudaklarınızdaki ruj ve ölü deri kalıntılarını temizlemeye yardımcı olabilir. Pembe dudaklar için günlük gece cilt bakım rejiminize sadeyağ eklemeye devam edin.

3. DUDAKLARI EKSFOLİYE EDER

Sadeyağ, iki tutam esmer şeker ile karıştırıldığında, kolay kolay bir dudak peelingi olarak kullanılabilir. Dudaklarınızı parmaklarınızla ıslatın ve bu karışımı dairesel hareketlerle ovalayın. Dudaklarımızdaki deri gözlerimizin altındaki deri kadar ince olduğu için bunu nazikçe yapmayı unutmayın.

4. DOLGUNLAŞTIRICI ETKİYE SAHİPTİR

İki damla nane yağını bir kaşık sadeyağ ile karıştırın. Bu karışım, daha dolgun bir dudak görünümü elde etmek için dudak dolgunlaştırıcı görevi görecektir. Nanenin dolgunlaştırıcı etkisiyle sadeyağın nemlendirici iyiliği denemeye değer

5. DUDAKLARI KORUR

Kış mevsimi ile birlikte dudak kuruluğu gibi korkunç sorunlar da geliyor. Dudak kremi olarak sadeyağ uygulamak, dudaklarınızda kurumasını ve pul pul dökülmesini önleyecek koruyucu bir nemlendirici tabaka oluşturacaktır.

SADEYAĞ DUDAK BALSAM TARİFİ

Malzemeler

- 4 çay kaşığı sadeyağ

- 1 tatlı kaşığı Hindistan cevizi yağı

- 1 tatlı kaşığı bal

- 3 damla uçucu yağ (istediğiniz)

Yapılışı

Bir tavayı ısıtın ve üzerine sadeyağı ekleyin. Ardından Hindistan cevizi yağı ekleyin. Eridikten sonra üzerine balı ekleyin. Malzemeleri iyice karıştırın ve ısıyı kapatın. İçeriği bir kavanoza dökün ve en sevdiğiniz uçucu yağdan 2-3 damla ekleyip karıştırın. Buzdolabında doku kazanması için bekletin.

Sertleştikten sonra karışımı ev yapımı bir dudak kremi olarak kullanabilir ve buzdolabına geri koyabilirsiniz.