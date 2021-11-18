Çatlayan dudakları onarmanızı sağlayacak 5 yöntem

Soğuk havalarda kuruyan ve çatlayan dudaklardan muzdaripseniz, dikkat edeceğiniz birkaç ipucu sayesinde siz de pürüzsüz dudaklara kavuşabilirsiniz…

Kış mevsimi soğukla birlikte temel olarak ciltte kuruluk ile ilişkilidir. Diğer parçalar gibi dudaklar da vücudumuzun ayrılmaz bir parçasıdır ve zaman zaman onu ihmal ederiz. Soğuk hava ve soğuk rüzgarlar onları kurutur, rahatsız eder ve hatta yüzeyi soyulabilir. Bu nedenle, dudaklara son derece ciddiyetle dikkat edilmelidir.

Soğuk havalarda pürüzsüz dudaklara sahip olmanın kolay yollarını keşfetmeye ne dersiniz? İşte, tüm kış mevsimi boyunca dudaklarınızı nemli, yumuşak ve sağlıklı tutmak için birkaç ipucu;

1. ÇOK SIK ISLATMAYA ÇALIŞMAYIN

Dudaklar kolayca kuruduğu için kış aylarında dudakları daha sık yalama eğiliminde oluyoruz. Aslında, kendimizce dudağımızı nemli tutmaya çalışıyoruz. Bu, yüzeyde tükürüğün sunulmasına yol açar ve bu da hasarı daha da artırır. Dudaklarınızın kurumasından muzdaripseniz, kesinlikle sürekli ıslatmaya çalışmayın.

2. KALİTELİ BİR DUDAK KREMİ ALIN

Dudaklarınızı sağlıklı ve dolgun tutmanın en kolay ve en yaygın yolu, geceleri paraben ve alkol içermeyen kaliteli bir balsam kullanmaktır. Siz uyurken dudaklarınız derinlemesine beslenir ve nemlendirilir. Sabahları uyandığınızda kremin etkisinin hala devam ettiğini göreceksiniz.

3. GÜNEŞ KORUYUCU SÜRÜN

Güneş kremini yüzünüze sürerken dudaklarınızı atlıyor musunuz? Gündüz evden dışarı çıkarken dudak balsamı ile birlikte Güneş Koruma Faktörü (SPF) içeren bir güneş kremi kullanmanız önerilir. SPF, pigmentlenmelerini ve kurumasını önlemek için koruyucu bir tabaka görevi görür.

4. YETERİNCE SU TÜKETİN

Genel anlamda vücudunuz gerektiği kadar su alırsa, cildiniz nemli kalmayı başarabilir. Aslında amaç cildi içten nemlendirmektir. Kışın çok susamayız ama günde kaç defa su içtiğimizi kontrol etmek bizim sorumluluğumuzdur. Su tüketmeyi ihmal etmeyin!

5. PEELİNG YAPIN

Nazik bir peeling ölü deriyi temizlemeye yardımcı olabilir. Dudaklarınızı pürüzsüzleştirmeye ve doğal yumuşaklığı geri getirmeye yardımcı olabilecek doğal yöntemleri uygulayabilirsiniz.

Kuru ve çatlamış dudaklar için bal ve şekerle (esmer şekeri tercih edin) ovmayı deneyin. Antioksidanlar açısından zengindirler ve UV ışınlarından korunmak için dudak kremi olarak da kullanılabilirler. Bal ve şekeri bire iki oranında karıştırın ve 5 ila 10 dakika boyunca dudaklarınıza nazikçe ovalayın ve ardından ılık suyla durulayın. İşte bu kadar basit!