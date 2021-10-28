Ceviz yağının güzelliğiniz üzerindeki 7 mucizevi etkisi

Ceviz yağının güzellik üzerindeki inanılmaz etkilerini öğrenmeye ne dersiniz? İşte, E vitamini ve omega-3 yağ asidi bakımından zengin ceviz yağının faydaları…

Sağlıklı saç ve cildi kim istemez ki! Piyasada bulunan pahalı ürünler sadece cebinizde bir delik açmakla kalmaz, aynı zamanda yarardan çok zarar verebilecek kimyasallarla doludur. Peki, saçımızın ve cildimizin sağlıklı kalması için doğal kaynaklarımıza güvenmeye ne dersiniz?

Doğanın bize bahşettiği en güçlü saç ve cilt bakım bileşenlerinden biri de ceviz yağıdır. Deneyenlerden tam not alan ceviz yağının, birçok cilt bakım markasını kıskandıran faydalarını gelin birlikte keşfedelim. İşte, ceviz yağının saçınız ve cildiniz üzerindeki olumlu etkilerinden bazıları;

1. YAŞLANMA BELİRTİLERİYLE SAVAŞIR

Yaşlanma karşıtı bir krem arayışında mıydınız? Ceviz yağı arayışınıza son verebilir. Cildinizi erken yaşlanmaya karşı koruyan B vitamini ve antioksidanlar açısından zengindir. Ayrıca yaşlanma belirtilerini azalttığı ve cildi derinlemesine nemlendirdiği bilinen E vitamini açısından da zengindir.

2. KOYU HALKALARI AZALTIR

Göz çevresindeki koyu halkalar ve şişkinlik sorununu çözmek oldukça zordur, ancak uyku eksikliği ve aşırı stres sadece soruna katkıda bulunur. Gözaltı bölgenizde günlük olarak ceviz yağı kullanmak cazibeli gelebilir. Topikal uygulama, göz çevresindeki hassas cildi yatıştırır ve kaybolan ışıltıyı geri kazandırır.

3. HASARI ÖNLER

Harika bir antioksidan kaynağı olan ceviz yağı, cildinizi serbest radikallerin neden olduğu hasarlardan koruyarak önleyici bir işlev görür. Özellikle güneş ve çevresel etkenlere bağlı olarak gelişen cilt lekeleriyle doğrudan savaşma gücüne sahiptir.

4. CİLDİNİZİ NEMLİ TUTAR

Ceviz yağı derinlemesine nemlendirir ve cildinizin nemli kalması için ihtiyaç duyduğu beslenmeyi sağlar. Cildiniz nemlendiğinde kuruluk gibi sorunlardan kurtulur. Dahası, cildinizin parlak kalmasını sağlayan omega-3 yağ asitleri, B ve E vitaminleri içerir.

5. SAÇ DÖKÜLMESİNİN ÖNÜNE GEÇER

Saç dökülmesinin gölgelediği güzel buklelere sahip olmak hayaliniz mi? Ceviz yağı, hücre hasarını önleyen ve böylece saç dökülmesini önleyen omega-3 yağ asidi bakımından zengindir. Mevsim geçişlerinde ya da başka çevresel faktörlerden kaynaklanan saç kayıplarını önlemek artık sizin elinizde.

6. KEPEĞİ YOK EDER

Ceviz yağı sağlıklı bir saç derisi bakımı yardımcı olurken ayrıca, doğal kepek önleyici özelliklere sahiptir. Sadece kiri çıkarmakla kalmaz, aynı zamanda saç derinizi nemlendirerek kepek riskini azaltır ve diğer enfeksiyonları uzak tutar.

7. SAÇIN HIZLI UZAMASINI SAĞLAR

Ceviz yağı, saç büyümesini destekleyen yeni sağlıklı hücrelerin yenilenmesinde en önemli bileşenlerden biri olarak kabul edilen bir mineral olan potasyum açısından da zengindir. Haftada bir uygulayacağınız saç maskesi daha uzun saçlara kavuşmanızı sağlayabilir.