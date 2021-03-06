Çift maske kullanımı mekanik akneyi tetikliyor

Dermatoloji Uzmanı Dr. Tuğçe Özkapu, koronavirüs salgınından korunmak için kullanılan çift maskelerin ciltte yarattığı problemler hakkında bilgiler verdi.

Türkiye illere göre kademeli kaldırılan yasaklarla yeni bir Kovid-19 sınavı verirken, “maske, mesafe, temizlik” kuralına getirilen çift maske önerisi pek çok kişi tarafından benimsendi ancak kapalı kalan ciltlerde sivilce sorunu çıkmaya başladı. Koronavirüse karşı önlem olarak çift maske kullananların sayısı artarken, genci yaşlısı pek çok kişi ergenler gibi sivilcelerle uğraşıyor. Nefes alışverişiyle maskenin nemlenmesi sivilce problemini tetikleyen faktörlerden biri. Bu sorunları ortada kaldırmak için belirli aralıklarda maske değiştirilmesini söyleyen Dermatoloji Uzmanı Dr. Tuğçe Özkapu, konu ile ilgili açıklamalarda bulundu.

MASKE GÖZENEKLERİN TIKANMASINI SAĞLIYOR

Tek maske kullanılırken de aynı sorunun yaşandığını, şimdi ise görülme oranının arttığını belirten Dermatoloji Uzmanı Dr. Tuğçe Özkapu, “Hayatı boyunca bu kadar kapalı tutmadığımız cildimiz ‘mekanik akne’ ile tepki veriyor. Yani yüzümüzde, maskeyle kapalı olan burun, çene ve yanaklarda maskeye bağlı akneler oluşuyor. Bu akneler maske ile cilt arasındaki sürtünme, ısı, nem nedeniyle gözeneklerin tıkanması ve bakterilerde artış sonucu meydana geliyor. Cilt gün boyu maske ile kapatıldığı için ciltteki gözenekler, yağ bezi kanalları tıkanıyor. Gün sonunda sebum (yağ bezlerinin meydana getirdiği salgı) temizlenmezse bunlar iltihaplı sivilcelere dönüşüyor” diye konuştu.

MEKANİK AKNE OLUŞUMUNU ENGELLEMENİN YOLLARI

Mekanik aknenin tedavisinin bildiğimiz akne tedavisinden daha farklı ve zor olduğunu belirten Uzm. Dr. Özkapu, sözlerini şöyle sürdürdü; “Klasik akne tedavisinde önerdiğimiz temizleyici ve kremler genellikle cildin fazla yağını alan, cildi kurutan ürünlerdir. Cilt kuruluğu ise mekanik akneye yol açan faktörlerden biridir, o yüzden cildin nemli olmasını isteriz. Cildinizi sabah akşam fazla kurutmayan bir temizleyici ile yıkayarak temizlemeli, olabildiğince az makyaj yapmalısınız. Kullandığınız maskenin pamuklu, yıkanabilir doğal kumaşlı, cildi fazla sıkmayan, tam kavrayan bir maske olmasını öneririz. Çünkü maske ne kadar sert olursa cildiniz sürtünmeye bağlı olarak o kadar hasar alır. Gün içerisinde kirlenme ve nemlenmeye bağlı oluşabilecek sorunları engellemek için maskenizi değiştirmeniz yararlı olacaktır. Cilt kuruluğuna karşı beslenme ve yeterli su tüketimine de dikkat etmek gerekir. Temiz tutarak, nemlendirerek mekanik akne oluşumunu önlemeye çalışırken bol su tüketimi ve omega-3 içeren besinler, zeytinyağı, havuç, avokado ve koyu yeşil yapraklı sebzeler tüketerek cilt sağlığınızı korumaya yardımcı olabilirsiniz. Şikayetleriniz geçmez ya da kötüleşirse bir dermatoloji uzmanına başvurmanız gerekir.”