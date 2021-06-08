Çiftlerin aynı saatte uyuması gerektiğinin 5 nedeni

Eşinizle birlikte aynı uyku rutinine sahip olmanın ilişkiniz üzerindeki etkilerini öğrenmeye ne dersiniz?

Kimimiz gece kuşu kimimiz sabah insanıyız. Uyku alışkanlıklarımızdaki farklılıklara rağmen, çiftler uyum sağlamaya çalışırlar ve bazen neden yapmaları gerektiğini anlamazlar. İşte tam bu noktada yapılan bir araştırma, kafadaki soru işaretlerini giderdi ve çiftlerin aynı saatte uyumalarının yararlarını keşfetti. İşte, çiftlerin aynı anda uyumalarının ilişkilerine ve sağlıklarına olan yararlarından bazıları;

1. YASTIK KONUŞMALARI RUTİNİNİZ HALİNE GELİR

Her çift, sevdikleriyle kucaklaşmayı ve biraz sohbet etmeyi ister. Ama kaçımız bunun için gerçekten zaman ayırıyoruz? Bu nedenle, aynı anda birlikte uyumak, size ve partnerinize günlük bir kucaklaşma ve hatta gününüz hakkında konuşmak için fazladan zaman ayırmanıza izin verecektir.

Sadece bu değil, bilim, sarılmanın vücudun nörotransmitter oksitosini serbest bırakmasını sağladığını söylüyor. Bu, sizi eşinize yaklaştırmanıza ve onlardan daha memnun hissetmenize yardımcı olur.

2. SORUNLARINI DAHA RAHAT ÇÖZEBİLİRSİNİZ

Bazen en ufak şeyler tartışmalara dönüşebilir ve onları çözmeye çalışmak çok uzun sürerse, sadece oyalarlar ve kendimizi günlerce kötü bir ruh hali içinde buluruz. Ancak partnerinizle aynı anda yattığınızda, bu tartışmaları ve sorunları konuşma ve çözme şansınız olacak. Buna göre, daha iyi bir sabah ve iyi bir gece uykusu çekmenize yardımcı olacaktır.

3. EŞİNİZLE SENKRONİZE OLMANIZI SAĞLAR

Partnerinizle aynı saatte uyumak, birlikte uyum sağlamanıza, senkronize olmanıza ve sadece bir uyku saatini paylaşarak birbirinizle daha rahat olmanıza yardımcı olacaktır. Ayrıca, uyku saatinizin farklı olması nedeniyle ikinizden biri diğerini uyandırdığında gereksiz huzursuzluktan kaçınmanıza yardımcı olabilir ve bu da kötü bir ruh hali içinde uyanmanıza neden olabilir.

4. FİZİKSEL SAĞLIĞINIZI OLUMLU ETKİLER

Birlikte uyumak sadece ilişkiyle ilgili değil, aynı zamanda vücudunuzun performansıyla da ilgilidir. Bu eylem, tansiyonunuzun düşmesini sağlarken aynı zamanda bağışıklık sisteminizi de olumlu yönde etkiler.

5. ZİHİNSEL SAĞLIĞINIZI İYİLEŞTİREBİLİR

İyileşecek tek şey fiziksel sağlığınız değil, zihinsel ve duygusal sağlığınız da artacak. Kaygıyı azaltabilir ve daha topraklanmış ve rahat hissetmenize yardımcı olabilir. Sonunda, partnerinizle kolaylıkla sohbet etmeniz daha kolay olacak ve ayrıca kendinizi daha mutlu hissetmenizi sağlayarak gününüzü iyileştirmenize yardımcı olacaktır.