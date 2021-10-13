Cildi makyaj için hazırlamanın en etkili 7 yolu

Güzel bir görüntüye sahip olmak için yaptığınız makyajı daha kusursuz hale getirmeye yarayacak, makyaj öncesi izlemeniz gereken adımları sizler için hazırladık…

Yüzünüze düzgün bir şekilde hazırlanmayan makyaj yapmak çok kötü bir fikir olabilir. Bu nedenle, herhangi bir makyaj yapmadan önce onu hazırlamanız gerekir. Makyaj uygulamadan önce cilt bakım rutininizi atlarsanız, çok çabuk yıpranan eşit olmayan, düzensiz bir cilt görüntüsüne neden olabilir.

Makyaj öncesi iyi hazırlanmış bir cilt ise, hem fondöten uygulaması için cildi daha pürüzsüz hale getirir hem de makyajın normalden çok daha uzun süre kalmasına yardımcı olur. İşte, makyaj yapmadan önce uymanız gereken 7 temel kural;

1. YÜZÜNÜZÜ TEMİZLEYİN

Herhangi bir cilt bakım rutininde ve herhangi bir makyaj uygulamadan önce ilk adım temizlik olmalıdır. Bu, cildin yüzeyindeki tüm kir, yağ ve yabancı maddeleri temizlemek içindir. Bu nedenle yüzünüzü daima ılık suyla yıkayın. Cilt tipinize göre yumuşak ve hafif bir temizleyici kullanın. Bu, cildin daha pürüzsüz olmasına yardımcı olacaktır. Bu aynı zamanda makyajın eşit şekilde dağılmasını ve gün boyu kalıcı olmasını sağlar.

2. YÜZÜNÜZE BUZ SÜRÜN

Cildinize buz sürmenin, özellikle makyaj uygulamak için bir hazırlık adımı olarak kullanıldığında birçok faydası vardır. Yüzünüzü yıkamayı bitirdikten sonra, yüzünüze buz küplerini nazikçe ovaladığınızdan emin olun. Sürtünme buz, ciltteki kan dolaşımını iyileştirmeye yardımcı olur ve cildinizi parlak hale getirir. Ayrıca yorgun gözleri yatıştırır ve cildinizin gözeneklerini küçültmeye yardımcı olur. Tüm cilt tiplerinde çalışır ve fondöten için daha pürüzsüz bir yüzey oluşturur.

3. TONİK UYGULAYIN

Tonik, cildin yüzeyinde kalan kirleri temizlemeye yardımcı olabilir. Gözenekleri kapatabilir ve cildi nemlendirmeye yardımcı olabilir. Her zaman cildi tazelemeye ve yumuşatmaya yardımcı olan, kurutmayan, alkolsüz bir tonik kullanın. Tonik döktüğünüz pamuğu yüzünüze nazikçe sürün, ardından bir sonraki adıma geçmeden önce toner neredeyse kuruyana kadar birkaç saniye bekleyin.

4. GÖZ KREMİNİ İHMAL ETMEYİN

Bu adım, bir nemlendirici kullanmadan önce bile gelir. Serumlar gibi, göz kreminin de ince olması beklenir. Göz çevresini nemlendirmeye ve cilt tonunu eşitlemeye yardımcı olur. Cildin etrafındaki alan çok kırılgan ve incedir, bu nedenle düzensiz cilt tonunu eşitlemek için her zaman doğru bir göz kremi sürdüğünüzden emin olun.

5. CİLDİNİZİ NEMLENDİRİN

Cildi makyaj için hazırlamanın bir sonraki adım iyi bir nemlendiricidir. Nemlendirici, cildi aydınlatmaya ve yumuşatmaya yardımcı olarak fondöten ve kapatıcı uygulamasını kolaylaştırır. Ayrıca makyajın daha uzun süre kalmasına yardımcı olur. Cilt tipinize uygun ve gün boyu nemlendirme sağlayan bir nemlendirici kullandığınızdan emin olun. Nemlendiriciyi ovalamak yerine her zaman cilde bastırın. Bu, cilde düzgün bir şekilde sızmasını ve cilt hücrelerini uyarmasını sağlayacaktır.

6. BİR ASTAR KULLANIN

Makyaj yapmadan önce en önemli adımlardan biri, bir astar kullanmaktır. Astarlar, herhangi bir kırışıklığı veya geniş gözenekleri doldurarak cildi pürüzsüzleştirmeye yardımcı olur. Cilde ekstra bir nem tabakası ekleyerek her türlü leke görünümünü azaltır.

Nemlendirici ve cilt yağ dengesinin makyajla karışmasını engelleyen koruyucu bir bariyer görevi görür. Ayrıca, ciltteki yağ oranını kontrol edecek ve makyajın daha iyi görünmesine ve daha uzun süre kalmasına izin verecektir.

7. DUDAK KREMİ SÜRÜN

Dudaklarımızın da nemlendirilmesi gerekir. Kuru dudaklar, rujun pul pul görünmesine ve hatta soyulabilir. Dudaklarınızın gün boyu nemli kalmasını sağlayın. Bu nedenle, her zaman bir dudak kremi uygulayın ve beş dakika bekletin. Bu dudağı yumuşatacak ve pürüzsüzleştirecektir.