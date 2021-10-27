Cildin aşırı yağlanmasına neden olan 5 alışkanlık

Yağlı bir cilt yapısına sahip olanların uyguladığı bazı yöntemlerin ciltte daha fazla yağ üretimine neden olduğunu biliyor muydunuz? İşte, yanlış yapılan o uygulamalardan bazıları…

Çoğumuz cildimizden asla memnun değiliz. Bazen çok kuru, bazen çok yağlı görünüyor. İki senaryodan en çok ikincisinden korkuyor, yağlı cildin gözeneklerimizi tıkayıp sivilcelere yol açacağına inanıyoruz. Ancak, cildimizi yumuşak tutmak, nemi hapsetmek ve çevresel tahriş edicileri uzak tutmak için yağa ihtiyacımız var. Öte yandan, çok fazla yağ üretimi cildinizin yağlı görünmesine ve akneye neden olabilir.

Bilinenin aksine, doğal sebumdan kurtulmak aslında yağ üretimini artırabilir. Her gün yağlı cildi kötüleştirebilecek bazı şeyler yapıyoruz. Ama neyi yanlış yaptığınızı tam olarak bilmiyorsanız, bu alışkanlıklara nasıl son vereceksiniz? İşte, cildinizin daha yağlı olmasına neden olan alışkanlıklar;

1. CİLDİ SIK SIK YIKAMAK

Yüzünüzü günde birkaç kez yıkamanın çok cazip olduğunu biliyoruz, özellikle de yağlı bir cilde sahipseniz. Cildi yıkamak geçici olarak yardımcı oluyor ama uzun vadede ciddi hasarlara neden oluyor. Cildinizi aşırı yıkamak, tüm yağın soyulmasına neden olur ve cildinizin daha fazla yağ üretmesi gerektiğini düşünmesine neden olur. Bu aşırı yağ üretimine yol açar ve cildinizin daha da yağlı görünmesine neden olur.

2. NEMLENDİRİCİ KULLANMAMAK

Yağlı cildinizin buna ihtiyacı olmadığı için bir nemlendiriciyi atlayabileceğinizi düşünerek kandırılmış olabilirsiniz. Günlük iyi bir nemlendirici dozunu atlamak cildinizi daha da yağlı hale getirebilir. Görüyorsunuz, bir nemlendirici cildinize yeterli nem katar ve cildinizin çok kuru olmadığını hissettirir. İyi bir nemlendirici uygulamak, sebum üretimini azaltarak yağlılığı azaltmaya yardımcı olur.

3. YÜZÜ FIRÇALAMAK

Yüzünüzdeki tüm yağı ve gresi temizlemek istemek neredeyse içgüdüseldir. Ancak uzmanlar, yüzünüzü çok sert ovmanın cildin daha fazla yağ üretmesine neden olduğunu öne sürüyor. Agresif bir ovma kullanmak yerine, lipofilik olan bir salisilik asit tedavisini tercih edin. Bunun anlamı, yağları emebilmesi ve cildinize herhangi bir zarar vermemesidir.

4. AŞIRI TONİK KULLANIMI

Yağlı cilde sahip çoğu insan için iyi bir tonik cilt bakım rutininin önemli bir parçasıdır. Ciltteki fazla kir, yağ ve gresin atılmasına yardımcı olur. Gıcırtılı temiz bir cilt istediğinize şüphe yok, ancak sert bir büzücünün tüm sebumu soyup kaşıntı ve tahrişi tetikleyebileceğini unutmamak önemlidir. Doğal yağ deriden sıyrıldığında vücudumuz onu yerine koymaya çalışır. Tabi ki, bir tonikten vazgeçmenizi istemiyoruz; ama alkolsüz bir toner kullanın.

5. STRESLİ OLMAK

Stresin hayatımızın bir parçası olduğunu biliyoruz, ancak ne yazık ki cilde zarar veriyor. Stresli olduğumuzda vücudumuz büyük miktarlarda kortizol üretir ve bu da hormonlarımızın dengesinin bozulmasına neden olur. Sonunda kopmalara yol açar ve cilt hasarını şiddetlendirir. Bu nedenle, biraz zaman ayırın ve dinlenin. Cildiniz daha iyi olacaktır.