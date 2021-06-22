Cildin yıpranmaması için uzmanından maske kullanımı önerisi

Güzellik Uzmanı Gülcan Göksu, maskelerin doğru kullanımını ve maske kullanımıyla yıpranmış ciltlere hangi işlemlerin yapılması gerektiğini anlattı.

İlk kez 2019’un Aralık ayında Çin’in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) ile mücadele bir buçuk yıldır sürüyor. Virüsle mücadele en etkili yöntemlerden biri de maske kullanımı oldu. Ülkemizde de geçen yılın eylül ayında virüsün yayılımını azaltmak için maske kullanımı tüm yurtta zorunlu hale getirildi. Her ne kadar virüse karşı koruyuculuk sağlasa da maske kullanımı beraberinde yeni sorunları getirdi. Bu sorunlardan biri de gün boyu kapalı halde kalan cildin nefes alamaması ve tahribata uğraması oldu. Maske kullanımıyla birlikte sivilce, akne vb. sorunlar yaşayan kişilerin sayısında artış yaşandı. Hal böyle olunca bu kişiler de soluğu güzellik ve cilt bakım merkezlerinde aldı. Güzellik Uzmanı Gülcan Göksu, tüm bu sorunların altında maske kullanımından ziyade maskelerin yanlış şekilde kullanılması olduğunu ifade etti. Göksu, maskelerin yanlış şekilde kullanımının cilde ciddi zararı olduğunu söyleyerek, bu zararın nasıl önleneceğini ve bu sebeple yıpranmış ciltlere hangi işlemlerinin uygulanması gerektiğini anlattı.

“MASKELER DOĞRU KULLANILMAZSA CİLDE ZARARI VAR”

Maskenin yanlış kullanımının cilde zarar verdiğini söyleyen Güzellik Uzmanı Gülcan Göksu, “Pandemi dönemi İnşallah yakında bitecek ve biz de bu maskelerden kurtulacağız. Maskeler kalktıktan sonra maalesef cildimizin altındaki problemler de ortaya çıkacak. Gözlemlerime göre, bir maskeyi günlerce kullanan insanlar var. Bu çok yanlış, cildimize çok ciddi zararlar verir. Maskemizi gün içerisinde birkaç kez değiştirmemiz gerekir, günde bir tane demiyorum, muhakkak birkaç kez değiştirmemiz gerekiyor. Bu dönemde nemlendirici kullanalım. Çünkü cildimiz için nemlendirici çok iyidir. Maskeyi takmadan önce eğer ki yüzümüze nemlendirici uyguladıysak, sürdükten hemen sonra maske kullanmayalım. Bu da cilde zarar verir. Çünkü kapanmış bir cilde tekrar maske takıldığı zaman buharlaşmanın etkisiyle cildin gözenekleri tamamen kapanıyor ve bu da cildin nefes almasını engelliyor. Bu yüzden nemlendiriciyi sürdükten bir saat sonra maske takılmalıdır.” dedi.

Yıkanabilir maskelerin doğru şekilde temizlenmemesi nedeniyle daha ciddi sorunlar ortaya çıkarabileceğini ifade eden Göksu, “Genellikle cerrahi maske kullanıyoruz. Bu maskelerde de çok fazla buharlaşma meydana geliyor. Bu yüzden özellikle bu maskeleri sık sık değiştirelim. Yıkanabilir maskeleri çok kullanıyorlar ama ben pek fazla tavsiye etmiyorum. Bu maskeleri sabun tozuyla yıkamak gerekiyor ama bunu herkes kullanmıyor. Deterjanlar kokulu ve renkli olduğu zaman, özellikle sabun, maskeye deterjan kokusu siniyor. Deterjan da cilde zarar veriyor. Normal hayatta cildimizi, yüzümüzü yıkarken kokulu ve renkli sabunlardan kaçınalım.” diye konuştu.