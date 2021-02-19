Cildiniz için yanlış kullandığınız 8 doğal malzeme

Evde doğal malzemeler kullanarak hazırladığınız cilt bakım ürünlerini kullanırken aşırıya kaçtığınızda ya da yanlış uyguladığınızda başınıza gelebilecekler…

Gün geçtikçe doğal içerikli cilt bakım ürünlerinin popülaritesi artıyor. Bunun dışında tabii ki, evde hazırladığımız tariflerle uyguladığımız bakım malzemelerin sayısı da oldukça fazla. Çeşitli gıda maddelerinin cilt üzerindeki etkilerinden yola çıkarak hazırladığımız bu tarifler, yanlış uygulandığında ya da doğru birleşimleri yakalayamadığımızda istediğimiz etkiyi göstermenin aksine cildimizde hasar bırakabiliyor. İşte, o malzemelerden bazıları;

KURU SAÇLAR İÇİN HİNDİSTAN CEVİZİ YAĞI

Hindistan cevizi yağını cilt bakımından saç bakımına kadar hemen hemen her yerde görebiliriz. Ancak Hindistan cevizi yağının her saç tipi için uygun olmadığını bilmek önemlidir. Küçük gözenekli saçlar için ince Hindistan cevizi yağı tabakası, suyun saç tellerine nüfuz etmesini engelleyebilir ve bu da saçın ihtiyaç duyduğu nemi almasını önleyerek kurmasına sebep olabilir.

SIKILAŞTIRICI OLARAK ELMA SİRKESİ

Pek çok insan sivilce, kepek ve hatta doğal bir deodorant olarak elma sirkesi kullanır. Bununla birlikte, yüksek asitliği cildinizde tehlikeli kimyasal yanıklara neden olabilir. Daha iyi kullanım için karışıma su eklemeyi deneyin.

GÖZENEKLERİ SIKILAŞTIRMAK İÇİN YUMURTA AKI

Yumurta akı genellikle yüz gözeneklerini sıkılaştırmak ve daha pürüzsüz bir cilt elde etmek için kullanılır. Bununla birlikte, yumurtalar Salmonella'nın yaygın bir bulaştırıcısıdır ve çiğ olduklarında onları ağzımıza bu kadar yakın tutmamalıyız.

AKNE TEDAVİSİ İÇİN TARÇIN

Tarçın, sivilce karşıtı bir çözüm olarak popüler hale geldi. Birçok kişi bu maddeyi yüz maskelerine eklemeye başlarken, alerji şikayetleri ve yanma hissi de ortaya çıkmaya başladı. Bunun nedeni, kontakt dermatitin tarçın kullanımının yaygın bir dezavantajı olması ve kızarıklık, kızarıklık ve tahrişe neden olmasıdır.

YÜZ PEELİNGİ İÇİN ŞEKER

Tatlıların vazgeçilmez tatlandırıcı malzemelerinden olan şeker, cildiniz için aynı etkiyi yaratmayabilir. Cildinizi bir miktar şekerle fırçalarsanız, cilt yüzeyinizi aşındırma ihtimaliniz oldukça artar. Bu işlem küçük yaralar açabilir ve cildinizi kire ve çevresel değişikliklere maruz bırakabilir.

YAŞLANMA ÖNLEYİCİ MASKE OLARAK LİMON SUYU

Limon suyu, C vitamini içermesi ve antioksidan olmasıyla oldukça faydalıdır. Bu nedenle, yaşlanma karşıtı etkilerinden yararlanmak için bu maddeyi yüz maskelerine ekleyenlerin sayısı gün geçtikçe artıyor. Ancak limon hiperpigmentasyona ve yanık cilde yol açabilir, bu yüzden dikkatli kullanılmalıdır.

KAŞINTI İÇİN YULAF EZMESİ

Bazıları için yulaf ezmesi banyosu hazırlamak, kaşıntılı cilt krizi için mükemmel bir çözümdür. Bununla birlikte, yulaf ezmesi ile bu kadar yakın temas, atopik dermatite yol açarak cildinizin daha da kaşınmasına neden olabilir.

AĞRIYI GİDERMEK İÇİN KARBONAT BANYOSU

Karbonat banyoları, gerginliği ve ağrıyı azaltmaktan dolaşımı artırmaya kadar çeşitli sağlık koşullarını tedavi etmek için yaygın olarak kullanılır. Ancak alkali seviyeleri cildinize zarar verebilir ve tahriş edebilir.