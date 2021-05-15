Cildiniz üzerinde toksik etkisi olan 5 yiyecek

Sağlıklı bir cilde sahip olmak için kullanılan ürünlerin yanı sıra, dengeli beslenme programınızdan çıkarmanız gereken bazı besinleri sizler için sıraladık.

Cildiniz için kullandığınız bakım ürünlerine ek olarak yedikleriniz de oldukça önemli. Bazen sevdiğimiz yiyeceklerin cildiniz üzerinde zararlı etkileri olabilir. Ve sonuçların bir yere çıkmanıza izin vermemesi ya da daha kötüsü, sizi hasta hissettirmesi gerçekten talihsiz bir durumdur. Daha sağlıklı bir görüntüye ulaşabilmek için uzak durmanız gereken yiyecekleri sizler için araştırırken, bu yiyeceklerin cildinizdeki olumsuz etkilerini en aza indirebilmenin yollarını sizlerle paylaşıyoruz…

1. SUŞİ

Suşinin erken yaşlanmaya neden olduğunu ve sivilceye neden olduğunu biliyor muydunuz? Evet, bu bilgi maalesef doğru. İlk olarak, en sevdiğiniz rulolar, sağlığımızın en kötü düşmanlarından biri olan büyük miktarda tuz içerir ve bu, susuz ve donuk bir cilde yol açabilir. İkincisi, tuzlu yiyecek hücrelerin sıvı tutmasını sağlar ve bu da yüzünüzü şişirir. Üçüncüsü, pirinç glisemik indekste yüksektir ve epidermisteki nemi ve dolaşımı alarak kuru cilde ve erken yaşlanmaya neden olabilir. Suşi yerseniz, daha fazla su içmeniz, yüz egzersizleri yapmanız, sıvının yüzünüzde toplanmaması için eğimli bir şekilde uyumanız, soğuk kompres kullanmanız ve şişkinliği önlemek için alkolden uzak durmanız önerilir.

2. SÜT ÜRÜNLERİ

Süt ürünleri yiyorsanız ve hala sivilceyle mücadele ediyorsanız, bu bilgi yardımcı olabilir. Birincisi, inek sütü, cildinizin yağ bezlerini şiddetlendiren ve cildinizin ekstra yağlı olmasını sağlayan bir büyüme hormonu içerir. Sonuç olarak, kesintilere daha yatkın hale gelirsiniz. İkincisi, inekler küflü GDO mısır ve soya fasulyesi ile beslendiği için süt kalitesi düşüktür. Sütün işlenmesi sırasında süt, ultra pastörizasyon, buharlaşma, sıyırma vb. nedenlerle zarar görür. Bütün bunlar sivilce için mükemmel koşulları yaratır. Üçüncüsü, dünya nüfusunun % 75'i laktoza tahammülsüzdür ve bu tahammülsüzlük akne ve egzama görünümüne yol açabilir.

Keçi sütü gibi alternatiflere geçmeyi düşünebilir veya ineklerin otla beslendiğinden emin olabileceğiniz yerel bir çiftlikten çiğ süt satın alabilirsiniz. Ayrıca, glisemik indekste daha düşük olduğu düşünüldüğünde % 2 süt daha iyi bir seçimdir.

3. KAHVALTILIK TAHILLAR

Acı ama gerçek. Görünüşte masum gibi görünen tahıllar bile cildiniz için zararlı olabilir. İlk olarak, tahılın nelerden oluştuğunu görene kadar doğal kelimesine inanmayın. Bazı bileşenlerin aslında GDO içerikli olduğunu öğrenebilirsiniz, bu da cildinizi kaşındırabilir, alerjileri artırabilir ve sivilceye neden olabilir. İkincisi, ekstrüzyon denen süreç nedeniyle kahvaltılık tahıllar aslında vücudumuz için zehirlidir. Üçüncüsü, popüler tahıllar genellikle vücudumuzun fiziksel olarak kullanamayacağı sentetik vitaminler içerir.

Kahvaltıda bir kase mısır gevreği yemekten vazgeçemiyorsanız, porsiyon başına 5 gramdan az şeker içeren bir tane seçin. Porsiyonunuza dikkat edin ve rehberlik için ambalaj üzerindeki porsiyon kontrol bilgilerini kullanın. Ürün genellikle listelenen ilk 2-3 malzemeden daha fazlasını içerdiğinden kıvamı okuyun.

4. İŞLENMİŞ ETLER

Özellikle bir kafe veya restoranı ziyaret ettikten sonra ciltte şişlik görmenizin nedenlerinden biri, işlenmiş et tüketmekten kaynaklanıyor olabilir. Birincisi, jambon, domuz pastırması gibi işlenmiş etlerde, tavuk salamurası gibi kurutulmuş etlerde çok fazla sodyum vardır ve çok fazla tuz sizi şişkinleştirdiğinden, bu yüzden şiş veya kabarık hissetmeniz söz konusu olabilir. İkincisi, bu tür etler ayrıca cildinizdeki kolajen ve elastini yok eden nitritler içerir. Üçüncüsü, işlenmiş etler, genç bir cildi desteklemek için artık güvenilemeyen kırık elementler nedeniyle erken yaşlanmaya neden olabilir.

İşlenmiş etlerin vücudunuza daha az zararlı olması için çok fazla yemediğinizden ve her gün yemediğinizden emin olun. Diyet yapıyorsanız, taze yiyeceklere dayandırın.

5. MEYVE SULARI

Kim meyve suyunu sevmez? Özellikle sodadan çok daha sağlıklı olduğu düşünüldüğünde. Birincisi, meyve suları soda kadar şeker içerir ve bu şeker cildinizdeki kolajeni parçalar ve sertleştirir. İkincisi, meyve sularında lif yoktur ve bu, içtiğiniz şeyin cildinize gerekli besinleri sağlamadığı anlamına gelir. Üçüncüsü, limon suyu maskesi sevenler potansiyel bir kimyasal yanığa eğilimlidir. Güneşe çıkarsanız, limon suyu cildinize kalıcı olarak zarar verebilir.

Vücudunuzun tüm iyi vitamin ve mineralleri aldığından emin olmak için meyve ve sebzeleri smoothie'ler halinde karıştırabilirsiniz. Ancak meyvelerde doğal olarak bulunan antioksidanları ve vitaminleri alabilmeniz için meyveleri bütün olarak yemeniz daha iyi olacaktır.