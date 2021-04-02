Cildinizde gözenek tıkanmasına sebep olan 7 alışkanlık

Gözenek tıkanıklığıyla beraber oluşan akne ve siyah nokta sorunu kabusunuz oluyorsa, gün içerisinde değiştireceğiniz bazı alışkanlıklar sayesinde bu durumu düzeltebilirsiniz.

Akne, tüm insanların yaklaşık yüzde 90'ında yaşamlarının bir döneminde etkileyen en yaygın cilt sorunlarından biridir ve tedavisi çok zor olabilir. Ergenlik döneminden sonra da gözenek tıkanıklığına bağlı olarak gelişen akne oluşumunu engellemenin en kolay yolu, temiz bir cilde sahip olmak. Her ne kadar cilt bakımı hakkında titizlik gösterseniz de, maalesef gün içerisinde gözden kaçan bazı alışkanlıklar gözenek tıkanmalarını beraberinde getiriyor. İşte, onlardan bazıları;

1. KÖPEK SALYALARI

Daha önce bir köpeğin ağzının bir kişinin ağzından daha temiz olduğunu duymuş olabilirsiniz, ancak bu aslında doğru değil. Aslında, köpeklerin ağızları bakterilerle doludur ve evcil hayvanınızın şefkat göstermesi ilk bakışta zararlı görünmese de köpeğin tükürüğü gözeneklerinizin tıkanmasına zemin hazırlayabilir ve sivilce oluşumunu tetikler.

2. ÖPÜLMEK

Biri size bir öpücük verdiğinde, o kişinin burnu yüzünüze dokunabilir. Yağ ve sürtünme kombinasyonu cildinizde kirli bir görüntüye sebep olur.. Ayrıca, sevgilinizin yüzünde kıl varsa, temasla cildiniz çizilebilir, bu da tahrişe ve bazen daha fazla sivilceye neden olabilir.

3. TELEFONLA KONUŞMAK

Günümüzde bir telefona sahip olmamayı hayal etmenin zor olduğu doğru olsa da telefonların, aslında klozet kapaklarından daha fazla bakteri içerdikleri bulundu. Telefonlarımızla cildimize her dokunduğumuzda, onu tüm bakteri ve mikroplara maruz bırakıyoruz. Bu da gelecekteki sivilcelere ve tıkanmış gözeneklere neden olabilir.

4. DİŞ MACUNU

Sivilceler üzerinde antiseptik özellikleriyle bilinen diş macunu, sanıldığı kadar masum değil. Çoğu diş macunu türü, sodyum lauril sülfat gibi cildinizi tahriş edebilecek ve cildinizi kurumaya daha yatkın hale getirebilecek belirli bileşenler içerir. Dahası, ağzınızda veya çenenizde sivilceler oluyorsa, ne tür bir diş macunu kullandığınıza dikkat edin.

5. SAÇ KREMİ

Saç çizginizde, alnınızda veya sırtınızda kızgın sivilceler veya tahriş olmuş bir cilt fark ediyorsanız, bunun sorumlusu saç kreminiz olabilir. Ürünlerinizin içerik listesine daha yakından bakmak her zaman iyi bir fikirdir, çünkü bunların çoğu gözenek tıkanmasına neden olabilir. Yararlı bir ipucu, saç kremini duruladıktan sonra yüzünüzü ve vücudunuzu yıkamaktır.

6. UYKUSUZLUK

Uyku, vücudumuzun kendini yenilemek ve yeniden şarj etmek için kullandığı zamandır. Uykusuzluğun stres dahil birçok soruna neden olduğu gösterilmiştir. Sonuç olarak, bu cilt iltihabına ve artan yağ üretimine yol açar, bu da tıkanmış gözeneklere ve çatlaklara neden olabilir.

7. ÇAMAŞIR DETERJANI

Çamaşır deterjanlarındaki bazı bileşenler, kumaş üzerinde kalan deterjan kalıntısı nedeniyle cilt için çok sert olabilir ve cildin reaksiyona girmesine neden olabilir. Örneğin, giysilerinizi giydiğinizde veya bir havluyla cildinizi kuruladığınızda doğrudan etki edecektir. Yakın zamanda çamaşır yıkama rutininizi değiştirdiyseniz ve yüzünüzde ve / veya vücudunuzda birkaç yeni darbe fark ettiyseniz, nedeni bu olabilir.