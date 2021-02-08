Cildinizde oluşan beyaz yağ bezelerinden kurtulmanın yolları

Genellikle göz çevresinde oluşan beyaz yağ bezelerinin oluşum sebepleri ve tedavi yöntemlerini sizler için hazırladık…

Yüzünüzde, özellikle de göz çevrenizde milia adı verilen beyaz yağ bezeleri yaygın görülen bir cilt problemidir. Bazen bu milialar sivilce ile karıştırılsa da oluşumları farklı olduğu için farklı tedavi yöntemleri uygulamak gerekir. Bu küçük bezeler, herhangi bir etnik köken veya yaştaki insanlarda ortaya çıkabilir, ancak özellikle yeni doğan bebeklerde yaygındır.

Bu kistler, keratin (bir protein) deri altında biriktiğinde ortaya çıkar. Çoğu zaman beyazdırlar, ancak sarımsı renkte olabilirler ve büyüklükleri 1 ila 2 milimetre arasında değişebilir. Aslında, yenidoğanların yüzde 50'ye varan kısmında görülürler ve en çok alınlarında, yanaklarında, burnunda ve çenesinde bulunurlar. Genelde bu çıkıntılar ağrıya neden olmaz, ancak esas olarak milia ile bazı pürüzlü kumaş türleri arasındaki sürtünme nedeniyle ciltte kızarıklık ve tahrişten muzdarip insanlar vardır.

MİLİA OLUŞUMUNA SEBEP OLAN FAKTÖRLER

Yeni doğan bebeklerde sıkça görülen bu yağ bezelerinin sebebi tam olarak bilinmemekle birlikte, bilim insanları genetik faktörlerden dolayı anne karnında oluştuğunu düşünüyor. Öte yandan yetişkinlerde, genellikle ciltte oluşan hasarların ardından ortaya çıkabiliyorlar. İşte, milia oluşumuna sebep olan etkenler; kabarcıklı yaralar, yanıklar, uzun vadeli güneş hasarı, uzun süreli steroid krem ​​kullanımı, dermabrazyon veya lazerle cilt yenileme gibi prosedürler, yaşlanma nedeniyle cildin doğal yenilenme kabiliyetinin kaybetmesidir.

BEYAZ YAĞ KESELERİNDEN KURTULMANIN YOLLARI

Çoğu durumda oluşan bu yağ bezeleri ciddi değildir ve birkaç ay içinde kendi kendine geçer. Her ne kadar cezbedici görünse de onları kendi başınıza çıkarmaya çalışmak aslında kötü bir fikirdir. Onları sıkarak patlatmaya çalışırsanız, bunun işe yaramadığını ve alacağınız tek şeyin yara izi ve enfeksiyon potansiyeli olan kırmızı, tahriş olmuş bir yüz olduğunu göreceksiniz.

Miliayı ortadan kaldırmak için özel bir tedavi olmasa da hem onları önlemeye hem de hızlı iyileşmelerini teşvik etmeye yardımcı olabilecek evde yapabileceğiniz bazı şeyler vardır:

- Etkilenen bölgeyi her gün yumuşak bir sabunla temizleyin,

- Gözeneklerini açmak için buhar banyosu yapın,

- Cildinize haftada 2 ila 3 kez peeling uygulayın,

- Aşırı güneşe maruz kalmaktan kaçının ve güneş kremi kullanın,

- Yoğun kremlerden veya yağ bazlı ürünlerden kaçının,

- Topikal retinoidleri (A vitamini kremleri veya jelleri) tercih edin.