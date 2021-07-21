Cildinizde tavuk derisi görünümünü tetikleyen 6 neden

Rahatsızlık veren tavuk derici görümünüze neden olan etkenleri ve bu sorunu ortadan kaldırmanızı sağlayacak yöntemleri sizler için hazırladık…

Çoğunlukla hafif giysiler giydiğimiz yaz aylarında, bazı insanlar kollarında ve uyluklarında can sıkıcı cilt şişliklerini fark etmeden edemezler. Bu yaygın cilt rahatsızlığına keratoz pilaris denir ve görünümü bize taze tüylenmiş bir kuşu hatırlattığı için genellikle "tavuk derisi" olarak tanımlanır. Oldukça zararsız ve bulaşıcı olmasa da tavuk derisi oldukça can sıkıcı olabilir. Ve tedavi edilmezse zamanla daha da kötüleşebilir. İşte, bu cilt problemi oluşumunu tetikleyen nedenlerden bazıları;

1. YETERİNCE YAĞ YEMEMEK

Fazla kiloları vermeye çalışırken, diyetinizden çıkarmak istediğiniz ilk şey yağdır. Ancak gerçekte, sağlıklı yağları ortadan kaldırmak kilo almanıza neden olabilir ve bazı cilt koşullarını daha da kötüleştirebilir. Vücudunuz yeterince temel omega 3 ve omega 6 yağ asitlerini almıyorsa, cildin iltihaplanmasına katkıda bulunabilir ve bu sinir bozucu şişlikleri daha görünür hale getirebilir.

Bunun yerine ne yapmalı: Yağ asitleri açısından zengin yiyecekleri daha fazla yemeyi deneyin. Beslenme uzmanları, diyetinize çiftlik edilmemiş balık ve merada yetiştirilen yumurtaları dahil etmenizi önerir.

2. SERT VÜCUT PEELİNGİ UYGULAMAK

Günlük uygulanan peeling tavuk derisinin pürüzsüzleşmesine yardımcı olabilirken, sert vücut peelingleri mevcut durumu daha da kötüleştirebilir. Ovmalardaki kaba parçacıklar cildi tahriş ederek kaşınmasına ve soyulmasına neden olabilir.

Bunun yerine ne yapılmalı: Büyük, düzensiz şekilli parçacıklar içeren peelingler kullanmak yerine, cildinize lif kabağı veya pomza taşı ile nazikçe masaj yapmayı deneyin.

3. SICAK DUŞ ALMAK

Sıcak duşlar cildinizde şişliklere neden olmasa da, çok uzun süre sıcak suda kalmak durumu daha da kötüleştirebilir. Çok uzun süre alınan duşlar cildinizin nemini kaybetmesini sağlar ve kaybolan doğal yağlar tahriş oluşumunu tetikler.

Bunun yerine ne yapmalı: Kısa, ılık banyolar yapın ve daha fazla tahrişi önlemek için cildinizi nazikçe kurulayın. Her iki günde bir duş almak da semptomları hafifletmeye yardımcı olabilir.

4. AŞIRI SÜT ÜRÜNÜ TÜKETMEK

Çoğumuz sütlü veya kremalı bir fincan kahve olmadan bir gün hayal edemiyoruz, ancak süt ürünleri genellikle gıda hassasiyetlerine neden olur ve tavuk derisi de dahil olmak üzere bazı hoş olmayan koşullara katkıda bulunabilir. Birçok insan, zamanla süt ürünlerinde bulunan ve cilt tahrişine, akneye ve keratoz pilarisine yol açabilen bir proteine karşı toleranssızlık geliştirir.

Bunun yerine ne yapmalı: İyi haber şu ki, tavuk derisiyle savaşmak için süt ürünlerini diyetinizden tamamen kesmek zorunda kalmayacaksınız. Durumun iyileşip iyileşmediğini görmek için en az 6 hafta boyunca onları ortadan kaldırmayı deneyin.

5. PARFÜMLÜ SABUNLAR KULLANMAK

Tavuk derisine gözeneklerde keratin birikmesi neden olduğu için komedojenik cilt bakım ürünleri durumu daha da kötüleştirebilir. En sevdiğiniz sabun gül bahçesi gibi kokabilir, ancak büyük olasılıkla gözeneklerinizi tıkayabilecek ve cilt iltihabına yol açabilecek yapay katkı maddeleri içerir.

Bunun yerine ne yapmalı: Hassas cildi tahriş etmeyen nazik, hipoalerjenik cilt bakım ürünlerini tercih edin.

6. DAR GİYSİLER GİYMEK

Uygun olmayan giysiler giymek birçok nedenden dolayı sağlığınız için iyi değildir ve diğer komplikasyonların yanı sıra tavuk deri döküntülerini kötüleştirebilir. Dar giysiler cildinizin nefes almasına izin vermez ve daha fazla cilt tahrişine yol açan sürtünmeye neden olabilir.

Bunun yerine ne yapmalı: Organik pamuk gibi cilt dostu kumaşlardan yapılmış daha bol giysiler düşünün.