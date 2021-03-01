Cildinizdeki büyük gözenekleri sıkılaştırmanın 9 yolu

Bakımlı bir cilde sahip olmak için kullandığınız onca ürünü bir kenara bırakmaya ve gözeneklerinizi sıkılaştırmanın pratik yollarını bizimle keşfetmeye ne dersiniz?

Tıkanmış gözenekler, genetik, yaş ve güneş hasarı, genişlemiş gözeneklerin ana nedenleridir. Ancak bu, onları küçültemeyeceğiniz anlamına gelmez. Doğru tedaviyi seçip bazı temel temizlik yöntemlerini uygularsanız, bu sorunu azaltmak kesinlikle mümkündür. Cilt tipinize uygun olarak düzenleyebileceğiniz gözenek sıkılaştırmanıza yardımcı olabilecek ipuçlarını sizler için hazırladık.

1. CİLDİNİZİE UYGUN pH DEĞERİNE SAHİP TEMİZLEYİCİ KULLANIN

Temizleme ürünlerini denemek isteyebiliriz ancak bazen pH dengesini kontrol etmeyi unuturuz. Dermatologlar aslında bunun çok önemli bir şey olduğunu söylüyorlar. Kişisel cilt bakım ürünleri normal bir cilt tipine uygun pH 4.7 ve 5.75 aralığındadır. Yanlış temizleyici, daha az esnek ve daha hassas ciltler için tetikleyici olabilir. Geniş gözeneklerin yanı sıra dermatit ve rosacea gibi farklı cilt hastalıklarına da yol açar.

2. BURNUNUZA GÜNDÜZ KREMİ KULLANMAYIN

Şimdi biraz alışılmışın dışına çıkıyoruz ve yüzünüze gündüz kremi ile nemlendirdiğinizde burnunuza sürmemeniz konusunda uyarıyoruz. Dermatologlara göre buruna krem sürmek, daha geniş gözeneklere neden olabilir. Burnunuza gündüz kremi kullanacaksanız da yağsız olanları tercih etmekte fayda var.

3. GÖZENEKLERİ AÇMAK İÇİN GLİKOLİK ASİT UYGULAYIN

Büyük, tıkalı gözenekleriniz varsa dermatologlar glikolik asit kullanmanızı önerir. Kuru ciltler için bile kullanılabilir. Bu bileşeni içeren ürünleri kullanmak, ölü deri hücrelerini ve gözeneklere sıkışmış yağı süpürerek genişlemiş gözenekleri azaltmanıza yardımcı olabilir.

4. YÜZÜNÜZÜ GÜNDE İKİ KEZ ILIK SUYLA YIKAYIN

Normalde tıkanmış gözenekler ve yağlı bir cilt, gözeneklerin daha büyük görünmesini sağlar. Gözenekleri açmak için yüzünüzü sabah ve yatmadan önce yıkayın, ancak cildinizi daha da tahriş edebileceği için suyun çok sıcak olmaması gerektiğini unutmayın. Ve cilt tahriş olduğunda gözeneklerinizin daha büyük görünmesini sağlar.

5. YAĞ İÇERMEYEN GÜNEŞ KORUYUCU KULLANIN

Güneş kremleri de gözeneklerin tıkanmasına sebep olabilir. Akne eğilimli ve yağlı cilt bir için yağsız güneş kremi kullanılmalıdır. Dokusu çok hafif olmalı ve çinko içermelidir. Su geçirmez güneş kreminden kaçınmak daha iyidir çünkü cildiniz nefes alamayacak ve gözenekleriniz daha da tıkanacaktır.

6. SIVI BAZLI KOZMETİK ÜRÜNLERİNDEN KAÇININ

Fondöten dahil gerçekten sıvı olan kozmetikler, genişlemiş gözeneklerle durumu daha da kötüleştirebilir. Ne tür bir cilde sahip olduğunuzu bilmeniz gerekir. Kuru yanaklarınız olsa bile, bu yine de tüm yüzünüz için ekstra nemlendirici losyona ihtiyacınız olduğu anlamına gelmez. Dermatologlar, geniş gözenekleri olanlar için hafif bir nemlendirici kullanılmasını önermektedir.

7. SÜT ÜRÜNLERİNİ SINIRLAYIN

Dermatologlar, cildiniz için günlük 200 ml ile sınırlı olmak üzere süt, badem veya hindistancevizi sütü gibi çeşitli sütlerin tüketilebileceğini söylüyor. İnek sütünde bazı büyüme hormonları bulunabilir ve bunun tüketilmesi gözeneklerin genişlemesine neden olur. Hangi tür sütün size uygun olduğu deneyimleyerek bulabilirsiniz.

8. GENİŞ GÖZENEKLERE ÇİNKO EKSİT LOSYONU SÜRÜN

Çinko oksit, birçok pişik kremlerinde ve mineral güneş kremlerinde aktif bir bileşendir. Farklı cilt tipleri için kullanılabilir ve koruyucu bir etki sağlar. Doktorlar, zaman zaman genişlemiş gözenekli alanlara ince bir çinko oksit losyonu tabakası sürmeyi önermektedir.

9. CİLT TİPİNİZE UYGUN PEELİNG YÖNTEMİ SEÇİN

Peeling uygulamadan önce cilt tipinizi tanımakta fayda var. Kuru, hassas ve akne eğilimli cilde sahip kişiler için hafif bir kimyasal eksfoliye edici kullanmak daha iyidir çünkü güçlü bir peeling çok tahriş edici olabilir.

Yağlı, kalın cilde sahipseniz daha güçlü kimyasal tedaviler ve peeling kullanabilirsiniz. Ancak koyu bir cilt tonunuz varsa veya uygulamadan sonra cildinizde koyu lekeler fark ederseniz bundan kaçınmak daha iyidir.