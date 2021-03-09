Cildinizdeki kırışıklıkların nedeni alışkanlıklarınız olabilir

Günlük yaptığınız bazı alışkanlıkların, olduğundan daha erken kırışıklıklara sebep olabileceğini biliyor muydunuz?

Hepimiz cildimizi pürüzsüz ve yumuşak tutmak isteriz. Pahalı cilt bakım ürünleri satın alıyoruz, ancak çoğu zaman günlük eylemlerimizin ve alışkanlıklarımızın bazılarının olumlu etkilerini ortadan kaldırdığını fark etmiyoruz. Ancak yaşam tarzımızı ve davranışımızı değiştirirsek, aynadaki yansımamıza ve güzel yüz cildimize hayran olma şansına sahip olacağız.

1. ÇOK SIK YÜZ YIKAMAK

Özellikle sivilceye yatkın yağlı veya karma bir cildiniz varsa yüzünüzü temiz tutmak iyidir. Dermotologlar, haftada 2 defadan fazla peeling kullanmanızı önermiyor. Ayrıca yüzünüzü her gün losyon veya tonik suyla temizlememelisiniz. Bunlar cildin doğal ortamına müdahale ederek cildin bağışıklığını azaltır ve aşırı kurutur, böylece kırışıklıkların ortaya çıkmasının bir numaralı nedeni olur.

2. YÜZÜSTÜ UYUMAK

Çoğu insan karnının üzerinde uyumayı sever. Ancak bunu yaparak cildi sıkar ve mekanik olarak tahrip eder, normal dolaşımı engeller ve geceleri cilt oksijenden mahrum kalır. Riskleri en aza indirmek için başka bir uyku pozisyonu seçin. İdeal olan, yastık yerine sosis şeklindeki küçük bir yastıkla sırtüstü yatmaktır. Bu, cildinizin daha uzun süre yumuşak ve pürüzsüz kalmasına yardımcı olacaktır. Ek olarak, bu boynunuzu da sıkmanıza yardımcı olacaktır. İkinci olası seçenek, yan yatmaktır.

3. GÜNEŞ KORUYUCU KULLANMAMAK

Aktif güneş ışınlarının erken cilt yaşlanmasına neden olabileceği bir sır değil. Bu yüzden sadece kumsaldayken değil, her gün güneş kremi kullanmanız gerekir. Cildiniz bunun için size teşekkür edecek. Camdan geçen güneş ışınları da zararlıdır. Bu nedenle uzun bir araba yolculuğuna çıkmadan önce yüzünüze, ellerinize ve boynunuza C vitamini içeren güneş koruyucu sürmek önemlidir.

4. SÜREKLİ MAKYAJ YAPMAK

Gün boyu yüzünüze kalın bir kozmetik tabakası sürmek cildin nefes almasını engeller. Dermotologlar, gündüz makyajınız için krem, makyaj fondöten ve hafif bir pudra sürmenizi tavsiye ederken, diğer tüm kozmetik ürünlerini akşam kullanmanızı öneriyor. Cildi germemek için kozmetiklerin doğru şekilde uygulanması önemlidir. Ayrıca uyumadan önce cildinizdeki tüm kozmetik ürünlerini temizlemeniz gerekir.

5. EKRAN ÖNÜNDE GEÇİRİLEN SÜRE

Mobil cihazlarımızın ve dizüstü bilgisayar ekranlarımızın önünde çok zaman geçiriyoruz. Bu akıllı cihazlar cildimize gerçekten zarar verebilir. Boyun ve çene sınırında kırışıklıkların oluşmaya başladığı ilk vücut kısmı olduğu için hemen farkedilebilirdir. Düzenli olarak yüz zindeliği yapmaya çalışmalı, yüzünüze ve boynunuza masaj yapmalısınız. Ayrıca masa başında çalışırken boyun ve çene çizgisi arasında dik bir açı tutmaya çalışın.

6. ISITICININ YANINDA OTURMAK

Kalorifer ve ısıtıcılar soğuk mevsimlerde güzelliğimizin düşmanıdır. Cildimizi ve saçımızı kurutur ve erken yaşlanmaya neden olurlar. Daha fazla su içmek ve nemlendirici krem ​​kullanmak bu durumu düzeltmenin iyi bir yolu olabilir.

7. YAĞ TÜKETMEMEK

Yağlar cildimiz için çok önemlidir. Beslenmenizden yağları çıkardığınızda daha mat ve kuru bir cilde sahip olursunuz. Balık, kuruyemiş ve zeytinyağı, cildin ve genel sağlığımızın durumundan sorumlu olan yağ asitleri içerir. Vitaminlerin ve diğer besin maddelerinin asimile olmasına ve cildin kurumasını önlemesine yardımcı olurlar.

8. SICAK BANYO YAPMAK

Uzun bir sıcak duş veya banyo yapmak, bir iş gününden sonra rahatlamanın iyi bir yoludur. Ancak maalesef kırışıklık görünümü de dahil olmak üzere cilt problemlerine neden olabilmektedir. Sıcak su, cildi doğal yağlardan yoksun bırakır, koruyucu özelliklerini azaltır, bu da erken yaşlanmasına neden olur. Su sıcaklığı en fazla 37 °C olan bir duş veya banyo yapmak iyi bir alternatiftir. Zayıf damarlarınız varsa, soğuk bir duşla bitirmek, dengeyi sağlamaya ve cildi güçlendirmeye yardımcı olabilir.

9. SİVİLCELERLE OYNAMAK

Hepimiz yapmamamız gereken bir şey olduğunu biliyoruz ama yine de zaman zaman yapıyoruz. Enfeksiyon riskinin yanı sıra sivilce patladığımızda cilde zarar veririz. Hatta bu yerde küçük bir yara izi veya küçük bir kırışıklık bile olabilir.

10. YASTIK KILIFLARINI YIKAMAMAK

Bir yastık kılıfı cildiniz için bir tehlike kaynağı olabilir; makyaj ve saç bakım ürünleri tortularıyla doludur. Uyku sırasında bunların hepsi yüzünüze bulaşabilir ve saç bakım ürünlerinin içerdiği kimyasal elementler erken yaşlanmaya neden olabilir. Bu yüzden yastık kılıfınızı 2-3 günde bir değiştirmeniz daha iyidir.

11. SÜREKLİ SAKIZ ÇİĞNEMEK

Sürekli olarak sakız çiğneme alışkanlığı güzelliğiniz için tehlikelidir. Kalıcı çene hareketleri, bu bölgedeki cilt gerildiği için ağız çevresindeki kırışıklıkların erken ortaya çıkmasına neden olabilir. Sakızı şekerle değiştirmek daha iyidir.