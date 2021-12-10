Cildinize uygun nemlendirici seçmenin püf noktaları

Kuru bir ciltten muzdaripseniz ve nemlendirici kullanmanın püf noktalarını öğrenmek istiyorsanız, öncelikle nemlendirici seçiminizin doğru olup olmadığını öğrenmeye ne dersiniz?

Her zaman temiz bir diyet yemeyi duyarız ama hiç temiz bir nemlendirici kullanmak gibi bir ifadeyle karşılaştınız mı? Görünüşe göre cildinizin harika görünmesi gerekiyorsa, temiz bir nemlendiriciyi seçip seçmediğinizi bilmek şart. Ama temiz bir nemlendirici almanın tam olarak ne anlama geldiğini biliyor musunuz?

Cevap; nemlendirici kullandığınızda ihtiyacınızı karşılamamasında veya normal miktardan daha fazla ve günde birkaç kez uygulamanızda gizleniyor olabilir. Ayrıca, o nemlendiriciyi uyguladıktan sonra cildiniz biraz tuhaf hissediyorsa, temiz değildir. İşte, nemlendirici seçiminde dikkat etmeniz gerekenler;

TEMİZ NEMLENDİRİCİ NEDİR?

İyi bir nemlendirici tipik olarak cilt üzerinde koruyucu bir mühür oluşturan beyaz petrolatum gibi tıkayıcı maddeler gibi birçok bileşen içerir; derin cilt katmanlarından suyu çeken hyaluronik asit gibi nemlendiriciler; cilt hücreleri arasındaki çatlakları ve pürüzleri dolduran gliserin gibi yumuşatıcılar. Böylece cilt pürüzsüz hissettirir ve cilt hücreleri arasında eksik olabilecek doğal yağların yerini alan, dış cilt tabakasının en iyi şekilde çalışmasına yardımcı olan seramidler gibi bariyer onarıcı bileşenlerdir.

Temiz nemlendiriciler sülfatlar, parabenler, ftalatlar, sentetik parfüm ve boyalar serbest olan ürünler anlamına gelir. Bazıları listeye silikon ekleyebilir veya bileşenlerin belirli bir yüzdesinin doğal, sürdürülebilir kaynaklardan gelmesini gerektirebilir. Serbest radikallerden korumak için kolajen, C vitamini ve elma kök hücre özünü uyaran peptitler ile formüle edilmiştir. Hafiftir ve yağlı veya ağır olmadan nemlendirme sağlar.

Nemlendiriciyi temiz nemlendirici yapan temel bileşenlerden biri de dimetikon içermeleridir. Dimetikon, cildin yüzeyinde koruyucu bir bariyer oluşturmaya yardımcı olur, böylece su kaçamaz ve çevresel tahriş edici maddeler dışarıda tutulur. Dimetikon bazı yağsız nemlendiricilerde bulunur.

NEMLENDİRİCİDE DİKKAT ETMENİZ GEREKENLER

Her zaman temiz bir nemlendiricinin kokusuz olması gerektiğini unutmayın, ancak kıvamı yağlı ciltler için jel, normal ciltler için losyon ve kuru ciltler için krem ​​gibi cilt tipinize bağlıdır. Temiz bir nemlendirici doğrudan cilde nüfuz etmeli ve herhangi bir sıkılığı veya kuruluğu gidermelidir. Hafif olmalı, böylece ciltte ayrı bir tabaka olarak hissetmezsiniz.

Yani, bir dahaki sefere o nemlendirici için alışveriş yaptığınızda; markaya bakmak yerine bir içerik listesi arayın. Bunun nedeni, nemlendiricinizin temiz olup olmadığıyla ilgili gerçeği ve gerçeği ortaya çıkarmasıdır.