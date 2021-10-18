Cildinize uygun temizleyici seçmenin en kolay 5 yolu

Güzel bir görüntüye kavuşmanın en önemli sırrı temiz bir cilde sahip olmaktır. Cildinizi temizlerken kullanacağınız ürünü seçmenize yardımcı olacak bazı ipuçları…

İyi bir yüz temizleyicisi, sağlıklı ve parlak bir cilde doğru attığınız ilk adımdır. Cildimiz sürekli olarak ısıya ve kirliliğe maruz kalır. Bu nedenle, gözenekleri düzgün bir şekilde temizlerken aynı zamanda cilt sağlığını artırabilecek bir temizleyiciye ihtiyacımız vardır.

Piyasada bulunan birbirinden farklı o kadar çeşit yüz temizleme ürünü varken, seçmekte zorlanıyor olabilirsiniz. Peki, kendiniz için doğru temizleyiciyi seçmek için aklınızda bulundurmanız gerekenler nelerdir? Bir dahaki sefere temizleyici için alışverişe çıktığınızda aklınızda bulundurmanız gerekenler…

1. CİLT TİPİNİZİ BELİRLEYİN

Yüz ürünleri genellikle belirli cilt tipleri için üretilir; kuru, yağlı, normal, hassas veya karma. Dolayısıyla, belirli bir ürünün yan etkilerini önlemek için bir yüz temizleyicisi seçmeden önce cilt tipinizi belirlemek önemlidir. Cilt tipine göre ürünlerin içerisinde bulunan nemlendirme dereceleri ve bazı maddelerin bulunmaması farklılık gösterir. Örneğin, kuru bir cilde sahipken yağlı ciltler için uygun bir ürünü kullanmak cildinizi daha da kurutacaktır.

2. PEELİNG ETKİLİ BİR TEMİZLEYİCİ SEÇİN

Bir yüz temizleyici kir, yağ ve kirden kurtulmanıza yardımcı olur, ancak peeling içerikli bir temizleyici ölü cilt hücrelerini temizler ve cildinizin gençleşmesine yardımcı olur. Cildiniz hassassa peeling içeren yüz temizleyicisinden kaçının ve yatıştırıcı özelliklere sahip ürünleri tercih edin.

3. KOKUSUZ ÜRÜNLERİ TERCİH EDİN

Cildiniz hassassa, koku veya kimyasal içermeyen bir yüz temizleyici bulun. Güçlü bir kokuya sahip ürünler cilt tahrişine, kızarıklıklara ve diğer reaksiyonlara neden olabilir. Tabi ki, kokudan kastımız kimyasal içerikli bileşiklerdir. Yoksa lavanta bazlı doğal bir kokunun cildinize hiçbir zararı dokunmaz.

4. TEMİZLEYİCİ KIVAMLARINI ÖĞRENİN

Yüz temizleyicinin kıvamı cilt tipiniz için ideal olmalıdır. Cildiniz kuruysa, kremsi bir temizleyici cildinizi nemlendirmede son derece yardımcı olabilir ve yağlı cildiniz varsa jel bazlı bir temizleyici tercih edebilirsiniz. Buradaki belirleyici olan cilt tipinize göre hassasiyet derecenizdir.

5. VİTAMİN İÇERİKLİ TEMİZLEYİCİ SEÇİN

Yüz temizleme ürününüz etkilerinin yanı sıra C ve E vitamini içeriyorsa daha ne isteyebilirsiniz ki? C vitamini cilt hasarını önlemeye yardımcı olur ve E vitamini cildin beslenmesine yardımcı olan bir antioksidan görevi görür. Vitaminler cildinizin sağlığını iyileştirmenize yardımcı olacaktır.