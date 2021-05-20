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    Cildinize yeni kırışıklıklar ekleyebilecek faktörler

    Zamanla ortaya çıkmaya başlayan kırışıklıklarınızın dış faktörlere bağlı olarak daha da görünür hale gelmesini engellemeye ne dersiniz?
    • Özel İçerik
    • 20.05.2021 - 11:43
    • Güncelleme : 20.05.2021 - 11:49
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    Cildinize yeni kırışıklıklar ekleyebilecek faktörler

    Yaşlanma karşıtı için onca para harcayarak kullandığınız bakım ürünlerini bir kenara bırakın. Diyetiniz, sabun seçiminiz ve hatta günlük alışkanlıklarınız kaz ayağı oluşumuna katkı sağlayabilir. Hangi gıdalardan kaçınmanız gerektiğini, yüz yıkamayı nasıl seçeceğinizi ve rutininizi nasıl değiştireceğinizi bilmek, yaşlandıkça genç ve taze kalabilmenizi sağlar. İşte, yenilerinin oluşumunu engelleyerek yaşlanma etkilerinin gözle görünür bir şekilde azalmasını sağlayacak faktörler;

    Cildinize yeni kırışıklıklar ekleyebilecek faktörler #1

    UYKUSUZLUK

    Araştırmalara göre, bir gece bile uykunuzu kaybederseniz veya sürekli olarak günde 5 saatten az uyursanız, su kaybına ve cilt bariyerlerinin azalmasına neden olabilirsiniz. İyi dinlenme, gençleşmenin ve yeni hücrelerin büyümesinin anahtarıdır, bu nedenle dinlenmeyi önemli hale getirirseniz, daha uzun süre daha genç görünebilirsiniz. Güzellik uykusuna yatmak aslında çok doğru bir davranıştır.

    Cildinize yeni kırışıklıklar ekleyebilecek faktörler #2

    ANTİOKSİDAN EKSİKLİĞİ

    Sağlıklı ciltler için A, C, E vitaminleri ve potasyum hayati öneme sahiptir. Daha fazla sebze, özellikle havuç, kabak, domates ve yeşil yapraklı sebzeler yemenizi tavsiye ederiz. Diyetinize zeytinyağı eklemek de iyidir. Unutmayın, cildiniz beslenmenizi gözler önüne seren bir vitrin görevi görür.

    Cildinize yeni kırışıklıklar ekleyebilecek faktörler #3

    KIRMIZI ET TÜKETİMİ

    Kırmızı et yiyen kadınların daha fazla kırışıklığa sahip olduğunu gösteren bir araştırma var. Dahası, eti yağlı ve kuru ateşte pişirmek şeker hastalığına yol açabiliyor. Ancak daha az et yemenize yardımcı olabilecek gıdalara sofranızda yer açarak bu etkileri azaltabilirsiniz. Ayrıca öğünlerinize daha fazla meyve eklemeye çalışarak etin zararlı etkilerini dengeleyebilirsiniz.

    Cildinize yeni kırışıklıklar ekleyebilecek faktörler #4

    SABUNLU UZUN SICAK BANYOLAR

    Sabun kullanmak cildin pH'ını değiştirebilir, tahrişe ve kuruluğa neden olabilir. Bütün bunlar cildin bariyerlerini aşındırır ve erken yaşlanmaya neden olur. Sert alkali sabun kalıpları kullanırsanız, bu sadece durumu daha da kötüleştirebilir. Daha doğal bir şey için o sabunlardan kurtulmak daha iyidir. Ayrıca, uzun süre sıcak suyla duş almak da cilt bariyerinin zarar görmesine katkı sağlar.

    Cildinize yeni kırışıklıklar ekleyebilecek faktörler #5

    TEK YÖNLÜ DİYETLER

    Bu diyetlerin anahtarı, biri hariç tüm ürünleri dışlamaktır. Bu, cildin kendini iyileştirme yeteneğini azaltan protein, yağ ve karbonhidrat dengesizliğine yol açar. Bir araştırmaya göre, karbonhidratlar kadınlar için en önemli şeyken, erkeklerin genç görünmek için yeterince protein yemesi gerekiyor. Tabii ki, karbonhidrat ağırlıklı bir diyet kolajen eksikliğine sebep olarak yaşlanmanızı hızlandırabilir.

    Cildinize yeni kırışıklıklar ekleyebilecek faktörler #6

    PROTEİN EKSİKLİĞİ

    Araştırmalar, kalori alımını kısıtlar ve bununla birlikte daha az protein tüketirseniz, cildinizin elastikiyetini kaybedeceğini ve bunun da daha fazla kırışıklığa yol açacağını söylüyor. Aynı zamanda protein yememek, cildin iyileşmesini ve kendini yeniden inşa etmesini engeller. Kolajen tedavisi aslında bu durumlarda yardımcı olabilir, ancak proteinin etkisiyle karşılaştırılamaz.

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