Cildinize zarar verebilecek 10 alışkanlık

Farkında olmadan yaptığınız günlük alışkanlıkların cildiniz üzerindeki etkilerini ortadan kaldırarak kısa sürede daha iyi bir görüntüye sahip olmanın yolları…

Hepimiz çaresizce cildimizin güzel yaşlanmasını umuyoruz. Görünüşümüz biraz genetik olsa da büyüleyici olan, cildimizin yaşlanma oranının yüzde 90'ının tamamen bize ve günlük cilt bakımı rutinlerine bağlı olmasıdır. Cildinizi mahveden en yaygın 10 günlük alışkanlığı araştırdık ve onlardan kaçınmanın yollarını sıraladık.

1. SAÇ ÜRÜNLERİNİN CİLDİNİZE TEMAS ETMESİ

Şampuanınız, saç kreminiz ve diğer saç şekillendirici malzemeleriniz dahil birçok saç ürünü cildinizde gözenek tıkayıcı etkiler yaratır ve cildinizde sivilce başta olmak üzere diğer cilt sorunlarına da sebep olur. Bunun nedeni saç ürünlerinin genellikle cildinizin gözeneklerini tıkadığı bilinen sülfatlardan oluşmasıdır. Bunu önlemek için sülfat içermeyen saç ürünlerine geçmeyi düşünmelisiniz. Ayrıca, daha iyi koruma için alnınızda bir ter bandı kullanmak ve saç ürünlerini kullandığınızda yüzünüzü temiz bir havluyla örtmek faydalı olabilir.

2. ÇOK FAZLA CİLT BAKIM ÜRÜNÜ KULLANMAK

Yeni koruyucular ve içerik maddeleri akne oluşumuna aktif olarak katkıda bulunabileceğinden ve cildinizi kötüleştirebileceğinden, birkaç cilt bakımı ürünü arasında geçiş yapmak cildiniz için zor olabilir. Buna, aşırı kullanıldığında cildinizi olumsuz yönde etkileyebilecek sivilce cilt bakım ürünleri de dahildir. Farklı cilt bakım ürünlerini denemek yerine 1 veya 2'ye bağlı kalmayı deneyin ve cildiniz üzerinde faydalı bir etki yaratmaları için onlara zaman tanıyın.

3. YÜZ EPİLASYON ÜRÜNLERİNİN YANLIŞ KULLANILMASI

Gözenekleri tıkama özelliği olan komedojenik ürünlerle yüzdeki yanlış tüy alma genellikle yüzünüzde sivilce çıkmasına neden olabilir. Yani, temelde bir problemi diğeriyle değiştiriyorsunuz. Yüzdeki kılları doğru bir şekilde temizlediğinizden ve cildinizde daha fazla tahriş olmasını önlediğinizden emin olmak için en yaygın gözenek tıkayıcı bileşenlere sahip ürünlerden kaçının (hindistan cevizi yağı, hurma yağı ve buğday tohumu gibi), toksik olmayan kozmetikler kullanın ve komedojenik olmayan etiketleri aramaya çalışın.

4. SEYAHAT ETMEK

Yeni bir yere seyahat ederken, cildinizi cildinize zarar verebilecek yeni bir ortama maruz bırakırsınız. Güneşin, sıcaklığın, soğuğun ve nemin etkisi gibi faktörler cildinizin aniden şiddetlenmesine katkıda bulunarak sivilcelerin ortaya çıkmasına neden olabilir.

Ortamdaki bir değişikliğin cildiniz üzerinde yaratabileceği olumsuz etkileri önlemek için en iyisi, girdiğiniz yeni koşullara uyum sağlamaktır. Uzun süreli cilt maruziyetinden kaçının ve tercihen çinko oksit içeren güneş kremi kullanın. Soğuk havaya maruz kalırsanız, cildinizi nemlendirerek cildin kurumasını önlemeye çalışın.

5. MAKYAJ TEMİZLEYİCİSİNDE BULANAN TOKSİNLER

Gözenek tıkanmasına ve sivilce çıkmasına neden olabilecek bir diğer yaygın kozmetik, makyaj temizleyicinizde bulunan toksik bileşenlerdir. Makyaj ürünleri kendileri için sorunluyken makyajı temizlemek için kullanılan cilt bakımı rutini de cilt tahrişine katkıda bulunur.

Bu sorunun çözümü, komedojenik olmayan ürünler kullanmak olacaktır. Ayrıca, uzun bir günün ardından herhangi bir makyaj, yağ ve kiri etkili bir şekilde temizlemek için makyajınızı çıkarırken yüzünüzü iyice yıkamanızı öneririz.

6. İŞLENMİŞ GIDALAR

Kek veya hamburger gibi yüksek karbonhidratlı yiyecekler akne oluşumuna neden olabilir. Yüksek glisemik indeksi nedeniyle, karbonhidrat bakımından zengin besinler, kan şekeri düzeylerini doğrudan etkilediği için cilt tahrişini tetikleyebilir. Cildinizin yüksek karbonhidrat diyetinden olumsuz etkilenmemesini sağlamak için atıştırmalıkları azalttığınızdan ve daha sağlıklı maddeler içeren yüksek proteinli yiyeceklere daha fazla yer verdiğinizden ve tabii ki bol miktarda meyve ve sebze tükettiğinizden emin olun.

7. YÜZÜSTÜ UYUMAK

Yastığınız her şeyi emer ve yüzüstü uyuduğunuzda yastıktaki kirlerle doğrudan tema etmiş olursunuz. Böyle yatmak sivilcelerin çıkmasına ve gözeneklerinizin tıkanmasına neden olur. Bunu haricinde yüzünüzün üzerindeki katlar oluşacağı için cildiniz daha erken yaşlanma belirtileri de gösterebilir. Cildinize zarar vermekten kaçınmak için sırtüstü uyumayı deneyin.

8. YÜZÜNÜZÜ AŞIRI DERECEDE OVMAK

Yüzünüzü bir bezle veya keseyle çok fazla ovduğunuzda, cildinizi ekstra pul pul dökülmeye maruz bırakırsınız ve bu da cildinizi olumsuz etkiler. Cilt tahrişini önlemek için yüzünüzü haftada 3-4 kez bir bezle yıkayın ve gereksiz pul pul dökülmeye maruz kalmayı en aza indirin.

9. ÇOK SICAK YA DA SOĞUK SUYLA YIKAMA

Cildinizin sağlığı söz konusu olduğunda, suyun sıcaklığı çok önemlidir. Soğuk su, cildinizdeki gereksiz tüm birikintileri etkili bir şekilde ortadan kaldırmazken, sıcak suyun cildinizi tahriş edip kuruttuğu bilinmektedir. En iyi su sıcaklığı, sağlıklı yağları korurken cildin temizlenmesini sağlayabilen ılık olandır.

10. SABAH YÜZÜNÜZÜ YIKAMAMAK

Yağ, kir ve bakteri birikmesi, uzun bir gece uykusunun sonucudur. Geceleri uyurken cildimiz bir onarım sürecinden geçer ve bu da cildimizin yağ ve toksin üretmesine neden olur. Bu birikim sabah uygun şekilde yıkanmazsa, yüzümüzü ciddi şekilde yaşlandırabilir, doğrudan daha fazla kırışıklığa katkıda bulunabilir ve güneş kremi gibi cilt bakım ürünlerini engelleyebilir. Bu nedenle sabah ilk iş olarak yüzünüzü yıkamanız tavsiye edilir. Böylece tazelenebilir, gözeneklerinizi temizleyebilir ve güne daha taze bir ciltle başlayabilirsiniz.