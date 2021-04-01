Cildinize zarar verebilecek 7 cilt bakım ürünü

Porselen gibi bir cilde sahip olabilmek için uyguladığınız bazı cilt bakım ürünlerinin, yanlış kullanımında ya da cilt tipinize uygun olmamasıyla ortaya çıkan etkilerinden korunmanın yolları…

Eski Mısırlılar, göz makyajı için oksitlenmiş bakırdan yapılmış bir macun kullandılar. Bu tehlikeli bileşen sonunda tahriş ve uykusuzluğa yol açacaktı, ancak güzellik adına acı çekmeye hazırdılar. Kozmetik endüstrisi yıllar içinde büyük ölçüde değişmiş olsa da makyaj çantanızdaki bazı ürünler, sağlıklı ve kusursuz bir cilt elde etme çabalarınızı hala sabote ediyor olabilir. İşte, güzelleşirken ters etki yaratabilecek cilt bakım ürünlerinden bazıları;

1. SERT YÜZ FIRÇALARI

Günlük ya da haftalık olarak uygulanan peeling, yani pul pul dökülme cildinize zarar verebilir. Aşındırıcı fırçalar cildin dış tabakasını kaldırır ve onu çevreden koruyan bariyere zarar verir. Pul pul dökülmeden sonra cildiniz geçici olarak yağsız hissedebilir, ancak daha sonra kuruluğu telafi etmek için daha fazla yağ üretecektir.

2. BAZI AKNE TEDAVİLERİ

Topikal akne tedavileri cildinizin kuru ve tahriş olmasına neden olabilir. Bu semptomlar genellikle geçici olsa da, cildiniz yine de kaşıntılı olabilir, soyulabilir veya yanabilir. Bazı oral akne ilaçlarının daha ciddi yan etkileri olabilir. Örneğin, antibiyotikler mide bulandırabilir veya başınızı döndürebilir.

3. GUA SHA TAŞLARI

Cildinize gua sha taşları ile masaj yapmanın kan dolaşımını iyileştirmek ve boyun ağrısını azaltmak gibi birçok faydası vardır. Ancak cildinizi bir masaj aletiyle ovalamayı içerdiğinden, cildinizin yüzeyine yakın minik kan damarlarının patlamasına neden olabilir. Bu morarma ve küçük kanamalara neden olabilir.

4. KURU FIRÇALAMA

Kuru fırçalama, cildi peeling yapmak için harikadır, ancak herkes için olmayabilir. Hassas cildi tahriş edebilir veya aşırı kuru hissetmesine neden olabilir. Egzama ve sedef gibi cilt hastalığı olan kişilerde iltihaplı enfeksiyonlara neden olabilir. Bu yüzden, bu tarz hassas ciltli insanların kuru fırçalamadan kaçınmaları gerekir.

5. ALKOLLÜ MENDİLLER

Yüzünüzü alkollü bezlerle silmek cilde mat bir his bıraktığı için temizlenmiş hissi yaratabilir. Fakat gerçekte cildinizin çok ihtiyaç duyduğu yağları uzaklaştırır, sebum üretimini tetikler ve aslında sivilcenizi daha da kötüleştirir.

6. KİMYASAL EKSFOLİANTLAR

Haftada bir defadan fazla kimyasal bir eksfoliyatör kullanıyorsanız, cildinizi kaplayan doğal yağların koruyucu tabakasına zarar veriyor olabilirsiniz. Zararlı içerikli ürünler kullanmak iltihaplanma ve kırılmalara neden olabilir. Kimyasal eksfoliantlardaki sert bileşenler cildin çok fazla katmanını temizleyerek sizi kırmızı ve tahriş olmuş bir cilt bırakabilir.

7. SİYAH NOKTA BANTLARI

Burun şeritleri, gözenekleri tamamen sebum ve ölü deri hücrelerinden temizleyerek siyah noktalardan daha fazlasını giderebilir. Gözeneklerin içindeki bu bileşenlerin, ciltte sağlıklı bir yağ dengesini sürdürmesi amaçlanmıştır. Çıkarıldıklarında gözenekleriniz tahriş edici kir ve yağa maruz kalabilir.