Cildinizi daha sağlıklı hale getirmenin 8 yolu

Bakım rutininizde yapacağınız birkaç değişiklik sayesinde mükemmel bir görüntüye kavuşmanızın sırlarını sizlerle paylaşıyoruz…

Aynaya baktığınız zaman kusursuz ve parlak bir cilde sahip olmayı istiyorsanız, bunun kendiliğinden olmasını bekleyemezsiniz. Bunu için mutlaka çaba ve zaman harcamanız gerekiyor. Ve tabii ki, doğru ürünleri doğru şekilde kullanabilmek. Cildiniz için doğru bakım rutinini oluşturabilmeniz için uzmanların gizli kalmış güzellik sırlarını öğrenmek ister misiniz? İşte, cildinize daha sağlıklı bir görünüm kazandıracak bakım tavsiyelerinden bazıları;

1. CİLDİNİZİ TEMİZ TUTUN

Agresif güzellik ürünleri olmadan dikkatli cilt temizliği uzmanların ana sırlarından biridir. Nemi cilt hücrelerinizde tutan seramid (zengin maddeler) içeren ürünler kullanın. Sonbaharda, alkol ve asit içermeyen tonerli cilt sütü ve temizleme jelleri kullanmak daha iyidir. Özellikle makyaj çıkaran ürünlerin sert kimyasallarından uzak durmakta fayda var.

2. GÜNEŞ KORUYUCU MİKTARINA DİKKAT EDİN

Dermatologlar cildini yaşlanmaya karşı korumak için yeterince güneş kremi uygularken daha çok kuralını kullanmanızı tavsiye eder. Doğru oranda kullanın: Güneş koruyucuyu 2 kat halinde cildinize uygulamak için yarım tatlı kaşığı yeterlidir.

3. YÜZÜNÜZÜ MADEN SUYU İLE YIKAYIN

Ciltlerini elastik tutmak için termal su spreylerinden faydalanabilirsiniz. İçtiğimiz maden suları kalsiyum, bakır, demir ve sodyum içerir. Bu su aynı zamanda cildinizi ultraviyole ışınlarından koruyan selenyum da dahil olmak üzere mineraller açısından da zengindir. Buz kalıplarında dondurarak kullanabileceğiniz bu su ile rutin oluşturmayı ihmal etmeyin.

4. ÜRÜN ALIRKEN KÜÇÜK OLANLARI TERCİH EDİN

Nemlendirici ya da temizleme jeli alırken ürünün ambalaj miktarına ve fiyatına bakarak alırız. Bu tarz bir yaklaşım ürünün etkinliği açısından aynı avantajı sağlamayabilir. Ambalajlı ürünler açıldıktan bir süre sonra etkinliğini kaybeder ve miktarın fazla olması sizin kullanım sürenizi uzatarak aktif maddelerin çoğunu kaybetmenize neden olur. Bu yüzden, küçük ambalajlı ürünler almaya dikkat edin.

5. DURUŞUNUZU DÜZELTİN

Başınızı ayaklarınıza doğru baş aşağı şekilde esnetmek kan akışınızı daha iyi hale getirir ve ek oksijen cildinizin parlamasına yardımcı olur. Ayrı bu tarz yoga hareketlerini düzenli olarak yapmak daha az stresli olmanızı sağlayacağı için tüm inflamatuar süreçleri de azaltır.

6. NEVRESİM SEÇİMİNE DİKKAT EDİN

Kırışıklıklar uyku sırasında ortaya çıkabilir. Cildiniz, üzerinde uyuduğunuz çarşaf ve yastık kılıflarından etkilenir. İpek yastık kılıfları özellikle yüz bölgenizde oluşacak kırışıklıkları önlemek için mükemmel bir seçimdir. Ayrıca, saçlar üzerinde de olumlu etkileri bilinmektedir.

7. ÜRÜN KULLANIRKEN ZAMANA DİKKAT EDİN

Güneş kremi ve antioksidanlar sabahları daha iyi kullanılır. Peptitler içeren retinoidler (kırışıklıkları, cilt gevşekliğini ve pigment lekelerini önleyen A vitamini kremleri) gece içindir. Ürünleri kullanırken her şeyi bir bütün olarak düşünmeye çalışın. İçeriklerinin birbirleriyle olan etkileşimleri ya da kullanıldıkları zaman dilimi doğru sonuçlar almanızı sağlar.

8. HİNDİSTAN CEVİZİ SÜTÜ İÇİN

Hindistan cevizinin cilt sağlığı için sihirli bir ürün olduğunu bilmeyen yoktur. Eğer varsa, Hindistan cevizi sütünü düzenli olarak içmenin etkilerini sadece bir haftada görmeniz mümkün. Ayrıca, her cilt tipine sahip kişilerin kullanabileceği çok sayıda Hindistan cevizi maskesi tarifi vardır.