Cildinizi güzelleştirmeye yarayacak 8 doğal yöntem

Cildinize hak ettiği parlak ve taze görünümü evdeki doğal malzemelerle kazandırmanızı sağlayacak yöntemleri öğrenmeye ne dersiniz?

Cildimiz her gün sayısız zararlı faktöre maruz kalmaktadır. Kirlilik, güneş ışınları ve tozdan kaçınmak imkansızdır ve bunların hepsi cildinizi olduğundan daha yaşlı gösterir. Pahalı kozmetik ürünlere bir servet harcamak yerine akne, hiperpigmentasyon ve diğer cilt problemleriyle savaşmak için doğal ilaçlar kullanmayı düşünmenin zamanı geldi. Pahalı cilt bakımları ve karmaşık cilt bakım aletlerinin yeri olsa da, bazen en basit numaralar bir daha etkili olabiliyor. İşte, mutfaktaki malzemelerle cildinize canlılık katmanın en etkili yolları;

1. BUZ UYGULAMASIYLA CİLDİ SIKILAŞTIRIN

Cilde buz uygulama uzun zamandır Asyalı kadınlar için bir güzellik rutini olmuştur. Temel olarak, bu genellikle bir buz küpü kullanarak cildi birkaç dakika boyunca aşırı soğuk bir sıcaklığa maruz bırakma yöntemidir. Bu sayede yüzdeki şişlikleri azaltabilir, cildi sıkılaştırabilir, parlak ve taze görünmesini sağlayabilirsiniz. Soğukluk, cildinizin genel olarak daha pürüzsüz olmasını sağlayan gözenek boyutunu da azaltabilir.

2. KAHVE İLE PEELİNG UYGULAYIN

Ölçülü kahve içmek kesinlikle enerjinizi ve metabolizmanızı artırabilir, ancak bunun cildinize de büyük bir yardımı olabileceğini biliyor muydunuz? Kafein içinde bulunan antioksidanlar, dışarıdan uygulandığında da fayda sağlar. Doğal bir peeling yapmak için çekilmiş kahveyi mutfağınızdaki bal, Hindistan cevizi yağı veya süt gibi diğer malzemelerle birleştirebilirsiniz. Macun cildinizi pul pul dökecek ve sivilceleri ve koyu lekeleri azaltarak yüzünüzü pürüzsüz ve kusursuz bırakacaktır.

3. TARÇIN İLE GENÇLEŞİN

Birçok öğünde mutlaka bulunması gereken bir baharat olan tarçın, cilt bakımınızda da mutlaka kullanılması gereken bir bileşen olabilir. Antioksidan ve antienflamatuar özellikleri, akne ve yaşlanma belirtileriyle mücadelede müttefikiniz olabilir. Bu baharat aynı zamanda kan akışını hızlandırmasıyla da bilinir: Cildinize bal, tarçın ve yoğurttan yapılmış bir macun uygulamak, cildinizi daha parlak ve daha eşit tonlu hale getirecektir. Ve iyi dolaşım daha dolgun bir görünüm anlamına geldiği için dudaklarınız daha dolgun görünecektir.

4. YEŞİL ÇAY İLE AKNELERDEN KURTULUN

Yeşil çayın sağlığa faydaları sadece içilerek elde edilebilirken, cilde uygulanmasının da faydaları vardır. Anti-inflamatuar, antimikrobiyal ve antioksidan özellikleri ile bilinen bu içecek, akneye meyilli ciltler için harika bir tedavidir. Ancak akne, modern bir yaşam tarzının tek yan ürünü değildir. Yetersiz uyku programları ve yiyeceklerde çok fazla tuz, genellikle özellikle göz çevresinde yüz şişkinliğine neden olur. Gözlerinizi yeşil çay poşetleri ile kapatmak şişliği azaltmanıza yardımcı olacaktır.

5. KABARTMA TOZUYLA GÖZ HALKALARINI GİDERİN

Göz altı morlukları ile sık sık mücadele ediyorsanız, doğal bir maske daha düşünmelisiniz. Kabartma tozu ağartma özellikleriyle ünlüdür, bu nedenle sütle birleştirmek koyu lekeleri ciddi şekilde azaltabilir. Sodyum ayrıca anti-inflamatuar ve antiseptik nitelikler içerdiğinden, cilt tahrişi ve kızarıklık için kremlerde yararlı bir bileşen olabilir.

6. PATATES SUYUYLA CİLT TONUNUZU AÇIN

Patates sadece mineral ve vitaminlerle değil, aynı zamanda kalorilerle de yüklü olduğundan, birçok insan bu sebzeyi günlük diyetlerinde kullanmaktan kaçınır. Ancak cilt bakım rutininizde kesinlikle atlamamalısınız. Garip gelebilir, ancak patates suyu doğal bir ağartıcıdır; cildinizdeki lekeleri, güneş yanıklarını ve koyu lekeleri bu sebze suyuyla tedavi edin ve sonuçların tadını çıkarın.

7. PAPATYA ÇAYI İLE CİLDİ YATIŞTIRIN

Birçok insan uykudan önce vücudu ve sinirleri sakinleştirmek için bir fincan papatya çayı içmeyi sever. Ama aynı zamanda cildiniz üzerinde sakinleştirici bir etkisi olduğunu biliyor muydunuz? Papatya çayı, anti-inflamatuar özellikleri ile tanınır ve bu nedenle yüzünüzü onunla yıkamak, kızarıklığı ve iltihabı azaltmanın harika bir doğal yoludur. Ayrıca kuru veya tahriş olmuş cildiniz varsa günlük nemlendirici olarak kullanabilirsiniz.

8. MUZ KABUĞU İLE CİLT KUSURLARINI GİDERİN

Dünyanın dört bir yanındaki kadınlar, cildinize muz kabuğu sürmenin en yaygın kusurlardan bazılarını çözmede yardımcı olabileceğine yemin ediyor. Muz kabukları, akne izlerinin daha hızlı solmasını ve daha az görünür hale gelmesini, ayrıca cildi nemlenmesini ve kırışıklıkları azaltmasını sağlar. Bunu aklınızda bulundurun ve bir dahaki sefere muz kabuğunuzu atmadan önce iki kez düşünün.