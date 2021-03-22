Cildinizi içten dışa nemlendirecek 7 yiyecek

Cilt bakımı yaparken kullandığınız ürünlere ek olarak içten nemlendirme özelliğine sahip yiyecekleri diyet listenize ekleyerek, kesin sonuçlar elde edebilirsiniz.

Cilt, özellikle soğuk havalarda kolayca kurur. Muhtemelen o kuru, pul pul cilde sahip olduğunuzda yaptığınız ilk şey nemlendirici bir krem ​​almaktır, ancak nemi cildinize geri kazandırmanın tamamen doğal ve çok daha ucuz yolları olduğunu biliyor muydunuz? Cildinizin kendi kendini iyileştirmesine, onarmasına ve yeniden hidratlamasına yardımcı olan bazı yiyecekler vardır ve bunlar genellikle omega-3 yağ asitleri, antioksidanlar veya silika bakımından zengindir. Bu listedeki yiyeceklerden daha fazlasını diyetinize eklemeyi deneyin; cilt sağlığınızda ve nemlenmenizde bir fark olup olmadığına bakın.

1. BALIK

Cildinizi nemlendirmeye ve güçlendirmeye yardımcı olan yüksek miktarda omega-3 yağ asitleri içerdikleri için somon, uskumru, ton balığı, ringa balığı ve alabalık gibi yağlı balıkları tercih edin. Keten tohumu ayrıca bol miktarda omega-3 içerir, bu nedenle balık sevmiyorsanız, bir yoğurdun üzerine keten tohumu serpebilir veya kahvaltılık yulaf lapasına karıştırabilirsiniz.

2. FINDIK

Fındık, cildi oksidatif hücre hasarından koruyan ve ayrıca cildi UV ışınlarından koruyabilen iyi miktarda E vitamini içerir.

3. AVOKADO

Avokado, E vitamini ve diğer antioksidanlar açısından da zengindir. Ayrıca cildi nemli ve esnek tutan ve aynı zamanda cildin yaşlanma sürecini yavaşlatmaya yardımcı olan tekli doymamış yağlar açısından da zengindirler.

4. TATLI PATATES

Tatlı patatesler, genellikle nemlendirici ve yüz kremlerinin bir bileşeni olan A vitamini ile doludur. Bunun nedeni, A vitamininin cildin kurumasını durdurmak ve ayrıca erken yaşlanmayı önlemek için temel besin maddelerinden biri olmasıdır. Tatlı patatesler ayrıca doku hasarını onarmaya yardımcı olan çok sayıda beta-karoten içerir.

5. İSTRİDYE

İstiridye tam olarak ucuz olmasa da, çinko açısından zengin besinler arasında en yüksek seviyede çinko içerirler. Çinko, kolajen oluşturarak cildi onarmaya yardımcı olur, dolayısıyla diyetin önemli bir parçasıdır. Bütçeniz istiridyeleri karşılamıyorsa, sığır eti, fasulye, deniz ürünleri ve buğday tohumu da çinko bakımından yüksektir.

6. ZEYTİNYAĞI

Zeytinyağı, E vitamini, omega-3 yağ asitleri ve tekli doymamış yağlar gibi besinlerle doludur. Bu lezzetli yağ aynı zamanda kalbinize de iyi gelir ve cildinizi kuruluk, egzama ve UV ışınlarından korur.

7. SALATALIK

İnsanlar şişkinliği azaltmak için uzun zamandır gözlerine salatalık dilimleri koyuyorlar, ancak salatalıklarda bulunan silika onları yiyerek vücut tarafından da emilebilir. Salatalık gibi su bakımından zengin sebzeler ayrıca cildi rahatlatmaya ve hasara karşı korumaya yardımcı olan A ve C vitaminlerini içerir.