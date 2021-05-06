Cildinizin hızlı yaşlanmasını önleyecek 8 yöntem

Vücudunuzun yaşlanma süreciyle mücadele etmek ve yaşlanmanın gözle görülür belirtileriyle doğal olarak mücadele etmenin kolay yolları…

Vücudumuzun yaşlanmasını engelleyemesek de, yaşlanma sürecini yavaşlatmak için kesinlikle bir şeyler yapabiliriz. Sinir bozucu kırışıklıklar ve sarkık kollarla savaşmanın çözümü kozmetik ameliyatlar olmak zorunda değil, tabiat ana cildimizi yenilemek için ödünç alabileceğimiz sihirli hediyelerle dolu. Günlük yaptığınız bazı rutinleri değiştirerek ya da yeni alışkanlık kazanarak olası yaşlanma belirtilerin önüne geçmek istiyorsanız, işte, onlardan bazıları;

1. GÜNLÜK DİYETİNİZE YABAN MERSİNİ EKLEYİN

Yaşlanıyoruz ve oksidatif DNA hasarı adı verilen, rakipsiz ancak düzenli yaban mersini tüketimi ile yavaşlatılabilen bir süreç nedeniyle cildimiz sarkıyor. Bu minik meyve antioksidan bakımından zengindir ve yaşlanma belirtileriyle en lezzetli şekilde savaşmanıza yardımcı olur. Günlük diyetinize ekleyin ve değişimi gözlemleyin.

2. ŞEKER ALIMINIZ SINIRLAYIN

Son zamanlarda yapılan bir araştırma, şeker tüketiminin insan vücudundaki yaşlanma sürecini hızlandırdığını ve koyu halkalara, dehidrasyona ve kırışıklıklara yol açtığını buldu. Yaşlanmayla mücadele etmek için uzmanlar, insanlara şeker alımını sınırlamalarını ve olabildiğince tatlı yiyecek ve içeceklerden uzak durmalarını tavsiye ediyor.

3. YÜZÜNÜZÜ YASTIĞA DAYAYARAK UYUMAKTAN KAÇININ

Yüzü yastıkta karnına yatmayı tercih eden biriyseniz, alışkanlığınızı hemen değiştirmenizi öneririz. Çeşitli çalışmalar ve uzmanlara göre, yüz üstü yatmak cildinizde kalıcı hasarlar yaratıyor. En iyi tedavi önlemedir. Erken yaşlanma belirtilerinden kaçınmak için sırt üstü uyumak için kendinizi eğitin.

4. KALSİYUM SEVİYENİZİ KONTROL ALTINDA TUTUN

Herkes kalsiyumun kemiklerimiz için iyi olduğunu bilir, ancak pek çoğu bunun bizi erken yaşlanmadan korumada hayati bir rol oynadığının farkında değildir. Besinin vücudumuza yaptığı tüm iyiliklere ek olarak, yeterli kalsiyum seviyesi yaşlanma belirtilerini azaltabilir ve güçlü bir kemik yapısı ile daha zarif bir şekilde yaşlanmamıza yardımcı olabilir.

5. YEŞİL ÇAYI EN İYİ ARKADIŞINIZ YAPIN

Yeşil çay, vücudunuza içeriden ve dışarıdan yardımcı olan bir hediyedir. Antioksidanlar açısından zengin olan bu içecek cilt hücrelerini onarır ve daha genç görünmenizi sağlar. Ayrıca iltihap önleyici özelliklere sahip olduğu için cildinizdeki kızarıklık ve tahrişi de yatıştırır. Düzenli olarak yeşil çay tüketmek cildinizin sıkı ve sağlıklı kalmasını sağlayacaktır. Koyu halkalardan ve şişkinlikten kaçınmak için kullanılmış yeşil çay poşetlerini birkaç dakika gözünüze koyabilirsiniz.

6. DUŞLARINIZI KISA TUTUN

Yaşlanmayı uzak tutmak için aldığınız uzun sıcak banyolara veda etmeniz gerekiyor. Bu edilmiş bulunan bu banyo veya uzun bir zaman zararlardan cildinizi duş ve kurumaya yapar. Sadece bu değil, aynı zamanda kırışıklıklar ve gevşek cilt gibi gözle görülür yaşlanma belirtilerine de yol açar. Banyo sürenizi kısa ve cilt bakımı rutininizi uzun tutun.

7. KENDİNİZİ GÜNEŞTEN KORUYUN

Güneş yaşlanmanın hızlanmasında önemli bir rol oynar ve güneşe ne kadar çok çıkarsanız, kendinizi erken yaşlanma riskine o kadar çok koyarsınız. Güneşte bronzlaşmak doğal olarak sizin için insan yapımı solaryumlar kadar kötüdür, bronzlaşma vücudunuzu farkında olmadan erken yaşlandırmanızdan başka bir şey değildir. Her gün güneş kremi sürmeyi alışkanlık getirin. Vücudunuzu uygun şekilde örterek kendinizi güneşin zararlı UV ışınlarından koruyun.

8. MEDİTASYON YAPIN VE STRESTEN KAÇININ

Çok fazla stres, vücudunuzdaki yaşlanma sürecini hızlandırır. Sadece bu değil, aşırı düşünme ve kaygı da erken yaşlanmaya yol açar. İşlerin sizi çok fazla rahatsız etmesine izin vermemeye çalışın. Söylemesi yapmaktan daha kolay, biliyoruz, ama meditasyon burada devreye girer. Meditasyon sinirlerinizi gevşetmeye yardımcı olur ve vücudunuzda kendinizi daha iyi hissetmenizi sağlayan mutlu hormonlar salgılar. Yaşlanmayı önlemenin en ucuz yolu.