Cilt bakımında dikkat etmeniz gereken 5 etken

En basit günlük alışkanlıklarınızdan bazılarının cilt üzerinde oluşturduğu uzun vadeli etkileri yok etmek için harekete geçmeye ne dersiniz?

Genellikle ciltle ilgili sorunlarımız için karmaşık sorunları suçlamaya çalışırız. Ama en basit yiyecek ve yaşam tarzı alışkanlıklarımızdan bazılarının suçlu olabileceğini hiç merak ettiniz mi? Evet, genellikle gözden kaçırdığımız küçük hatalardan dolayı cildimizin sağlığı bozulabilir. Bunun yerine, pahalı ürünler ve zaman alıcı rutinlerle o mükemmel ışıltılı ve lekesiz cildin peşinden gitmeye devam ediyoruz.

Güzel bir cildin ilk adımı sağlıklı beslenmeyle başlar. Öyleyse neden günlük alışkanlıklarımızda birkaç değişiklik yapmaya çalışmıyorsunuz? İşte, cilt bakımı yolculuğunuzu etkileyebilecek faktörlerden bazıları;

1. AŞIRI ŞEKER TÜKETMEK

Gazlı içecekler, tatlılar, şekerli yiyecekler ve çay, kahve gibi içecekler yoluyla fazla şeker tüketmek cildiniz için zararlı olabilir. Kan dolaşımınızdaki fazla şeker, kan dolaşımındaki şeker seviyeleri insülinimizin kaldırabileceğinin ötesine geçtiğinde meydana gelen doğal bir kimyasal reaksiyon olan glikasyona neden olabilir. Bu daha hızlı yaşlanmayı tetikleyebilir. Ayrıca aşırı şeker, akne ve egzama gibi cilt rahatsızlıklarını şiddetlendirebilir.

2. TUZLU BESLENMEK

Çok fazla sodyum tüketmek vücudunuz, özellikle de cildiniz için zararlı olabilir. Aşırı tuz, cildin kurumasına ve çatlamasına neden olarak donuk ve cansız bir görünüme neden olur. Ayrıca yüzde ve vücudun diğer kısımlarında sivilceler oluşmaya başlar. Susuz kalmış cilt, erken yaşlanma ve bazen yağlı cilt gibi olumsuz cilt reaksiyonlarını teşvik edebilir. Tuz, mutfağın hayati bir bileşeni olmasına rağmen, şişkinlik ve hipertansiyon durumunu daha da kötüleştirebilir. Bu nedenle, alınan tuz miktarını kontrol altında tutmak şarttır.

3. FAZLA KAFEİN

Kafein alımı vücutta dehidrasyona neden olur. Ne zaman biz kafein aşırı miktarda tüketmek, bu kurumaya cildimizi neden olmakta ve cilt görünüm donuk ve yaşlı yapar. Vücutta toksik bir birikime yol açarak cildimizi etkiler. Bir araştırma, çok fazla kahve içmenin cildinizin erken kırışmasına ve zamanla gevşemesine neden olabileceğini ortaya koyuyor.

4. STRES

Stres, vücudumuzun bozulmasının en önemli nedenlerinden biridir. Sadece zihinsel olarak değil, fiziksel olarak da sizi etkiler. Bunun nedeni stresin vücudunuzun kortizol gibi hormonlar üretmesine neden olması ve bu hormonlar cildinizdeki bezlerin daha fazla yağ üretmesi için sinyal verir. Yağlı cilt akne ve diğer cilt problemlerine daha yatkındır. Ayrıca stres, cilt bakım rejimini ve cildin iyileşme sürecini yavaşlatır. Günlük cilt bakımınıza müdahale eder.

5. GÜNEŞ IŞIĞINA MARUZ KALMAK

Cilt, vücudun normal işleyişi için önemli olan D vitamini üretimine yardımcı olmak için güneş ışığını kullanır. Kemik sağlığını destekler ve sağlıklı bir cilt sağlar. Ama hepimizin bildiği gibi, her şeyin fazlası kötüdür. Cilt hasarının da önemli bir nedeni olabilir. Güneşin ultraviyole ışınları kızarıklık, ağrı, sıcak cilt, kabarcıklar, dehidrasyon, kaşıntılı ve gergin cilt, bronzlaşma vb. neden olabilir. Cildin dış tabakasında melanin pigmenti içeren hücreler bulunur. Cildimizi korur ve D vitamini oluşturur. Güneşe çok fazla maruz kalmak cilt hücrelerinin ölmesine, hasar görmesine veya kanser gelişmesine neden olabilir.