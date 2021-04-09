Cilt bakımında doğru bilinen 7 yanlış

Sağlıklı ve güzel bir cilde sahip olabilmek için yanlış bildiğiniz uygulamaları öğrenmeye ne dersiniz?

Cilt, vücuttaki en büyük organdır ve ona özen göstermek vücudunuzu sağlıklı tutmanın anahtarıdır. Ancak bazı cilt bakımı efsaneleri sadece yardımcı olmamakla kalmaz, aslında sağlığınıza ve görünüşünüze de zarar verebilir. Problemli bir cildiniz varsa, doğru bilgiye ulaşmanın en garantili yolu dermatoloğa başvurmak olacaktır. Yine de, kulaktan dolma bilgiler edinerek uyguladığınız, uzak durmanız gereken cilt bakım hatalarını sizler için hazırladık…

1. ÖZEL EGZERSİZLER İNCE ÇİZGİLERİMİ AZALTIR

Yüz egzersizi yarardan çok zarar verebilir. Cildimiz elastik olduğu için yapılan yüz egzersizleri cildinizi dışarı doğru gerecektir. Başta daha kırışıklıklarınızın azaldığını bu etkiden dolayı hissedebilirsiniz. Ancak, ince çizgilerimizin birçoğu aşırı kas aktivitesinden kaynaklanır ve yüzdeki aktiviteler size daha fazla kırışıklık verebilir.

2. DİŞ MACUNU SİVİLCEMİ KURUTUR

Diş macunundaki mentolün serinletici bir etkisi olmasına ve geçici olarak şişliği azaltmasına rağmen, yüzünüze sürmek tahrişe sebep olabilir. Diş macunu dişleriniz için formüle edilmiştir ve temel bir pH seviyesine sahiptir. Cilt, doğal olarak asidik bir pH'a sahiptir. Bu yüzden diş macunu, kızarıklık ve yanmaya neden olabilir.

3. BRONZLAŞMAK SİVİLCELERİMİ YOK EDER

Bronzlaşma sivilcenin kızarıklığını geçici olarak kapatabilir, ancak bu etki sonunda geri tepecektir. Güneş yağlı cildi kurutur ve buna karşılık daha fazla yağ üretir; bu da daha fazla sivilceye neden olabilir. Akneyi tedavi etmek için ilaç kullanmak, cildi UV ışınlarına karşı daha savunmasız hale getirir ve bu da erken cilt yaşlanmasına neden olabilir.

4. NEMLENDİRİCİ YERİNE HİNDİSTANCEVİZİ YAĞI KULLANABİLİRİM

Hindistan cevizi yağının birçok sağlık yararı vardır ve lekelerle savaşmaya yardımcı olabilir, ancak yağlı bir cildiniz varsa, daha da fazla sivilceye neden olabilir. Hindistan cevizi yağı komedojeniktir, yani gözenekleri tıkar. Deri iltihabına ve sivilceye neden olabilir.

5. CİLDİM ÇOK YAĞLI, DAHA SIK YIKAMALIYIM

Yüzünüzü aşırı temizlemek, hiç yapmamak kadar zararlı olabilir. Yüzünüzü çok fazla ovmak cilt bariyerinize zarar verebilir. Cildinizin dış tabakası onu çevreden koruyan yağlar içerir ve bu dengeyi bozmak iltihaplanmaya neden olabilir.

6. BÜTÜN GÜN OFİSTEYİM, GÜNEŞ KREMİNE İHTİYACIM YOK

Zamanınızın çoğunu kapalı mekanda geçirseniz bile cildinizi güneşin zararlarından korumanız gerekir. Pencere camı yalnızca bazı UV ışınlarını engeller, ancak hepsini eşit şekilde engelleyemez. UV ışınlarına maruz kalmak kırışıklıklara, güneş lekelerine ve cilt kanserine yol açabilir. Güneş kremi sürmek cildinizi korumada önemli bir adımdır.

7. SİVİLCEYİ PATLATARAK İYİLEŞMESİNİ HIZLANDIRIRIM

Sivilcelerin gelişigüzel sıkılması enfeksiyona ve yara izine neden olabilir. Evde sivilceyi patlatıyorsanız, sivilcenin içindeki içeriğin bir kısmını cildin derinliklerine itebilirsiniz, bu da daha belirgin ve ağrılı sivilceye yol açabilir. Sivilceden kurtulmak için en iyisi bir cilt sağlığı uzmanına giderek tedavi olmaktır.