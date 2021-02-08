Cilt bakımında serumların tamamlayıcı etkisi

Cilt bakımı uygulamanız sadece temizlik ve nemlendirmeden ibaretse, serumlar rutininizi tamamlayıcı doğal bir adım olacaktır.

Cilt bakımında serumların yeri oldukça önemlidir. Cildinizdeki problemlerle mücadele ediyorsanız ve belirli bir cilt sorununu aşamıyorsanız, serumlar tam da ihtiyacınız olan şey olabilir. Serumlar, cilde belirli bir aktif bileşenin yüksek konsantrasyonlarda verilmesi için tasarlanmış bir cilt bakım ürünleri sınıfıdır. Çok yönlü bir cilt bakımı rutininde, bir serum tedavi olarak kabul edilir. Bu, aktif bileşenlerin daha yüksek konsantrasyonları ve genellikle ince dokuları sayesinde katmanlama için idealdir. Su kadar akıcı olan serumlar ve daha çok hafif losyonlar gibi hissettiren serumlar vardır.

CİLT BAKIMINDA SERUMUN YERİ

Serumlar, daha hafif bir kıvama sahip olma eğiliminde oldukları için, diğer cilt bakım ürünlerinizin altına serumlar katlanabilir. Cilt bakım ürünlerinizi uygulama sıranız için en iyi yöntem, en ince kıvamlılardan en kalın olanlara geçmektir. Nemlendiriciler tipik olarak serumlardan daha ağırdır ve ayrıca kapatıcı bileşenler içerir. Bu, nemi hapsederek diğer bileşenlerin cilde nüfuz etmesini önler. Bu nedenle, bu daha kalın ürünlerin altında serum kullanmak en iyisidir. Düzenli bir bakım rutininiz var ise sıralamanız şu şekilde olmalıdır; temizleyici, tonik, serum, nemlendirici ve son olarak güneş koruyucu.

CİLDİNİZE UYGUN SERUM SEÇMEK

Bir serum ararken ise anahtar, cilt problemlerinize hitap eden bir bileşen seçmektir. Tüm serumlar eşit özelliklere sahip değildir ve en iyi arkadaşınızın en sevdiği serum sizin için doğru olandan farklı olabilir.

Yeni bir serum kullanmaya başladığınızda, sonuçları görmek biraz zaman alabilir. Neredeyse anında dolgunlaştırıcı nemlendirme faydaları sağlayabilen hyaluronik asit haricinde, serumlardaki çoğu bileşenin etkilerini gerçekten göstermesi için haftalar ila aylar gerekebilir.

Cildinizi aktif bileşenlerle aşırı doldurmak istemezsiniz, bu nedenle aşırıya kaçmadığınızdan emin olmak için cilt bakımı rutininize bütünsel olarak baktığınızdan emin olun. Örneğin, glikolik asit gibi kimyasal eksfoliantlar, başka bir güçlü bileşen olan retinol ile iyi karışmaz ve kombine edildiğinde tahrişe neden olabilir. İşte, cilt tipinize göre seçebileceğiniz serum çeşitlerini sizler için sıraladık…

Kuru ciltler için; MD Laktik asit ve hyaluronik asit içeren nemlendirici etkili serumlar

Siyah noktalar için; C vitamini, niasinamid ve alfa arbutin içeren serumlar

Akne problemleri için; kimyasal bir eksfoliant olan salisilik asit ve glikolik asit içeren serumlar

Hassas ciltler için; koloidal yulaf ezmesi ve seramid içeren serumlar

Kırışıklık problemleri için; Retinol ve kolajen serumları