Cilt kuruluğuna sebep olan 7 alışkanlık

Kusursuz bir görüntüye sahip olmanıza yardımcı olurken cildinizdeki nemi kaybetmenizi önleyecek alışkanlıklarınıza daha yakından keşfedin…

Doğru nemlendiriciyi bulabilirseniz, tüm cilt sorunlarınızın cevabı olabilir gibi görünüyor. Ancak gerçekte, kremleriniz ve losyonlarınız ne kadar pahalı olursa olsun cildiniz kuru olmasına engele olamayabilirsiniz. Size en uygun güzellik ürünlerini bulmak cilt bakımı rejiminizde önemli bir adım olsa da cildinizi kurutan alışkanlıklardan kurtulmak da aynı derecede önemlidir. İşte, cildinizdeki kuruluğa büyük ölçüde sebep olan günlük alışkanlıklardan bazıları;

1. ÇOK FAZLA SU İÇMEK

Kulağa çelişkili gelse de, çok fazla su içmek cildinize zarar verebilir. Hidratlı kalmak genel sağlığımız için çok önemli olsa da, aşırı miktarda su vücudunuzun temel mineralleri kaybetmesine neden olabilir. Bu da cildinizi etkileyebilir ve cansız ve mat görünmesine neden olabilir. Kuru cildi dışarıdan tedavi etmek, doğru ürünleri kullanmak ve cildinizin size teşekkür edeceği yaşam tarzı değişiklikleri yapmak daha iyidir.

2. UZUN DUŞLAR ALMAK

Uzun ve sıcak bir duş, uzun bir günün ardından dinlenmek için harika bir yol olabilir, ancak aslında cildinizi strese sokabilir. Sıcak su cildinizin dolgun ve canlı kalması için ihtiyaç duyduğu yağı ve nemi giderir ve duş ne kadar uzun sürerse cildinizi o kadar fazla kurutur. Cildinizin koruyucu bariyerine zarar vermeyecek daha yumuşak sabunlar kullanarak kısa ılık duşlar almak daha güvenlidir.

3. NEMLENDİRİCİYİ YANLIŞ ZAMANDA KULLANMAK

Bir nemlendiriciyi en uygun zamanlarda kullanmak, tüm faydalarından yararlanmanıza yardımcı olabilir. Yüzünüzü kurulayıp, ardından krem ​​sürmek yerine cildiniz nemliyken uygulayın. Bu, ürünü tamamen kuru cilde uygulamanızdan çok daha iyi nemi hapsetmenize ve cildinizi nemlendirmeye yardımcı olacaktır. Hatta kusursuz porselen ciltleri ile tanınan Koreli kadınlar, yüzlerini yıkadıktan sonra sadece 3 saniye içerisinde nemlendirici uyguluyor.

4. ÇORAPSIZ UYUMAK

Yatakta çorap giymek daha iyi uyumanıza, sıcak basmalarını önlemenize ve can sıkıcı kırık topuklarınızı uzak tutmanıza yardımcı olabilir. Krem sürmek ve çorap giymek, topuklarınızda kuru ciltle uyanma şansınızı azaltabilir.

5. YÜZÜNÜZÜ HAVLUYLA KURULAMAK

Cildinizi sert bir pamuklu havluyla ovmak, hassas cildi kurutabilir ve tahriş edebilir, bu da kırmızımsı görünmesine ve kaşıntılı hissetmesine neden olabilir. Daha fazla tahrişi önlemek için cildinizin kurumasını bekleyin.

6. ÇOK SIK YUMURTA YEMEK

Yumurtalar harika bir protein kaynağı olmasına rağmen aşırı yenildiğinde cilt kuruluğuna neden olabilir. Yumurtalar A vitamini bakımından yüksektir ve çok fazla yemek cildinizi olumsuz etkileyebilir. İyi haber şu ki, cildiniz için sabah omletinizden vazgeçmek zorunda değilsiniz, sadece günde 3'ten fazla yumurta yemediğinizden emin olun.

7. YANLIŞ ÜRÜNLER KULLANMAK

Nemlendiricinizin cildiniz için neredeyse hiçbir şey yapmadığını düşünüyorsanız, cilt tipiniz için çok hafif olabilir. Cildiniz yağlıysa, su bazlı bir nemlendirici sizin için en iyi sonucu verir ve hassas ciltler yatıştırıcı içerikli kremlerden faydalanır. Cilt tipinize uygun bir ürün kullanmak, suyun cildinizden çok hızlı buharlaşmasını önlemeye ve daha uzun süre nemli kalmasını sağlamaya yardımcı olabilir.