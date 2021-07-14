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    Cilt kuruluğuna sebep olan 7 alışkanlık

    Kusursuz bir görüntüye sahip olmanıza yardımcı olurken cildinizdeki nemi kaybetmenizi önleyecek alışkanlıklarınıza daha yakından keşfedin…
    • Özel İçerik
    • 14.07.2021 - 11:06
    • Güncelleme : 14.07.2021 - 11:13
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    Cilt kuruluğuna sebep olan 7 alışkanlık

    Doğru nemlendiriciyi bulabilirseniz, tüm cilt sorunlarınızın cevabı olabilir gibi görünüyor. Ancak gerçekte, kremleriniz ve losyonlarınız ne kadar pahalı olursa olsun cildiniz kuru olmasına engele olamayabilirsiniz. Size en uygun güzellik ürünlerini bulmak cilt bakımı rejiminizde önemli bir adım olsa da cildinizi kurutan alışkanlıklardan kurtulmak da aynı derecede önemlidir. İşte, cildinizdeki kuruluğa büyük ölçüde sebep olan günlük alışkanlıklardan bazıları;

    Cilt kuruluğuna sebep olan 7 alışkanlık #1

    1. ÇOK FAZLA SU İÇMEK

    Kulağa çelişkili gelse de, çok fazla su içmek cildinize zarar verebilir. Hidratlı kalmak genel sağlığımız için çok önemli olsa da, aşırı miktarda su vücudunuzun temel mineralleri kaybetmesine neden olabilir. Bu da cildinizi etkileyebilir ve cansız ve mat görünmesine neden olabilir. Kuru cildi dışarıdan tedavi etmek, doğru ürünleri kullanmak ve cildinizin size teşekkür edeceği yaşam tarzı değişiklikleri yapmak daha iyidir.

    Cilt kuruluğuna sebep olan 7 alışkanlık #2

    2. UZUN DUŞLAR ALMAK

    Uzun ve sıcak bir duş, uzun bir günün ardından dinlenmek için harika bir yol olabilir, ancak aslında cildinizi strese sokabilir. Sıcak su cildinizin dolgun ve canlı kalması için ihtiyaç duyduğu yağı ve nemi giderir ve duş ne kadar uzun sürerse cildinizi o kadar fazla kurutur. Cildinizin koruyucu bariyerine zarar vermeyecek daha yumuşak sabunlar kullanarak kısa ılık duşlar almak daha güvenlidir.

    Cilt kuruluğuna sebep olan 7 alışkanlık #3

    3. NEMLENDİRİCİYİ YANLIŞ ZAMANDA KULLANMAK

    Bir nemlendiriciyi en uygun zamanlarda kullanmak, tüm faydalarından yararlanmanıza yardımcı olabilir. Yüzünüzü kurulayıp, ardından krem ​​sürmek yerine cildiniz nemliyken uygulayın. Bu, ürünü tamamen kuru cilde uygulamanızdan çok daha iyi nemi hapsetmenize ve cildinizi nemlendirmeye yardımcı olacaktır. Hatta kusursuz porselen ciltleri ile tanınan Koreli kadınlar, yüzlerini yıkadıktan sonra sadece 3 saniye içerisinde nemlendirici uyguluyor.

    Cilt kuruluğuna sebep olan 7 alışkanlık #4

    4. ÇORAPSIZ UYUMAK

    Yatakta çorap giymek daha iyi uyumanıza, sıcak basmalarını önlemenize ve can sıkıcı kırık topuklarınızı uzak tutmanıza yardımcı olabilir. Krem sürmek ve çorap giymek, topuklarınızda kuru ciltle uyanma şansınızı azaltabilir.

    Cilt kuruluğuna sebep olan 7 alışkanlık #5

    5. YÜZÜNÜZÜ HAVLUYLA KURULAMAK

    Cildinizi sert bir pamuklu havluyla ovmak, hassas cildi kurutabilir ve tahriş edebilir, bu da kırmızımsı görünmesine ve kaşıntılı hissetmesine neden olabilir. Daha fazla tahrişi önlemek için cildinizin kurumasını bekleyin.

    Cilt kuruluğuna sebep olan 7 alışkanlık #6

    6. ÇOK SIK YUMURTA YEMEK

    Yumurtalar harika bir protein kaynağı olmasına rağmen aşırı yenildiğinde cilt kuruluğuna neden olabilir. Yumurtalar A vitamini bakımından yüksektir ve çok fazla yemek cildinizi olumsuz etkileyebilir. İyi haber şu ki, cildiniz için sabah omletinizden vazgeçmek zorunda değilsiniz, sadece günde 3'ten fazla yumurta yemediğinizden emin olun.

    Cilt kuruluğuna sebep olan 7 alışkanlık #7

    7. YANLIŞ ÜRÜNLER KULLANMAK

    Nemlendiricinizin cildiniz için neredeyse hiçbir şey yapmadığını düşünüyorsanız, cilt tipiniz için çok hafif olabilir. Cildiniz yağlıysa, su bazlı bir nemlendirici sizin için en iyi sonucu verir ve hassas ciltler yatıştırıcı içerikli kremlerden faydalanır. Cilt tipinize uygun bir ürün kullanmak, suyun cildinizden çok hızlı buharlaşmasını önlemeye ve daha uzun süre nemli kalmasını sağlamaya yardımcı olabilir.

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