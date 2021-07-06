Cilt kusurlarından kurtulmanızı sağlayacak 7 yöntem

Doğal malzemelerle cilt problemlerinizi ortadan kaldırmaya yardımcı olacak karışımları sizler için hazırladık…

İstatistikler, gezegenimizdeki tüm insanların %95'inin hayatlarının bir noktasında sivilcelerden muzdarip olduğunu göstermiştir. Akne ve diğer cilt kusurları, beslenme alışkanlıklarınızdan yanlış cilt bakım ürünlerini kullanmaya kadar onlarca farklı nedenden kaynaklanabilir. Bugüne kadar hiç kimse cildinizi bir kez ve sonsuza kadar iyileştirecek evrensel çareyi keşfetmedi. Bununla birlikte, herhangi bir kimyasal veya cerrahi ilaç kullanmadan parlak ve sağlıklı bir cilt elde etmenize yardımcı olabilecek gerçekten etkili bazı doğal tedaviler vardır. İşte, o yöntemlerden bazıları;

1. KOYU HALKALAR

Zerdeçal, cildinizde antioksidan ve antienflamatuar etkiler üreterek gözlerinizin altındaki koyu halkaları en aza indirmeye yardımcı olabilir. Koyu halkalardan kurtulmak için maske nasıl yapılır:

- 2 çay kaşığı zerdeçal tozu ve 2 çay kaşığı ananas suyunu alın ve macun kıvamına gelene kadar karıştırın. Macunu gözlerinizin altındaki alana uygulayın ve yaklaşık 10 dakika bekletin.

- Yumuşak bir bezle silin. Sonuçları görene kadar prosedürü her gün tekrarlayın. Bu maske ayrıca gözlerinizin altındaki cildi daha pürüzsüz ve yumuşak hale getirecektir.

2. GÜNEŞ YANIKLARI VE İLTİHAPLAR

Avokado, güneşten yanmış cildi yatıştırmaya, kolajen üretimini artırmaya ve cilt iltihabını azaltmaya yardımcı olan A, D ve E vitaminlerini içerir. Avokado yüz maskesi şu şekilde yapılır:

- Meyvenin yarısını alın ve bir çatalla ezin. Avokado hamuruna 2 yemek kaşığı sıcak su ekleyin ve karıştırın.

- Karışımı etkilenen bölgelere bir fırça ile uygulayın ve 10 dakika bekletin. Maskeyi ılık suyla durulayın. Eğer kuru veya hassas cilde sahipseniz, maskeye 1 çay kaşığı bal ekleyebilirsiniz.

3. HİPERPİGMENTASYON

Patates, hiperpigmente cilt, koyu lekeler ve akne izlerinin tedavisinde gerçekten etkili olan çeşitli vitamin ve mineraller içerir. Limon, doğal bir ağartma maddesi olarak kabul edilen sitrik asit içerir. Bu 2 malzemeyle aşağıdaki şekilde aydınlatıcı bir maske yapabilirsiniz:

- Bir patates alın, iyice yıkayın, küçük parçalar halinde kesin ve karıştırıcıya koyun. Patates hamurunu bir süzgecin içine koyun ve patates suyunu çıkarın.

- Limon suyu yapmak için bir limon sıkın. 4 çay kaşığı patates suyu ve 2 çay kaşığı limon suyunu alın ve karıştırın. Karışımı, kalın bir tabaka halinde bir fırça veya pamuk topu ile etkilenen bölgelere uygulayın.

- İlk katı uyguladıktan sonra birkaç dakika kurumasını bekleyin ve ikinci katı ve ardından üçüncü katı uygulayın. Maskeyi gece boyunca bırakın ve sabah cildinizi ılık suyla yıkayın. Tedaviyi bir hafta boyunca her gün tekrarlayın.

4. AKNE

Elma sirkesi asetik asit ve potasyum ve magnezyum gibi mikro elementler içerir. Bu toneri kullanırsanız akne sorunlarını durdurmanıza yardımcı olabilecek antibakteriyel ve antifungal özelliklere sahip güçlü bir detoksifiye edici ajandır. İşte yapmanız gerekenler:

- 1 yemek kaşığı elma sirkesi alın ve 2-3 yemek kaşığı süzülmüş veya damıtılmış su ile karıştırın. Sonra karışımı bir pamuklu ped ile cildinize uygulayın.

- Toner kuruyana kadar bekleyin. Sonrasında diğer cilt bakım ürünlerini kullanabilirsiniz. Toneri günde iki kez veya yüzünüzü yıkadıktan sonra her defasında uygulayın.

5. AKNE İZLERİ

Yeşil çay, antioksidan ve antienflamatuar özelliklere sahip olan ve yara dokusunun tedavisinde fayda sağlayan fenoller içerir. Bu kompres sivilce izlerinden kurtulmanıza yardımcı olacaktır:

- Bir kaseye 2 poşet çay veya 2 çay kaşığı kuru yapraklı çay koyun. 500 ml suyu kaynatın ve kasedeki çayın üzerine dökün. Çay demlendiğinde çay poşetlerini veya çay yapraklarını alın.

- Yumuşak, temiz bir bez alın ve kaseye koyun ve sıvının bezi doyurmasına izin verin. Islak bezi yüzünüze koyun ve 5-10 dakika bekletin. Sıkıştırmayı günde birkaç kez uygulayabilirsiniz.

6. KIRIŞIKLIKLAR

Zeytinyağı, cilde zarar veren serbest radikallerle savaşan ve cilt hücrelerinin yenilenmesine yardımcı olan harika bir A ve E vitamini kaynağıdır. Yaşlanma sürecini önlemek için tek başına zeytinyağı ile masaj yapabilir veya aşağıdaki karışımı yapabilirsiniz:

- Birkaç damla zeytinyağı alın ve birkaç damla bal ve gliserin ile karıştırın. Karışımı cildinize günde iki kez masaj yapın.

- Kırışıklıkları önlemek ve azaltmak için cildinize hindistancevizi yağı, emu yağı, badem yağı veya E vitamini yağı ile de masaj yapabilirsiniz.

7. TIKANMIŞ GÖZENEKLER

Deniz tuzu, magnezyum, kalsiyum, sodyum ve potasyum gibi tonlarca mineral ve besin içerir, bu nedenle yağ üretimini dengelemeye, ölü deri hücrelerini temizlemeye ve yenilenme hızlarını artırmaya yardımcı olabilir. Deniz tuzu ile kendi ev yapımı peelinginizi şu şekilde yapabilirsiniz:

- 2 tatlı kaşığı deniz tuzunu 4 tatlı kaşığı bal ile karıştırın. Karışımı temiz cildinize eşit şekilde uygulayın ve nazikçe ovalayın.

- Karışımı yüzünüzde 15 dakika bekletin, ardından durulayın. Fırçalamayı haftada birkaç kez kullanabilirsiniz.