Cilt serumlarında sıklıkla yer alan 6 asit

Cilt bakımınızı desteklemeye yarayan serumlar hakkında yeterince bilginiz yoksa, en sık rastlanan serum çeşitlerine gelin birlikte göz atalım!

Eğer bir cilt bakımı bağımlısıysanız, o zaman cilt bakımı asitleri hakkındaki tüm asit isimlerini duymuş olmalısınız. Cildinizde asit kullanmak bazılarına korkutucu bir düşünce gibi gelebilir. Ama bize güvenin, bu asitler düşündüğünüz gibi değil. Tüm yüz asitlerinin kendi cilt yararları vardır. Ancak cilt tipinize ve ilgili konulara uygun birini bulmak, denize burundan dalmak gibidir.

Glikolik veya laktik asitler gibi alfa-hidroksi asitler (AHA'lar) veya salisilik gibi Beta-Hidroksi asitler (BHA'lar) giderek artan bir şekilde tonerlere ve serumlara ve ayrıca tek başına eksfoliyatörlere dönüşüyor. İçeriğinde Hyaluronik asit olduğunu iddia eden serumlar genellikle zar zor asidik olan ve cildin daha derinlerine nüfuz ederek hidrasyon seviyesini artırması beklenen HA türevlerine sahiptir. Bunların kullanımı büyük ölçüde güvenlidir.

Cildiniz için doğru asidi seçmek bunaltıcı olsa da, sizin için en etkili ve harika cilt bakım asitlerinden bazıları;

1. SALİSİLİK ASİT

Salisilik asidi birkaç kez duymuş olmalısınız. Ama ne işe yaradığını tam olarak bilmiyor olabilirsiniz. Akne için en popüler ilaçlardan biri olan salisilik asit, tıkanmış gözenekleri rahatlatan ve bakteri üremesini azaltan anti-bakteriyel ve anti-inflamatuar özelliklere sahiptir. Bütün bunlar zaten iltihaplı cildi daha da ağırlaştırmadan.

Akneye meyilli yağlı ciltler için kullanıma uygundur. Bu asit kullanılarak siyah nokta gibi cilt sorunları önlenebilir.

2. HYALÜRONİK ASİT

En son cilt bakım ürününü ne zaman seçsek, her birinde hyaluronik asit ortaya çıkıyor. hyaluronik asit bir nemlendiricidir, yani havadaki nemi çeker. Ayrıca cildimizin bariyerini güçlendirmeye yardımcı olur ve bize esnek, yumuşak ve iyi nemlenmiş bir cilt verir. Nemli bir cilt arayan herkes bu asidi kullanabilir. Bu, tüm cilt tipleri için eşit derecede iyi çalışır.

3. GLİKOLİK ASİT

Bu Alfa Hidroksi Asitleri, ölü cildi nazikçe çözmek ve pul pul dökmek için kullanılır. Normal bir ovmadan daha nazik bir eksfoliye edici olan bu cilt asidi, hücre üretimini teşvik edebilir ve cildi aydınlatabilir. Glikolik asidin faydalarından herkes yararlanabilir. Akne eğilimli ve yağlı cilde sahip insanlar için harikadır.

4. LAKTİK ASİT

Bu bizi kesinlikle laktik asidin sütte bol miktarda bulunduğunu okuduğumuz bilim sınıfımıza geri götürüyor. Kleopatra, laktik asidin faydaları için sütle yıkanırdı. Nemlendirici bir ajan olan laktik asit, nemlendirici özellikleriyle bilinir.

Laktik asit, hassas ciltler için bile çok etkilidir. Pürüzlü, kuru ve pul pul olan herkes cilt bakımında laktik asit kullanabilir.

5. ASKORBİK ASİT

Askorbik asit veya yaygın olarak adlandırdığımız şekliyle C vitamini, güçlü bir antioksidandır. Hiperpigmentasyon ve mat cilt üzerinde büyük etkileri olduğu bilinmektedir. C vitamininin ışığa maruz kalmaması için opak bir ambalajda serum şeklinde kullanılması tavsiye edilir. Askorbik asit, güneş ışığına maruz kaldığında stabilitesini azaltabilir.

Tüm yaş grupları ve tüm cilt tipleri tarafından kullanılabilir. Bununla birlikte, bir retinoid kullanıyorsanız, C vitamininden uzak durmalısınız.

6. OLEİK ASİT

Badem yağı ve zeytinyağında doğal olarak bulunan oleik asit, nemlendirici özellikleriyle bilinir. Cildinizdeki nemi hapsederek sağlıklı bir görünüm kazandırır. Oleik asit içeren herhangi bir ürün, kuru cilde sahip kişiler için bir nimettir. Ancak karma veya yağlı ciltler için uygun olmayabilir.

ASİTLERİ CİLDE UYGULAMANIN EN İYİ YOLLARI

- Her zaman temiz bir tuval ile başlayın. Makyaj yapmasanız bile yüzünüzü temizleyin. Bu, herhangi bir reaksiyon olasılığını önleyecek ve ürünün cildinize iyice nüfuz etmesini sağlayacaktır.

- Ürünü uygulamanın doğru yolu, yüzünüzdeki mikropları ve kirleri alıp tüm ürünü kirletmemek için damlalığı cildinizden uzak tutmaktır.

- Ürünü önce alnına uygulamaya başlamayın. Zira bu, ürünün dökülmesine ve gözünüze kaçmasına neden olabilir.

- Ürünün cildiniz için güvenli olup olmadığını anlamak için derine inmeden önce bir yama testi yapın. Elinizin arkasına üründen bir damla uygulayın. 24-48 saat içinde sorunlu bir semptom görmezseniz, gitmeye hazırsınız.