Cilt serumlarını doğru uygulamanın 4 yolu

Yüz serumları cildiniz için harikalar yaratabilir, ancak bunları nasıl kullanacağınızı bilmelisiniz. Cilt serumları hakkında bilmeniz gerekenleri sizler için sıraladık…

Size sağlıklı ve doğal olarak parlayan bir cilt verebilecek bir cilt bakım ürünü arıyorsanız, yüz serumları güzellik rutininize harika bir katkı olabilir. Yüz yağları, cildinize cilt bariyerini onaran ve koruyan temel besinleri, yağ asitlerini ve antioksidanları sağlamak için tasarlanmıştır. Yoğun viskozitesi nedeniyle, birçok insan yüz serumlarının doğru uygulanması zamanı hakkında kafa karışıklığı yaşamaktadır. Cilt gün boyunca doğal olarak çok miktarda yağ (sebum) ürettiğinden, yüz serumlarını uygulamak için doğru zamanı belirlemek önemlidir.

Cilt öğlen saatlerinde çok fazla yağ üretir ve ardından sebum salgısı yavaş yavaş azalmaya başlar. Sebum salgısı gece yatmadan hemen önce en düşük seviyededir. Bu nedenle yüz serumları, cilt tüm besinleri kolayca emdiği için gece cilt bakımı rutininde günlük olarak kullanıldığında en iyi sonucu verir. Ayrıca, gün içinde yüz serumları yerine güneşten koruma uygulamasına öncelik vermek, yaşlanma ve pigmentasyon belirtilerini önlemeye yardımcı olabilir. İşte, gece cilt bakımı rutininizde yüz serumu kullanmak için bazı ipuçları;

1. DOĞRU SEÇİM YAPIN

Yanlış olanı kullanıyorsanız, yüz serumları cildiniz için felaket olabilir. Daha hafif formülasyonlu yüz yağları yağlı cilt tipleri için en iyisi iken, kuru cilt tipleri için kalın formülasyonlar önerilir. Akneye meyilli cilde sahip kişiler, komedojenik yağlardan kaçınmalı, bunun yerine yüzü detoksifiye eden ve akneye neden olan jojoba, skualen ve çay ağacı yağları gibi bakterileri öldüren serumları kullanmalıdır. Karma cilt tipine sahip kişiler argan, yeşil çay, kenevir tohumu veya jojoba yağı içeren ürünleri tercih edebilir çünkü bunlar hafif bir dokuya sahiptir ve yüzü yağlı göstermez.

2. SADECE YÜZ SERUMLARINA GÜVENMEYİN

Güzellik rutininize yüz serumu eklemek, nemlendirici uygulamasını ortadan kaldırmak anlamına gelmez. Nemlendiriciler cilt katmanlarına nem katarken, yüz yağları sadece nemi ciltte tutar. Her iki cilt bakım ürününün kombinasyonu dolgun ve pürüzsüz bir cilt sağlar. Nemi hapsetmek ve suyun ciltten kaçmasını önleyen koruyucu bir bariyer oluşturmak için yüze serum uygulamadan önce nemlendiriciyi kullanmayı ihmal etmeyin.

3. BİRKAÇ DAMLA KULLANIN

Yüzünüzde kullandığınız yüz serumu miktarına dikkat edin. Yüz serumlarının çoğu oldukça konsantre ürünlerdir, bu nedenle cildin beslenmesini sağlamak için birkaç damla yeterlidir. Yüzde yansıtıcı bir parlaklıktan kaçınmak için nemlendiricinize 2-3 damla serum eklemek ve ardından ilave nemlendirme için karışımı uygulamak en iyisidir.

4. CİLDİNİZİN EMMESİNİ SAĞLAYIN

Yüz serumunu uygulamanın en iyi yolu, cilde hafifçe sürmek veya hafif dairesel hareketler yapmaktır. Serumu sürmek, cildinizin cilt bakım ürününü kolayca emmesine yardımcı olabilir, oysa bunları cilt yüzeyinde ovalamak veya kaydırmak can sıkıcı ince çizgileri teşvik eder. Cildinizin kolayca emmesi için arada pat pat yüzünüze vurabilirsiniz.