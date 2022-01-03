Cilt yaşlanmasını hızlandıran 6 faktör

Cildinizin gün geçtikçe daha matlaştığını ve kırışıklıklarınızın arttığını gözlemliyorsanız, yaşınıza ek olarak bu süreci hızlandıran faktörleri keşfetmeye ne dersiniz?

Soğuk kış aylarının cildinizi kuruttuğu bilinmektedir. Bu cildinizin cansız görünmesine neden olabilir. Yaşla birlikte cilt yaşlanması kaçınılmazdır, ancak besleyici bir diyet ve sağlıklı yaşam tarzı uygulamaları ile geciktirilebilir. Orta yaşınıza doğru ilerledikçe cildinizde kırışıklıklar, ince çizgiler, donukluk, pigmentasyon ve çeşitli yaşlanma belirtileri görülmeye başlayabilir.

İlerleyen yaşa ek olarak cilt kırışıklıklarını artıran bazı faktörler de vardır. İyi bir cilt bakımı rutini oturtmanın yanı sıra beslenme alışkanlıkları da oldukça etkilidir. İşte, daha donuk ve kırışık bir cildi tetikleyen etkenler;

1. KÖTÜ BESLENME ALIŞKANLIĞI

Yedikleriniz cildinizin aynasıdır. Tüm işleyişiniz, diyetiniz boyunca vücudunuzda tutmayı başardığınız besinlerin dengesine bağlıdır. Bu cilt ve saç sağlığınız için de geçerlidir. Protein, omega 6 ve 3, vitaminler, mineraller ve amino asitler açısından zengin yiyecekler yemek, cildin günlük aşınma, yıpranma ve foto yaşlanmadan iyileşmesine yardımcı olarak yaşlanmanın etkilerini geciktirebilir.

2. GÜNEŞ KREMİ KULLANMAMAK

Göründüğü kadar iyi reklamı yapılan güneş kremi, yalnızca cilt kanserine neden olan UV radyasyonlarına karşı bir koruma değil, aynı zamanda günlük bir gerekliliktir. Güneş kremini içerideyken ve hatta soğuk ve bulutlu bir sabahta uygulamanız gerekir. Güneş olsun ya da olmasın, hava her zaman UV hasarına maruz kaldığınız gerçeğini değiştirmez. Güneşe yıllarca maruz kalmak sizi olduğunuzdan daha yaşlı gösterebilir. Ultraviyole A ve Ultraviyole B ışığı, yaşlanmanın kronik etkilerinden (foto yaşlanma, kırışıklık ve yaşlılık lekeleri gibi) sorumludur.

3. YANLIŞ CİLT BAKIMI

Cildinizde çeşitli cilt bakım ürünleri ve yöntemleri kullanmak cildinizin dokusuna iyiden daha fazla zarar verebilir. Bileşenler ve bunların cilt üzerindeki etkileri hakkında ayrıntılı bilgi edinmek cilt sorunlarının üstesinden gelmeye çalışırken size yardımcı olabilir.

4. CİLT HİJYEN EKSİKLİĞİ

Dışarıda geçen uzun bir günün ardından bir temizlik rutini, sağlıklı ve parlak bir cilde doğru atabileceğiniz ilk adımdır. Cildimiz sürekli olarak ısıya ve kirliliğe maruz kalır, bu da onu donukluk ve hasara karşı hassas hale getirir. Uykuya dalmadan önce yüzünüzü yıkamak, gün içinde daha önce kullandığınız cilt bakım ürünlerinin kalıntılarını ortadan kaldırırken deri sağlığınızı güçlendirmek için çok önemlidir.

5. STRES

Stres hem zihinsel hem de fiziksel sağlığıolumsuz etkiler. Ancak stresin cilt ve saç sağlığı üzerindeki zararlı etkilerini pek çok kişi bilmiyor. Stres hormonlarının salınımı, cildiniz üzerinde olumsuz etkilere neden olabilecek proinflamatuar faktörlerin gelişmesini tetikler. Buna ek olarak, vücudunuz stres altındayken kortizol adı verilen bir hormon üretir. Bu hormon, beyninizdeki hipotalamusu yağ bezinden yağ salması için uyarır, gözeneklerinizin tıkanmasına ve akne ve sivilcelere yol açmasına neden olur.

6. HORMONLAR

Östrojenin cilt sağlığımızı korumada önemli bir rol oynadığı bilinmektedir. Yaşlandıkça, vücudunuzdaki östrojen azalmaya başlar ve sizi olgun cilt ve diğer cilt sorunlarına daha da yaklaştırır. Öte yandan, cildinizin yağ üretiminden sorumlu olan yağ bezleri vücudunuzdaki testosteron tarafından kontrol edilir. Bununla birlikte, cildiniz yaşamınız boyunca meydana gelen çeşitli hormonal değişikliklere farklı bir tepki verir.