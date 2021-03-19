Ciltte leke oluşumunu engellemenin 4 yolu

Cilt lekelenmelerine sebep olabilen çevresel faktörleri ortadan kaldırarak daha parlak ve pürüzsüz bir cilde sahip olabilirsiniz.

Cildinizin bazı bölgelerinin normal cilt tonunuzdan daha koyu olduğunu fark ederseniz, bunun birkaç nedeni olabilir. Tedavi edilmesi gereken tıbbi bir durumdan da kaynaklanıyor olabilir. Neyse ki, durum her zaman böyle değildir. Bu lekeler kesinlikle zararsızdır ve endişelenecek bir şey yoktur. Bununla birlikte, ciddi bir durum olmadığından emin olmak için doktorunuza danışmak her zaman daha iyidir. İşte, cilt lekelerinin oluşum nedenleri ve alınabilecek bazı önlemler;

CİLT LEKELERİ NEDEN OLUŞUR?

Birkaç çeşit zararsız cilt lekesi vardır. Melazma, kadınlarda erkeklerden daha yaygındır ve hormonal değişikliklerden kaynaklandığına inanılır. Bu değişiklikler, örneğin hamilelik sırasında veya doğum kontrol hapı kullanıyorsanız olabilir. Bu durumda doğum yaptıktan veya hap almayı bıraktıktan sonra lekelenmeler kendiliğinden kaybolacaktır. Stres ayrıca melazma oluşumuna sebep olabilir.

Karaciğer lekeleri genellikle 40 yaşın üzerindeki kişilerde görülür. Güneşte çok fazla zaman geçirirseniz vücudun hemen hemen her yerinde lekeler görünebilir, ancak bunlar zararsızdır. Bunun nedeni, güneşten gelen ultraviyole ışığın cildinize renk veren pigment olan melatonini etkilemesi ve daha hızlı üretilmesidir. Yaşlandıkça melatonin üretimi de kendi kendine artmaya başlar.

Postinflamatuar hiperpigmentasyon, ciltte yaralanma veya enflamasyondan kaynaklanır. Akne, kabarcıklar veya yanıklardan kaynaklanabilir ve zamanla kendiliğinden geçer.

1. DİYETİNİZİ DÜZENLEYİN

Ne yediğiniz cilt sağlığınızı etkileyebilir. Besleyici yiyecekler yediğinizden emin olun. Hormonal dengesizlik, enfeksiyon ve güneşe maruz kalmanın neden olduğu hücresel stresin etkilerini en aza indirerek hiperpigmentasyonu önlemeye yardımcı olabilirsiniz.

Bazı gıdaların hiperpigmentasyon görünümünü azaltmaya yardımcı olabilir. Örneğin; nar, ıspanak, lahana ve havuç, cildinizin ihtiyaç duyduğu vitaminler, mineraller, antioksidanlar ve sağlıklı yağları sağlayabilirler. Yeterince su içmek de önemlidir. Soya fasulyesi, keten tohumu ve sarımsaktan uzak durmak daha iyidir çünkü östrojen içerirler.

2. CİLDİNİZE DOKUNMAMAYA ÇALIŞIN

Yara kabuğunu yolmak, sivilceyi sıkmak veya sivrisinek ısırığını kaşımak cazip gelebilir. Bununla birlikte, böyle şeyler yapmaktan kaçınmalısınız çünkü bu sadece cildinizde koyu lekelerin oluşmasına neden olan iltihabı artırabilir. Ayrıca kirli ellerle cildinize dokunmamaya çalışın.

3. KENDİNİZİ GÜNEŞTEN KORUYUN

Güneşte geçirdiğiniz zamanı sınırlayın ve doğrudan güneş ışığından kaçının. Güneşte bulunmanız gerekiyorsa, güneş koruyucu kullanarak ya da cildinizi kapatacak kıyafet, şapka seçerek güneşin zararlı etkilerinden kendinizi koruyabilirsiniz. UV ışığının neden olduğu hasarı en aza indirmek için nemlendirici kremler de kullanabilirsiniz.

4. DOĞAL ÜRÜNLER KULLANIN

Cildinizdeki koyu renkli alanları doğal ürünlerle aydınlatmanız mümkün olabilir. Bazı çalışmalar, dut özü yağının yanı sıra yeşil çay, zerdeçal ve soya fasulyesi özlerinin cildin durumunu iyileştirmeye ve hiperpigmentasyon görünümünü azaltmaya yardımcı olabileceğini göstermektedir.