Ciltte oluşan milialara karşı önlem almanın yolları

Yüzünüzdeki ve cildinizin etrafındaki sarımsı beyaz yumrular sizi korkutuyorsa, endişelenmeyin! Milia adı verilen bu küçük yağ bezeleri hakkında bilmedikleriniz...

Hiç gözünüzün altında küçük şişlikler fark ettiniz mi? Veya ağzınızın, burnunuzun veya cildinizin herhangi bir yerinde olabilir mi? Dermatoloji dilinde bu sarı veya beyaz renkli yumrular ‘Milia’ olarak bilinir.

Bu küçük yağ bezeleri korkulacak bir durum değildir. Yaşla birlikte, onları daha yaygın görebilirsiniz, ancak kolayca tedavi edilebilirler. Oluşan bu milialarla başa çıkmanın doğru zaman ve şekliyle ilgili önemli bilgileri sizler için araştırdık…

MİLİA NEDİR? OLUŞMA NEDENLERİ NELERDİR?

Milia, aslında derinin hemen altında oluşan ve yüzeyde beyaz veya sarımsı yumrulara benzeyen keratin dolu kistlerdir. Milia, her yaştan insanın cildinde bulunur. Cildin ürettiği madde olan keratin, cildin dış tabakasının altında sıkışıp kaldığında oluşurlar ve bu da küçük bir kist oluşumuna yol açar. Bir saç folikülü veya ter bezinin tabanında oluşur.

Milia, birincil veya ikincil tür olarak ikiye ayrılır. Yetişkinlerde miliaya neden olan birkaç faktör vardır. Genellikle ölü derinin birikmesi ve cilt yüzeyine yakın gözeneklerde sıkışması nedeniyle oluşur. Birikme doğal olarak dışarı atılmazsa, küçük bir kist haline gelebilir.

Diğer milia türü, ikincil milia genellikle bir şey ter kanallarını tıkadığında ortaya çıkar. Bu genellikle lazer tedavileri, kimyasal peeling ve uçuk gibi bir tür cilt travması veya enfeksiyonundan veya uykusuzluk, sigara içme, kötü kişisel hijyen, yağ bazlı güzellik ürünlerini aşırı kullanmak gibi birçok yaşam tarzı faktöründen kaynaklanır.

MİLİA NASIL TEDAVİ EDİLİR?

Milia tedavisine yardımcı olabilecek bazı basit tüyoları evde deneyebilirsiniz:

- Etkilenen bölgeyi günlük olarak temizleyin. Cilt tahrişini önlemek için yumuşak bir sabun kullanın.

- Cildin gözeneklerini açmak için buhar kullanın.

- Milia bölgesini düzenli olarak pul pul dökün. Günlük peeling cildi tahriş edebileceğinden aşırı peeling yapmaktan kaçının.

- 50'den fazla SPF'li güneş kremi kullanın. Yüksek korumalı güneş kremleri, milia tedavisinde çok faydalıdır.

- Topikal retinoidler kullanın, bunlar A vitamininden türetilen kremler veya jellerdir. Bu, akne ve milia gibi diğer cilt sorunlarının tedavisine yardımcı olur.

MİLİA OLUŞUMUNU ENGELLEYECEK İPUÇLARI

Gözlerinin altında milia olmaya devam ederse, cilt bakım rutinini değiştirmek en iyisidir. Zengin nemlendiriciler ve göz kremleri cildi tıkayabilir ve bu da tıkanmış foliküllere ve milia görünümüne neden olabilir. İşte, miliadan uzak durmanız için bazı ipuçları:

- Yaşlandıkça, vücudumuz doğal olarak kuru cilt hücrelerini yok etme yeteneğinin bir kısmını kaybeder. Bu nedenle cildinizi düzenli olarak temizleyin, pul pul dökün ve nemlendirin.

- Ekstra zengin nemlendiricilerden kaçının ve laktik asit gibi nazik peeling ürünleri kullanın. Laktik asit daha büyük bir moleküldür, bu nedenle cilde derinlemesine nüfuz etmez ve daha az tahriş edici olabilir.

- Retinol ayrıca yağ üretimini azalttığı ve cilt hücresi dönüşümünü artırdığı için milianın ortaya çıkmasını önlemeye yardımcı olabilir.

- Milia diğer cilt rahatsızlıkları veya yaralanmalarla ilişkili olduğunda, hızlı tedavi bunların ortaya çıkmasını engelleyebilir.

- Güneşe aşırı maruz kalmaktan kaçının.

- Kalın kremler veya yağ bazlı ürünler kullanmaktan kaçının.

- Haftada bir kez nazik peeling uygulayın. Milia bazen kimyasal peeling kullanımından sonra ortaya çıkabilir. Bu nedenle, işlemden önce topikal bir retinoid uygulayarak herhangi bir sorunu önleyin. Bununla birlikte, retinoidler kimyasal peeling ile birlikte kullanıldığında koyu lekelere veya aşırı tahrişe neden olabilir.